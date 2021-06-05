Куартараро взял поул в Барселоне. Это его 5-й поул подряд!
Гонщики Ducati отстали от француза не слишком сильно, но опередить его все-таки не смогли
Фабио Куартараро выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Каталонии, который в эти выходные проходит на трассе в Барселоне. В первом ряду пилоту заводской Yamaha, завоевавшему уже 5-й поул подряд, составят Джек Миллер на заводской Ducati и Жоан Зарко, представляющий команду Pramac Ducati.
Француз, возглавляющий общий зачет, лидировал по ходу всего решающего сегмента. К примеру, стоило Франко Морбиделли из команды Petronas Yamaha превзойти первый результат Куартараро, как тот, оставшись на трассе, тут же проехал круг на четыре десятых быстрее итальянца.
Во второй попытке к французу на несколько сотых секунды подобрался Джек Миллер на заводской Ducati, но результат Куаратаро устоял – а Миллер на следующем круге упал. На последних минутах квалификации был весьма быстр и Зарко, после первого и второго секторов опережавший лидера Yamaha. Не исключено, что завоевать поул Зарко помешал контакт с одним из соперников, которого пилот Pramac Ducati был вынужден обгонять по ходу быстрого круга.
Квалификация в целом была весьма богатой на инциденты: в частности, во втором сегменте помимо Миллера на асфальте оказались Пол Эспаргаро и Валентино России, пробившийся в дюжину лучших в третий раз за сезон. После падения в первой попытке итальянец вернулся на трассу, но смог показать лишь 11-й результат.
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Завтрашнюю гонку на трассе в Барселоне можно увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 13:25.
Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|0.037
|0.037
|3
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.196
|0.159
|4
|Мигель Оливейра
|KTM
|0.246
|0.050
|5
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.256
|0.010
|6
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|0.304
|0.048
|7
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.365
|0.061
|8
|Брэд Биндер
|KTM
|0.490
|0.125
|9
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.506
|0.016
|10
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.578
|0.072
|11
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.752
|0.174
|12
|Пол Эспаргаро
|Honda
|2.938
|2.186
|Полные результаты
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Результаты первого сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Джек Миллер
|Ducati
|2
|Пол Эспаргаро
|Honda
|0.017
|0.017
|3
|Марк Маркес
|Honda
|0.028
|0.011
|4
|Такааки Накагами
|Honda
|0.194
|0.166
|5
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0.379
|0.185
|6
|Икер Лекуона
|KTM
|0.414
|0.035
|7
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.437
|0.023
|8
|Данило Петруччи
|KTM
|0.591
|0.154
|9
|Лука Марини
|Ducati
|0.789
|0.198
|10
|Алекс Маркес
|Honda
|0.856
|0.067
|11
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|1.005
|0.149
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Каталонии
|Автор
|Кирилл Качнов