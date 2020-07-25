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MotoGP / Гран При Андалусии / Отчет о квалификации

Куартараро выиграл вторую поул-позицию подряд. Лучшее время Виньялеса аннулировали

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Куартараро выиграл вторую поул-позицию подряд. Лучшее время Виньялеса аннулировали
Автор:
25 июл. 2020 г., 13:13

Лидер общего зачета MotoGP победил в квалификации Гран При Андалусии. Маркес отказался от борьбы

В квалификации второго этапа MotoGP быстрейшим стал Фабио Куартараро. Этот поул стал для итальянца вторым подряд: неделю назад спортсмен также стартовал с поула.

Правда, на этот раз лучшее время показал Маверик Виньялес. Пилот завершил круг с результатом 1.36,907, но во время своей лучшей попытки выехал за пределы трассы в седьмом повороте. За это судьи не стали учитывать это время. В итоге Виньялес остался на второй строчке, уступив Куартараро 95 тысячных секунды.

Третье место занял Франческо Баньяя на Ducati, четвертым стал Валентино Росси. Первую пятерку замкнул Мигель Оливейра, пилотирующий KTM.

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес не стал участвовать в квалификации. Испанец проехал один круг в первом сегменте, после чего вернулся в боксы и не стал совершать новых попыток. Его брат и партнер по команде Repsol Honda Алекс Маркес попал в аварию и ушиб руку. На момент написания заметки Маркес-младший планирует выйти на старт воскресной гонки. Если он это сделает, то уйдет в гонку 21-м.

 

Результаты квалификации Гран При Андалусии:

Позиция Гонщик Мотоцикл Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 France Фабио Куартараро Yamaha 8 1'37.007     164.140
2 Spain Маверик Виньялес Yamaha 7 1'37.102 0.095 0.095 163.980
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 7 1'37.176 0.169 0.074 163.855
4 Italy Валентино Росси Yamaha 7 1'37.342 0.335 0.166 163.575
5 Portugal Мигель Оливейра KTM 3 1'37.344 0.337 0.002 163.572
6 Italy Франко Морбиделли Yamaha 7 1'37.412 0.405 0.068 163.458
7 Australia Джек Миллер Ducati 8 1'37.423 0.416 0.011 163.439
8 Japan Такааки Накагами Honda 7 1'37.464 0.457 0.041 163.371
9 South Africa Брэд Биндер KTM 7 1'37.596 0.589 0.132 163.150
10 Spain Хоан Мир Suzuki 7 1'37.600 0.593 0.004 163.143
11 Italy Данило Петруччи Ducati 6 1'37.906 0.899 0.306 162.633
12 Spain Пол Эспаргаро KTM 5 1'40.277 3.270 2.371 158.788
Полные результаты

Еще два травмированных пилота все-таки приняли участие в квалификации. Алекс Ринс ненамного опередил Маркеса-младшего и показал 20 время. Повредивший запястье Кэл Кратчлоу будет стартовать 13-м.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Андалусии
Сессия Квалификация 2
Местонахождение Херес
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин , Фабио Куартараро
Команды Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
Автор Льюис Дункан

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