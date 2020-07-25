В квалификации второго этапа MotoGP быстрейшим стал Фабио Куартараро. Этот поул стал для итальянца вторым подряд: неделю назад спортсмен также стартовал с поула.

Правда, на этот раз лучшее время показал Маверик Виньялес. Пилот завершил круг с результатом 1.36,907, но во время своей лучшей попытки выехал за пределы трассы в седьмом повороте. За это судьи не стали учитывать это время. В итоге Виньялес остался на второй строчке, уступив Куартараро 95 тысячных секунды.

Третье место занял Франческо Баньяя на Ducati, четвертым стал Валентино Росси. Первую пятерку замкнул Мигель Оливейра, пилотирующий KTM.

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес не стал участвовать в квалификации. Испанец проехал один круг в первом сегменте, после чего вернулся в боксы и не стал совершать новых попыток. Его брат и партнер по команде Repsol Honda Алекс Маркес попал в аварию и ушиб руку. На момент написания заметки Маркес-младший планирует выйти на старт воскресной гонки. Если он это сделает, то уйдет в гонку 21-м.

Результаты квалификации Гран При Андалусии:

Еще два травмированных пилота все-таки приняли участие в квалификации. Алекс Ринс ненамного опередил Маркеса-младшего и показал 20 время. Повредивший запястье Кэл Кратчлоу будет стартовать 13-м.

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