Куартараро выиграл первую квалификацию MotoGP в 2020 году

Гонщик Petronas SRT Фабио Куартараро выиграл квалификацию Гран При Испании. В борьбе за первый поул сезона-2020 француз опередил Маверика Виньялеса на Yamaha и шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса на Honda.

Вице-чемпион серии Андреа Довициозо упал в конце сессии и остался в протоколе восьмым. Семикратный чемпион серии Валентино Росси стал только 11-м.

Младший брат Марка Маркеса Алекс Маркес стал в квалификации только 21-м. В решающую часть квалификации также не прошел пилот Ducati Данило Петруччи.

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