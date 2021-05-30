Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло
Выдержав прессинг пилотов на Ducati в начале гонки, француз ушел в отрыв и снял вопрос о победителе заезда
Фабио Куартараро, представляющий заводскую команду Yamaha, выиграл мотоциклетный Гран При Италии на трассе в Муджелло. Победа стала для француза третьей в сезоне и вкупе с неудачей главного соперника позволила пилоту укрепить лидерство в чемпионате.
На старте начавшего гонку с поула Куартараро опередил его ближайший преследователь, отстававший на 1 очко Франческо Баньяя на заводской Ducati – однако уже на втором круге итальянец упал на входе в очередной поворот. Напомним, в прошлом году похожую обидную ошибку пилот допустил на другой итальянской трассе – в Мизано, когда тоже возглавлял пелотон и имел хорошие шансы на первую победу в высшей лиге чемпионата мира.
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Второй заводской пилот Ducati Джек Миллер в это время вел борьбу в середине первой десятки, причем главным образом терял позиции (и в итоге закончил гонку 6-м). Знамя Ducati подхватил стартовавший третьим Жоан Зарко – но на пару обгонов в исполнении пилота команды Pramac Куартараро ответил парой контратак, сохранил лидерство и начал отрываться от соотечественника. В итоге пилот Yamaha пересек линию финиша примерно на 3 секунды раньше ближайшего преследователя.
Этим преследователем стал Мигель Оливейра: переход на доработанную раму сделал гонщиков КТМ заметно сильнее, и португальский пилот принес австрийской марке первый в этом сезоне подиум. По пути ко 2-му месту на последних кругах Оливейра отбил атаки действующего чемпиона Хоана Мира. Гонщики Suzuki в своем классическом стиле сильно провели вторую половину гонки – правда, извлечь из этого выгоду вновь не получилось у Алекса Ринса, упавшего за пару кругов до финиша. Таким образом, испанец не смог пересечь линию финиша в четвертый раз подряд.
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Самые успешные гонщики пелотона по ходу гонки не смогли проявить себя. Валентино Росси благодаря многочисленным сходам показал лучший результат в сезоне, но им оказалось лишь 10-е место. А Марк Маркес упал еще на 2-м круге в борьбе с соперниками – и мог порадоваться лишь тому, что во время этого весьма опасного инцидента не угодил под другой мотоцикл.
Преимущество Куартараро в общем зачете над ближайшим преследователем (которым стал Зарко) после гонки резко выросло: с 1-го очка до 24-х.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|25
|2
|Мигель Оливейра
|KTM
|2.592
|2.592
|20
|3
|Хоан Мир
|Suzuki
|3.000
|0.408
|16
|4
|Жоан Зарко
|Ducati
|3.535
|0.535
|13
|5
|Брэд Биндер
|KTM
|4.903
|1.368
|11
|6
|Джек Миллер
|Ducati
|6.233
|1.330
|10
|7
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|8.030
|1.797
|9
|8
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|17.239
|9.209
|8
|9
|Данило Петруччи
|KTM
|23.296
|6.057
|7
|10
|Валентино Росси
|Yamaha
|25.146
|1.850
|6
|11
|Икер Лекуона
|KTM
|25.152
|0.006
|5
|12
|Пол Эспаргаро
|Honda
|26.059
|0.907
|4
|13
|Микеле Пирро
|Ducati
|26.182
|0.123
|3
|14
|Алекс Маркес
|Honda
|29.400
|3.218
|2
|15
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|32.378
|2.978
|1
|16
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|37.906
|5.528
|17
|Лука Марини
|Ducati
|50.306
|12.400
|Такааки Накагами
|Honda
|4 Laps
|4 Laps
|Алекс Ринс
|Suzuki
|5 Laps
|1 Lap
|Франческо Баньяя
|Ducati
|22 Laps
|17 Laps
|Марк Маркес
|Honda
|22 Laps
|1.604
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Италии
|Автор
|Кирилл Качнов