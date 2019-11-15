Куартараро завершил пятницу в Валенсии с лучшим временем

Время Куартараро – 1:30.735 – оказалось на семь десятых быстрее, чем его собственный лучший результат, установленный в первой сессии. Кроме француза, после обеда еще десять гонщиков смогли превзойти его утренний ориентир.

Вторым сессию завершил Маверик Виньялес: гонщик заводской команды проиграл результату клиентской Yamaha 15 сотых секунды. Тройку замкнул действующий чемпион мира Марк Маркес, который отстал от Куартараро на четверть секунды.

Ставший утром вторым Миллер на этот раз показал четвертое время, но не смог избежать падения.

Вице-чемпион этого сезона Андреа Довициозо вновь оказался девятым, хотя и улучшил собственный утренний результат на восемь десятых секунды. А вот Валентино Росси смог скинуть со времени первой тренировки всего две десятых, и с восьмого места утром опустился на 14-е после обеда. Кроме того, ветеран также оказался на асфальте.

Трансляцию гонок MotoGP вы можете смотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Финал сезона-2019 пройдет в Валенсии 15-17 ноября.

Результаты второй тренировки