Куартараро взял поул Гран При Испании, Росси и Маркес вне топ-10

Лидер чемпионата MotoGP Фабио Куартараро завоевал поул-позицию на Гран При Испании. Французский гонщик Yamaha возглавил квалификацию с самого начала, а на последней минуте смог еще улучшить свой результат.

Второе место занял Франко Морбиделли на клиентской Yamaha. От лидера его отделило менее шести сотых секунды. Тройку лидеров замкнул Джек Миллер на Ducati.

Действующий чемпион MotoGP Хоан Мир расположился только на десятом месте, сразу вслед за своим напарником по Suzuki Алексом Ринсом. Ближайший преследователь Куартараро в чемпионате Франческо Баньяя будет стартовать четвертым.

Шестикратный чемпион серии Марк Маркес не смог пробиться в Q2, не дотянув 0,025 секунды в Q1. На стартовой решетке он будет 13-м. . Перед квалификацией испанский гонщик ездил в больницу из-за падения на третьей тренировке.

Семикратный чемпион Валентино Росси на решетке оказался 19-м.