Зарко завоевал поул на Гран При Германии – и сразу упал

До этапа на «Заксенринге» Куартараро пять раз подряд стартовал с поула – и долгое время казалось, что серия Фабио будет продолжена. Однако за две минуты до завершения квалификации лучший результат француза на 0,011 секунды превзошел его соотечественник Жоан Зарко.

Почти сразу после этого гонщик Pramac упал в четвертом повороте – это очень напомнило недавнюю историю с поулом Шарля Леклера в Монако. Желтые флаги из-за аварии Зарко не позволили соперникам улучшить свое время и принесли Жоану первый поул в сезоне.

Куартараро остался вторым, а третьим стал Алеш Эспаргаро. Для его команды Aprilia возможность стартовать с первого ряда стала первой за 21 год выступления в чемпионате мира, что вызвало настоящее ликование в гараже.

Второй ряд в воскресенье займут Джек Миллер, Марк Маркес (для шестикратного чемпиона это лучший результат после возвращения в премьер-класс) и Мигель Оливейра.

Последний – как и еще несколько гонщиков – пока не может считать свой результат окончательным. Судьи еще изучат, были ли выполнены требования желтых флагов.

Напарник Зарко Хорхе Мартин, на прошлом этапе вернувшийся в гонки после травмы, стартует седьмым. Он опередил вышедшего из первого сегмента Пола Эспаргаро и также упавшего в концовке Такааки Накагами.

Только 11-м стал лучший из гонщиков Suzuki Алекс Ринс.

В первом сегменте, с которого борьбу в этот раз начали два чемпиона мира и семь победителей Гран При, сюжет оказался очень похожим на финал: итоговое положение во многом предопределило падение Франко Морбиделли в последнем повороте, когда время сессии уже истекло, и гонщики проводили решающие попытки.

Из-за желтых флагов улучшить свое время и пройти дальше не смогли ни Маверик Виньялес, ни действующий обладатель титула Хоан Мир. На их фоне неплохо смотрелся Валентино Росси, который будет стартовать в гонке 16-м.

Также падениями суббота закончилась для Лоренцо Савадори (на видео) и Икера Лекуоны.

Квалификацию пришлось задержать на девять минут из-за отключения электропитания в части паддока, включая гаражи Honda.

Заезды всех классов MotoGP на «Заксенринге» в воскресенье покажут в прямом эфире телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

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Результаты квалификации Гран При Германии (2 сегмент)

Результаты квалификации Гран При Германии (1 сегмент)