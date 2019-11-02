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MotoGP / Гран При Малайзии / Отчет о квалификации

Куартараро взял поул MotoGP в Малайзии, Маркес упал

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Куартараро взял поул MotoGP в Малайзии, Маркес упал
Автор:
, Редактор
2 нояб. 2019 г., 08:08

Пилоты на Yamaha заняли первый ряд стартового поля, Маркес только 11-й.

Фабио Куартараро показал лучшее время в квалификации Гран При Малайзии серии MotoGP. Француз проехал свой лучший круг под конец сессии и показал время 1:58,303, тем самым установив новый рекорд круга.

Второе время осталось за гонщиком заводской команды Yamaha Мавериком Виньялесом, третьим стал партнер Куартараро по клиентской Yamaha Франко Морбиделли. Таким образом, весь первый ряд стартового поля достался гонщикам на Yamaha.

Четвертую позицию на старте занял пилот клиентской команды Pramac Ducati Джек Миллер. Лучший гонщик на Honda Кэл Кратчлоу стартует пятым, впереди Валентино Росси.

Марк Маркес, который еще на этапе в Таиланде досрочно выиграл чемпионский титул, упал незадолго до конца сессии. Он самостоятельно покинул трассу, но не сумел побороться за поул. Показанное им до падения время обеспечило чемпиону только 11-е место на старте.

 

Гонка MotoGP в Малайзии начнется завтра в 10.00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет в эфире телеканала «Моторспорт ТВ», а также на сайте ru.motorsport.tv, где также вы найдете повтор квалификации.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отставание Отрыв
1 France Фабио Куартараро Yamaha 01'58.303    
2 Spain Маверик Виньялес Yamaha 01'58.406 00.103 00.103
3 Italy Франко Морбиделли Yamaha 01'58.432 00.129 00.026
4 Australia Джек Миллер Ducati 01'58.725 00.422 00.293
5 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 01'58.951 00.648 00.226
6 Italy Валентино Росси Yamaha 01'59.000 00.697 00.049
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 01'59.090 00.787 00.090
8 Italy Данило Петруччи Ducati 01'59.097 00.794 00.007
9 France Жоан Зарко Honda 01'59.139 00.836 00.042
10 Italy Андреа Довициозо Ducati 01'59.173 00.870 00.034
11 Spain Марк Маркес Honda 01'59.178 00.875 00.005
12 Italy Франческо Баньяя Ducati 01'59.640 01.337 00.462
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Автор Сергей Иванов

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