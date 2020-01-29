Куартараро заменит Росси в Yamaha в 2021 году
Как стало известно Motorsport.com, французский гонщик через год получит место в заводской команде.
Фабио Куартараро дебютировал в MotoGP в прошлом году, и выступая на клиентском байке Yamaha смог завоевать семь подиумов и стал пятым в чемпионате. Выступления француза сильно впечатлили публику, и в паддоке пошли слухи о переходе гонщика в заводскую Yamaha. Однако, на 2020 год Куартараро оставили в составе Petronas, так как места в заводском коллективе было занято.
Однако, Motorsport.com стало известно, что в Yamaha уже определились с переводом Фабио в основной коллектив. Это произойдет по окончании сезона-2020, когда истечет контракт у ветерана Валентино Росси. С 2021 года Куартараро составил пару гонщиков боевой команды с Мавериком Виньялесом, ранее продлившим контракт с японским коллективом.
Сам Росси ранее заявлял, что покинет MotoGP, если в 2020 году не улучшит свои результаты. В то же время, по некоторым данным, Yamaha может предоставить ветерану место Куартараро в клиентской команде.
Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Фабио Куартараро
|Автор
|Иван Матушкин
Куартараро заменит Росси в Yamaha в 2021 году
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