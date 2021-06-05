Куартараро взял поул в Барселоне. Это его 5-й поул подряд!

Фабио Куартараро выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Каталонии, который в эти выходные проходит на трассе в Барселоне. В первом ряду пилоту заводской Yamaha, завоевавшему уже 5-й поул подряд, составят Джек Миллер на заводской Ducati и Жоан Зарко, представляющий команду Pramac Ducati.

Француз, возглавляющий общий зачет, лидировал по ходу всего решающего сегмента. К примеру, стоило Франко Морбиделли из команды Petronas Yamaha превзойти первый результат Куартараро, как тот, оставшись на трассе, тут же проехал круг на четыре десятых быстрее итальянца.

Во второй попытке к французу на несколько сотых секунды подобрался Джек Миллер на заводской Ducati, но результат Куаратаро устоял – а Миллер на следующем круге упал. На последних минутах квалификации был весьма быстр и Зарко, после первого и второго секторов опережавший лидера Yamaha. Не исключено, что завоевать поул Зарко помешал контакт с одним из соперников, которого пилот Pramac Ducati был вынужден обгонять по ходу быстрого круга.

Квалификация в целом была весьма богатой на инциденты: в частности, во втором сегменте помимо Миллера на асфальте оказались Пол Эспаргаро и Валентино России, пробившийся в дюжину лучших в третий раз за сезон. После падения в первой попытке итальянец вернулся на трассу, но смог показать лишь 11-й результат.

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Завтрашнюю гонку на трассе в Барселоне можно увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 13:25.

Результаты второго сегмента

Результаты первого сегмента