Куартараро нашел плюсы в падении в квалификации

Фабио Куартараро показал лучшее время в начале финального сегмента квалификации Гран При Сан-Марино, но вскоре его смогли улучшить Франческо Баньяя и Джек Миллер.

В попытке перебить их результат Куартараро выехал на следующий быстрый круг, но допустил ошибку и упал, после чего не смог продолжить участие в сессии. Однако похоже третьим местом на старте француз остался доволен.

«Конечно, квалификация прошла не идеально. – сказал Куартараро. – Надеюсь Франко Морбиделли сумеет прорваться, но в целом у нас здесь больше сложностей, чем обычно. Я постарался передать инженерам Yamaha как можно больше информации о поведении мотоцикла на этой трассе, там много интересных данных, но разобраться в них не так уж и просто.

В целом это моя четвертая квалификация в Мизано, и каждый раз я показываю третье время, но все же считаю, что мы проделали большую работу. В последней попытке я чуть-чуть перестарался в первом повороте. Я затормози слишком поздно и упал, но теперь я хотя бы знаю где предел сцепления шины при торможении.

Я доволен своей скоростью в последней тренировке и теми небольшими изменениями настроек, которые мы сделали и благодаря которым стали быстрее на старых шинах. Посмотрим, как эти настройки сработают со свежей резиной».

Гонка в Мизано стартует в 15:00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире вы сможете на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».