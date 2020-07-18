Куартараро выиграл первую квалификацию MotoGP в 2020 году
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Пилот клиентской Yamaha опередил Виньялеса и Маркеса в первой квалификации года
Гонщик Petronas SRT Фабио Куартараро выиграл квалификацию Гран При Испании. В борьбе за первый поул сезона-2020 француз опередил Маверика Виньялеса на Yamaha и шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса на Honda.
Вице-чемпион серии Андреа Довициозо упал в конце сессии и остался в протоколе восьмым. Семикратный чемпион серии Валентино Росси стал только 11-м.
Младший брат Марка Маркеса Алекс Маркес стал в квалификации только 21-м. В решающую часть квалификации также не прошел пилот Ducati Данило Петруччи.
Следить за сезоном-2020 в MotoGP вы можете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Фабио Куартараро
|7
|1'36.705
|164.653
|2
|Маверик Виньялес
|7
|1'36.844
|0.139
|0.139
|164.417
|3
|Марк Маркес
|8
|1'36.862
|0.157
|0.018
|164.386
|4
|Франческо Баньяя
|7
|1'36.955
|0.250
|0.093
|164.228
|5
|Джек Миллер
|6
|1'37.453
|0.748
|0.498
|163.389
|6
|Кэл Кратчлоу
|8
|1'37.454
|0.749
|0.001
|163.387
|7
|Пол Эспаргаро
|6
|1'37.493
|0.788
|0.039
|163.322
|8
|Андреа Довициозо
|7
|1'37.535
|0.830
|0.042
|163.252
|9
|Алекс Ринс
|6
|1'37.636
|0.931
|0.101
|163.083
|10
|Франко Морбиделли
|8
|1'37.674
|0.969
|0.038
|163.019
|11
|Валентино Росси
|8
|1'37.741
|1.036
|0.067
|162.908
|12
|Хоан Мир
|8
|1'37.784
|1.079
|0.043
|162.836
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Испании
|Сессия
|Квалификация 2
|Автор
|Иван Матушкин
Куартараро выиграл первую квалификацию MotoGP в 2020 году
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