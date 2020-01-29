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MotoGP / Новость

Куартараро заменит Росси в Yamaha в 2021 году

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Куартараро заменит Росси в Yamaha в 2021 году
Автор:
, редактор
29 янв. 2020 г., 11:05

Как стало известно Motorsport.com, французский гонщик через год получит место в заводской команде.

Фабио Куартараро дебютировал в MotoGP в прошлом году, и выступая на клиентском байке Yamaha смог завоевать семь подиумов и стал пятым в чемпионате. Выступления француза сильно впечатлили публику, и в паддоке пошли слухи о переходе гонщика в заводскую Yamaha. Однако, на 2020 год Куартараро оставили в составе Petronas, так как места в заводском коллективе было занято.

Однако, Motorsport.com стало известно, что в Yamaha уже определились с переводом Фабио в основной коллектив. Это произойдет по окончании сезона-2020, когда истечет контракт у ветерана Валентино Росси. С 2021 года Куартараро составил пару гонщиков боевой команды с Мавериком Виньялесом, ранее продлившим контракт с японским коллективом.

Сам Росси ранее заявлял, что покинет MotoGP, если в 2020 году не улучшит свои результаты. В то же время, по некоторым данным, Yamaha может предоставить ветерану место Куартараро в клиентской команде.

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Фабио Куартараро
Автор Иван Матушкин

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