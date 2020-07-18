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MotoGP / Гран При Испании / Отчет о квалификации

Куартараро выиграл первую квалификацию MotoGP в 2020 году

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Куартараро выиграл первую квалификацию MotoGP в 2020 году
Автор:
, редактор
18 июл. 2020 г., 12:58

Пилот клиентской Yamaha опередил Виньялеса и Маркеса в первой квалификации года

Гонщик Petronas SRT Фабио Куартараро выиграл квалификацию Гран При Испании. В борьбе за первый поул сезона-2020 француз опередил Маверика Виньялеса на Yamaha и  шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса на Honda.

Вице-чемпион серии Андреа Довициозо упал в конце сессии и остался в протоколе восьмым. Семикратный чемпион серии Валентино Росси стал только 11-м.

Младший брат Марка Маркеса Алекс Маркес стал в квалификации только 21-м. В решающую часть квалификации также не прошел пилот Ducati Данило Петруччи.

Следить за сезоном-2020 в MotoGP вы можете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 France Фабио Куартараро 7 1'36.705     164.653
2 Spain Маверик Виньялес 7 1'36.844 0.139 0.139 164.417
3 Spain Марк Маркес 8 1'36.862 0.157 0.018 164.386
4 Italy Франческо Баньяя 7 1'36.955 0.250 0.093 164.228
5 Australia Джек Миллер 6 1'37.453 0.748 0.498 163.389
6 United Kingdom Кэл Кратчлоу 8 1'37.454 0.749 0.001 163.387
7 Spain Пол Эспаргаро 6 1'37.493 0.788 0.039 163.322
8 Italy Андреа Довициозо 7 1'37.535 0.830 0.042 163.252
9 Spain Алекс Ринс 6 1'37.636 0.931 0.101 163.083
10 Italy Франко Морбиделли 8 1'37.674 0.969 0.038 163.019
11 Italy Валентино Росси 8 1'37.741 1.036 0.067 162.908
12 Spain Хоан Мир 8 1'37.784 1.079 0.043 162.836
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании
Сессия Квалификация 2
Автор Иван Матушкин

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