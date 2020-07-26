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MotoGP / Гран При Андалусии / Отчет о гонке

Куартараро выиграл вторую гонку MotoGP подряд

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Куартараро выиграл вторую гонку MotoGP подряд
Автор:
, редактор
26 июл. 2020 г., 12:45

Валентино Росси взял первый подиум за 18 гонок

Лучший новичок прошлого сезона Куартараро выиграл Гран При Андалусии в Хересе. Француз из команды Petronas стартовал с поул-позиции и с первого круга начал отрываться от соперников. В итоге, Куартараро более четырех секунд выиграл у ближайшего соперника.

Эта победа стала для Куартараро второй подряд, что позволяет ему уверенно возглавлять общий зачет чемпионата.

Второе место, как и неделю назад, занял пилот заводской Yamaha Маверик Виньялес. Тройку замкнул семикратный чемпион серии Валентино Росси. 

Долгое время вторым с большим отрывом от преследователей ехал Франческо Баньяя на клиентском байке Ducati команды Pramac. Однако за шесть кругов до финиша ему пришлось сойти из-за технических проблем. В этот момент на второе место вернулся Росси. 

Итальянский ветеран прорвался с четвертой стартовой позиции на вторую уже на первом круге и долгое время ее удерживал. Но в середине гонки Доктор допустил ошибку и пропустил вперед Баньяя. После схода Баньяя Росси шел вторым до предпоследнего круга, когда из-за ошибки пропустил вперед Виньялеса.

Тем не менее, третье место стало для Росси лучшим результатом с апреля 2019 года.

Один из лидеров гонки Джек Миллер сошел на 11-м круге. Австралиец шел четвертым, но не удержал мотоцикл и вылетел в гравий в девятом повороте. Во второй половине гонки борьбу также закончил Франко Морбиделли. Он боролся с Росси за пятое место, но сошел из-за заглохшего двигателя.

Новичок сезона Алекс Маркес показал свой лучший результат, став восьмым. Его брат, шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес пропустил гонку из-за перелома руки, который получил на прошлом этапе.

Смотреть все гонки MotoGP в 2020 году вы можете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Позиция   # Гонщик Мотоцикл Круги Время Отрыв Отставание км/ч Сход Очки
1   20 France Фабио Куартараро Yamaha 25           25
2   12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 25 4.495         20
3   46 Italy Валентино Росси Yamaha 25 5.546         16
Полные результаты

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Андалусии
Сессия Гонка
Автор Иван Матушкин

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