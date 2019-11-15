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MotoGP / Гран При Валенсии / Отчет о тренировке

Куартараро завершил пятницу в Валенсии с лучшим временем

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Куартараро завершил пятницу в Валенсии с лучшим временем
Автор:
, редактор
15 нояб. 2019 г., 14:17

Гонщик Petronas Yamaha показал лучшее время на второй тренировке финала MotoGP, опередив Маверика Виньялеса и Марка Маркеса.

Время Куартараро – 1:30.735 – оказалось на семь десятых быстрее, чем его собственный лучший результат, установленный в первой сессии. Кроме француза, после обеда еще десять гонщиков смогли превзойти его утренний ориентир.

Вторым сессию завершил Маверик Виньялес: гонщик заводской команды проиграл результату клиентской Yamaha 15 сотых секунды. Тройку замкнул действующий чемпион мира Марк Маркес, который отстал от Куартараро на четверть секунды.

Ставший утром вторым Миллер на этот раз показал четвертое время, но не смог избежать падения.

 

Вице-чемпион этого сезона Андреа Довициозо вновь оказался девятым, хотя и улучшил собственный утренний результат на восемь десятых секунды. А вот Валентино Росси смог скинуть со времени первой тренировки всего две десятых, и с восьмого места утром опустился на 14-е после обеда. Кроме того, ветеран также оказался на асфальте.

 

Трансляцию гонок MotoGP вы можете смотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Финал сезона-2019 пройдет в Валенсии 15-17 ноября.

Результаты второй тренировки

Позиция Гонщик Мотоцикл Круги Время Отрыв
1 France Фабио Куартараро Yamaha 23 1'30.735  
2 Spain Маверик Виньялес Yamaha 24 1'30.883 0.148
3 Spain Марк Маркес Honda 21 1'30.974 0.239
4 Australia Джек Миллер Ducati 19 1'31.000 0.265
5 Italy Франко Морбиделли Yamaha 23 1'31.199 0.464
6 Spain Алекс Ринс Suzuki 22 1'31.230 0.495
7 Spain Хоан Мир Suzuki 22 1'31.280 0.545
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 17 1'31.305 0.570
9 Italy Андреа Довициозо Ducati 17 1'31.351 0.616
10 France Жоан Зарко Honda 22 1'31.369 0.634
11 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 20 1'31.433 0.698
12 Italy Данило Петруччи Ducati 19 1'31.455 0.720
13 Italy Микеле Пирро Ducati 17 1'31.765 1.030
14 Italy Валентино Росси Yamaha 15 1'31.775 1.040
15 Italy Франческо Баньяя Ducati 19 1'31.868 1.133
16 Spain Хорхе Лоренсо Honda 17 1'31.880 1.145
17 Spain Пол Эспаргаро KTM 19 1'31.905 1.170
18 Spain Эстеве Рабат Ducati 21 1'32.159 1.424
19 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 19 1'32.278 1.543
20 Finland Мика Каллио KTM 19 1'32.467 1.732
21 Italy Андреа Янноне Aprilia 18 1'32.568 1.833
22 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 20 1'32.887 2.152
23 Spain Икер Лекуона KTM 21 1'33.114 2.379
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Автор Иван Матушкин

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