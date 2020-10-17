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MotoGP / Гран При Арагона / Отчет о квалификации

Куартараро завоевал поул в Арагоне, несмотря на утреннее падение

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Куартараро завоевал поул в Арагоне, несмотря на утреннее падение
Автор:
, Ответственный редактор

В утренней тренировке гонщик SRT Yamaha повредил руку, но даже это не помешало ему завоевать десятый поул в карьере

Субботний день на трассе «Моторленд» начался для лидера MotoGP Фfбио Куартараро с очень неприятного падения в 14-м повороте. После него француза доставили в медицинский центр с болями в руке и ноге. 

 

Врачи диагностировали сильные ушибы, но кости остались целы – и Фабио разрешили продолжать уик-энд, хотя в расположение своей команды он пришел, опираясь на трость. 

Несмотря на все это, именно Куартараро завоевал поул. Он проехал два круга с разницей в 0,003 секунды и стал сильнейшим во второй раз подряд, четвертый в сезоне и десятый в карьере.

Лишь 0,046 уступил Фабио гонщик заводской Yamaha Маверик Виньялес, который остался единственным представителем своей команды после объявления о коронавирусе у Валентино Росси. 

У Yamaha мог быть в Арагоне весь первый ряд, если бы не Кэл Кратчлоу из LCR Honda, оттеснивший на четвертое место Франко Морбиделли. 

Пробившийся из первого сегмента Джек Миллер стал лучшим представителем Ducati с пятым результатом, рядом с ним будет стартовать Хоан Мир на Suzuki. Такааки Накагами уже под клетчатым флагом поднялся на седьмую строчку. 

Самым опасным моментом квалификации стало столкновение двух братьев Эспаргаро на последних минутах.

 

Андреа Довициозо не смог пройти дальше первой части субботней сессии. Ветерану не хватило всего 0,015 секунды, и он не стал скрывать эмоции, с размаху рапустив перчатками в стену гаража.

 

Из-за холодной погоды в Испании расписание уик-энда было скорректировано. В воскресенье, начиная с 13:00 по московскому времени, вы сможете увидеть в прямом эфире гонки всех классов MotoGP на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Результаты квалификации Гран При Арагона (Q2 и Q1)

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 20 France Фабио Куартараро Yamaha 1'47.076  
2 12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'47.122 0.046
3 35 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'47.305 0.229
4 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'47.317 0.241
5 43 Australia Джек Миллер Ducati 1'47.413 0.337
6 36 Spain Хоан Мир Suzuki 1'47.679 0.603
7 30 Japan Такааки Накагами Honda 1'47.759 0.683
8 9 Italy Данило Петруччи Ducati 1'47.924 0.848
9 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'47.988 0.912
10 42 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'48.035 0.959
11 73 Spain Алекс Маркес Honda 1'48.189 1.113
12 44 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'48.202 1.126
Полные результаты
Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 9 Italy Данило Петруччи Ducati 1'47.605  
2 43 Australia Джек Миллер Ducati 1'47.737 0.132
3 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'47.752 0.147
4 33 South Africa Брэд Биндер KTM 1'47.853 0.248
5 27 Spain Икер Лекуона KTM 1'48.005 0.400
6 5 France Жоан Зарко Ducati 1'48.068 0.463
7 63 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'48.386 0.781
8 88 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'48.431 0.826
9 38 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 1'48.556 0.951
10 53 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'48.558 0.953
11 6 Germany Штефан Брадль Honda 1'49.166 1.561
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Арагона
Автор Александр Кабановский

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