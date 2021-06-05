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MotoGP / Гран При Каталонии Отчет о квалификации

Куартараро взял поул в Барселоне. Это его 5-й поул подряд!

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Гонщики Ducati отстали от француза не слишком сильно, но опередить его все-таки не смогли

Куартараро взял поул в Барселоне. Это его 5-й поул подряд!

Фабио Куартараро выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Каталонии, который в эти выходные проходит на трассе в Барселоне. В первом ряду пилоту заводской Yamaha, завоевавшему уже 5-й поул подряд, составят Джек Миллер на заводской Ducati и Жоан Зарко, представляющий команду Pramac Ducati.

Француз, возглавляющий общий зачет, лидировал по ходу всего решающего сегмента. К примеру, стоило Франко Морбиделли из команды Petronas Yamaha превзойти первый результат Куартараро, как тот, оставшись на трассе, тут же проехал круг на четыре десятых быстрее итальянца.

Во второй попытке к французу на несколько сотых секунды подобрался Джек Миллер на заводской Ducati, но результат Куаратаро устоял – а Миллер на следующем круге упал. На последних минутах квалификации был весьма быстр и Зарко, после первого и второго секторов опережавший лидера Yamaha. Не исключено, что завоевать поул Зарко помешал контакт с одним из соперников, которого пилот Pramac Ducati был вынужден обгонять по ходу быстрого круга.

Квалификация в целом была весьма богатой на инциденты: в частности, во втором сегменте помимо Миллера на асфальте оказались Пол Эспаргаро и Валентино России, пробившийся в дюжину лучших в третий раз за сезон. После падения в первой попытке итальянец вернулся на трассу, но смог показать лишь 11-й результат.

 

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Завтрашнюю гонку на трассе в Барселоне можно увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 13:25.

Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 France Фабио Куартараро Yamaha    
2 Australia Джек Миллер Ducati 0.037 0.037
3 France Жоан Зарко Ducati 0.196 0.159
4 Portugal Мигель Оливейра KTM 0.246 0.050
5 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.256 0.010
6 Spain Маверик Виньялес Yamaha 0.304 0.048
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.365 0.061
8 South Africa Брэд Биндер KTM 0.490 0.125
9 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.506 0.016
10 Spain Хоан Мир Suzuki 0.578 0.072
11 Italy Валентино Росси Yamaha 0.752 0.174
12 Spain Пол Эспаргаро Honda 2.938 2.186
Полные результаты

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Результаты первого сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Australia Джек Миллер Ducati    
2 Spain Пол Эспаргаро Honda 0.017 0.017
3 Spain Марк Маркес Honda 0.028 0.011
4 Japan Такааки Накагами Honda 0.194 0.166
5 Spain Хорхе Мартин Ducati 0.379 0.185
6 Spain Икер Лекуона KTM 0.414 0.035
7 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.437 0.023
8 Italy Данило Петруччи KTM 0.591 0.154
9 Italy Лука Марини Ducati 0.789 0.198
10 Spain Алекс Маркес Honda 0.856 0.067
11 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1.005 0.149
Полные результаты
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Yamaha и Petronas начали искать замену легендарному Росси

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Серия MotoGP
Этап Гран При Каталонии
Автор Кирилл Качнов

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