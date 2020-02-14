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Куартараро: Я не готов бороться за титул в 2020-м

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Куартараро: Я не готов бороться за титул в 2020-м
Автор:
, редактор
14 февр. 2020 г., 17:00

Гонщик Petronas SRT поставил себе амбициозные цели на сезон-2020. Но среди них нет победы в чемпионате MotoGP

В прошлом году Фабио Куартараро стал лучшим новичком MotoGP и пять раз финишировал в гонках вторым. По итогам чемпионата мира француз занял шестое место. А на семи заключительных этапах сезона больше очков, чем Куартараро, набрал только чемпион MotoGP Марк Маркес. Несмотря на такой успех гонщик Petronas SRT не верит, что в 2020 году может бороться за чемпионский титул.

«В прошлом году мне удался очень хороший дебютный сезон, я многому научился у многих пилотов, – сказал Куартараро. – Но в этом году мы начнем новую борьбу. Конечно, я не имею в виду, что готов бороться за титул, потому что я не готов, но начиная с Катара буду сражаться за первые места. В прошлом году в это же время я был 16-м на тестах. Думаю, теперь начну с более высокой позиции. У меня больше опыта и я не хочу повторять прошлогодних ошибок.

Не стану говорить, что займу минимум второе место, но во многих гонках мы будем бороться за очень высокие места. Моей целью будет завоевать гораздо больше подиумов и чаще бороться за победы до самого финиша».

На прошедших в Малайзии предсезонных тестах Куартараро показал лучшие времена во все три дня заездов, причем в первый день он выступал на прошлогоднем байке. После тестов сам француз признался, что мотоцикл 2019 года был для него более комфортен, чем новый M1. Также гонщик заметил, что старается работать над общим темпом на длинных отрезках, а не над быстрыми кругами.

«Я не хочу всегда быть первым на тренировках, я стараюсь работать над гоночным темпом, – признался Фабио. – Да, на этих тестах я был быстрейшим, но работать надо над общим темпом, потому что с ним у меня проблемы. Я уже знаю, что могу быть быстр на одном круге».

Дополнительная информация: Льюис Данкан

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Фабио Куартараро
Автор Иван Матушкин

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