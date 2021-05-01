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MotoGP / Гран При Испании Отчет о квалификации

Куартараро взял поул Гран При Испании, Росси и Маркес вне топ-10

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, редактор

Все чемпионы последних лет не попали в топ-6

Куартараро взял поул Гран При Испании, Росси и Маркес вне топ-10

Лидер чемпионата MotoGP Фабио Куартараро завоевал поул-позицию на Гран При Испании. Французский гонщик Yamaha возглавил квалификацию с самого начала, а на последней минуте смог еще улучшить свой результат.

Второе место занял Франко Морбиделли на клиентской Yamaha. От лидера его отделило менее шести сотых секунды. Тройку лидеров замкнул Джек Миллер на Ducati.

Действующий чемпион MotoGP Хоан Мир расположился только на десятом месте, сразу вслед за своим напарником по Suzuki Алексом Ринсом. Ближайший преследователь Куартараро в чемпионате Франческо Баньяя будет стартовать четвертым.

Шестикратный чемпион серии Марк Маркес не смог пробиться в Q2, не дотянув 0,025 секунды в Q1. На стартовой решетке он будет 13-м. . Перед квалификацией испанский гонщик ездил в больницу из-за падения на третьей тренировке.

Семикратный чемпион Валентино Росси на решетке оказался 19-м.

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Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 France Фабио Куартараро 7 1'36.755     164.568
2 Italy Франко Морбиделли 8 1'36.812 0.057 0.057 164.471
3 Australia Джек Миллер 8 1'36.860 0.105 0.048 164.389
4 Italy Франческо Баньяя 8 1'36.960 0.205 0.100 164.220
5 Japan Такааки Накагами 8 1'37.008 0.253 0.048 164.139
6 France Жоан Зарко 7 1'37.054 0.299 0.046 164.061
7 Spain Маверик Виньялес 8 1'37.070 0.315 0.016 164.034
8 Spain Алеш Эспаргаро 8 1'37.085 0.330 0.015 164.008
9 Spain Алекс Ринс 8 1'37.124 0.369 0.039 163.943
10 Spain Хоан Мир 9 1'37.154 0.399 0.030 163.892
11 South Africa Брэд Биндер 4 1'37.467 0.712 0.313 163.366
12 Germany Штефан Брадль 8 1'37.502 0.747 0.035 163.307
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Дежавю. Маркес снова попал в больницу после падения в Хересе

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Дежавю. Маркес снова попал в больницу после падения в Хересе
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании
Сессия Q2
Автор Иван Матушкин

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