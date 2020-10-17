Куартараро завоевал поул в Арагоне, несмотря на утреннее падение
В утренней тренировке гонщик SRT Yamaha повредил руку, но даже это не помешало ему завоевать десятый поул в карьере
Субботний день на трассе «Моторленд» начался для лидера MotoGP Фfбио Куартараро с очень неприятного падения в 14-м повороте. После него француза доставили в медицинский центр с болями в руке и ноге.
Врачи диагностировали сильные ушибы, но кости остались целы – и Фабио разрешили продолжать уик-энд, хотя в расположение своей команды он пришел, опираясь на трость.
Несмотря на все это, именно Куартараро завоевал поул. Он проехал два круга с разницей в 0,003 секунды и стал сильнейшим во второй раз подряд, четвертый в сезоне и десятый в карьере.
Лишь 0,046 уступил Фабио гонщик заводской Yamaha Маверик Виньялес, который остался единственным представителем своей команды после объявления о коронавирусе у Валентино Росси.
У Yamaha мог быть в Арагоне весь первый ряд, если бы не Кэл Кратчлоу из LCR Honda, оттеснивший на четвертое место Франко Морбиделли.
Пробившийся из первого сегмента Джек Миллер стал лучшим представителем Ducati с пятым результатом, рядом с ним будет стартовать Хоан Мир на Suzuki. Такааки Накагами уже под клетчатым флагом поднялся на седьмую строчку.
Самым опасным моментом квалификации стало столкновение двух братьев Эспаргаро на последних минутах.
Андреа Довициозо не смог пройти дальше первой части субботней сессии. Ветерану не хватило всего 0,015 секунды, и он не стал скрывать эмоции, с размаху рапустив перчатками в стену гаража.
Из-за холодной погоды в Испании расписание уик-энда было скорректировано. В воскресенье, начиная с 13:00 по московскому времени, вы сможете увидеть в прямом эфире гонки всех классов MotoGP на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Результаты квалификации Гран При Арагона (Q2 и Q1)
|Позиция
|#
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'47.076
|2
|12
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'47.122
|0.046
|3
|35
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'47.305
|0.229
|4
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'47.317
|0.241
|5
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|1'47.413
|0.337
|6
|36
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'47.679
|0.603
|7
|30
|Такааки Накагами
|Honda
|1'47.759
|0.683
|8
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'47.924
|0.848
|9
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'47.988
|0.912
|10
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'48.035
|0.959
|11
|73
|Алекс Маркес
|Honda
|1'48.189
|1.113
|12
|44
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'48.202
|1.126
|Полные результаты
|Позиция
|#
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'47.605
|2
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|1'47.737
|0.132
|3
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'47.752
|0.147
|4
|33
|Брэд Биндер
|KTM
|1'47.853
|0.248
|5
|27
|Икер Лекуона
|KTM
|1'48.005
|0.400
|6
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'48.068
|0.463
|7
|63
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'48.386
|0.781
|8
|88
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'48.431
|0.826
|9
|38
|Брэдли Смит
|Aprilia
|1'48.556
|0.951
|10
|53
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'48.558
|0.953
|11
|6
|Штефан Брадль
|Honda
|1'49.166
|1.561
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Арагона
|Автор
|Александр Кабановский