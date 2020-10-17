Субботний день на трассе «Моторленд» начался для лидера MotoGP Фfбио Куартараро с очень неприятного падения в 14-м повороте. После него француза доставили в медицинский центр с болями в руке и ноге.

Врачи диагностировали сильные ушибы, но кости остались целы – и Фабио разрешили продолжать уик-энд, хотя в расположение своей команды он пришел, опираясь на трость.

Несмотря на все это, именно Куартараро завоевал поул. Он проехал два круга с разницей в 0,003 секунды и стал сильнейшим во второй раз подряд, четвертый в сезоне и десятый в карьере.

Лишь 0,046 уступил Фабио гонщик заводской Yamaha Маверик Виньялес, который остался единственным представителем своей команды после объявления о коронавирусе у Валентино Росси.

У Yamaha мог быть в Арагоне весь первый ряд, если бы не Кэл Кратчлоу из LCR Honda, оттеснивший на четвертое место Франко Морбиделли.

Пробившийся из первого сегмента Джек Миллер стал лучшим представителем Ducati с пятым результатом, рядом с ним будет стартовать Хоан Мир на Suzuki. Такааки Накагами уже под клетчатым флагом поднялся на седьмую строчку.

Самым опасным моментом квалификации стало столкновение двух братьев Эспаргаро на последних минутах.

Андреа Довициозо не смог пройти дальше первой части субботней сессии. Ветерану не хватило всего 0,015 секунды, и он не стал скрывать эмоции, с размаху рапустив перчатками в стену гаража.

Из-за холодной погоды в Испании расписание уик-энда было скорректировано. В воскресенье, начиная с 13:00 по московскому времени, вы сможете увидеть в прямом эфире гонки всех классов MotoGP на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Результаты квалификации Гран При Арагона (Q2 и Q1)