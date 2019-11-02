Куартараро взял поул MotoGP в Малайзии, Маркес упал

Фабио Куартараро показал лучшее время в квалификации Гран При Малайзии серии MotoGP. Француз проехал свой лучший круг под конец сессии и показал время 1:58,303, тем самым установив новый рекорд круга.

Второе время осталось за гонщиком заводской команды Yamaha Мавериком Виньялесом, третьим стал партнер Куартараро по клиентской Yamaha Франко Морбиделли. Таким образом, весь первый ряд стартового поля достался гонщикам на Yamaha.

Четвертую позицию на старте занял пилот клиентской команды Pramac Ducati Джек Миллер. Лучший гонщик на Honda Кэл Кратчлоу стартует пятым, впереди Валентино Росси.

Марк Маркес, который еще на этапе в Таиланде досрочно выиграл чемпионский титул, упал незадолго до конца сессии. Он самостоятельно покинул трассу, но не сумел побороться за поул. Показанное им до падения время обеспечило чемпиону только 11-е место на старте.

Гонка MotoGP в Малайзии начнется завтра в 10.00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет в эфире телеканала «Моторспорт ТВ», а также на сайте ru.motorsport.tv, где также вы найдете повтор квалификации.