Куартараро завершил пятницу в Валенсии с лучшим временем
Гонщик Petronas Yamaha показал лучшее время на второй тренировке финала MotoGP, опередив Маверика Виньялеса и Марка Маркеса.
Время Куартараро – 1:30.735 – оказалось на семь десятых быстрее, чем его собственный лучший результат, установленный в первой сессии. Кроме француза, после обеда еще десять гонщиков смогли превзойти его утренний ориентир.
Вторым сессию завершил Маверик Виньялес: гонщик заводской команды проиграл результату клиентской Yamaha 15 сотых секунды. Тройку замкнул действующий чемпион мира Марк Маркес, который отстал от Куартараро на четверть секунды.
Ставший утром вторым Миллер на этот раз показал четвертое время, но не смог избежать падения.
Вице-чемпион этого сезона Андреа Довициозо вновь оказался девятым, хотя и улучшил собственный утренний результат на восемь десятых секунды. А вот Валентино Росси смог скинуть со времени первой тренировки всего две десятых, и с восьмого места утром опустился на 14-е после обеда. Кроме того, ветеран также оказался на асфальте.
Трансляцию гонок MotoGP вы можете смотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Финал сезона-2019 пройдет в Валенсии 15-17 ноября.
Результаты второй тренировки
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|23
|1'30.735
|2
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|24
|1'30.883
|0.148
|3
|Марк Маркес
|Honda
|21
|1'30.974
|0.239
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|19
|1'31.000
|0.265
|5
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|23
|1'31.199
|0.464
|6
|Алекс Ринс
|Suzuki
|22
|1'31.230
|0.495
|7
|Хоан Мир
|Suzuki
|22
|1'31.280
|0.545
|8
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|17
|1'31.305
|0.570
|9
|Андреа Довициозо
|Ducati
|17
|1'31.351
|0.616
|10
|Жоан Зарко
|Honda
|22
|1'31.369
|0.634
|11
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|20
|1'31.433
|0.698
|12
|Данило Петруччи
|Ducati
|19
|1'31.455
|0.720
|13
|Микеле Пирро
|Ducati
|17
|1'31.765
|1.030
|14
|Валентино Росси
|Yamaha
|15
|1'31.775
|1.040
|15
|Франческо Баньяя
|Ducati
|19
|1'31.868
|1.133
|16
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|17
|1'31.880
|1.145
|17
|Пол Эспаргаро
|KTM
|19
|1'31.905
|1.170
|18
|Эстеве Рабат
|Ducati
|21
|1'32.159
|1.424
|19
|Карел Абрагам
|Ducati
|19
|1'32.278
|1.543
|20
|Мика Каллио
|KTM
|19
|1'32.467
|1.732
|21
|Андреа Янноне
|Aprilia
|18
|1'32.568
|1.833
|22
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|20
|1'32.887
|2.152
|23
|Икер Лекуона
|KTM
|21
|1'33.114
|2.379
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Валенсии
|Автор
|Иван Матушкин
Куартараро завершил пятницу в Валенсии с лучшим временем
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