Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

Фабио Куартараро, представляющий заводскую команду Yamaha, выиграл мотоциклетный Гран При Италии на трассе в Муджелло. Победа стала для француза третьей в сезоне и вкупе с неудачей главного соперника позволила пилоту укрепить лидерство в чемпионате.

На старте начавшего гонку с поула Куартараро опередил его ближайший преследователь, отстававший на 1 очко Франческо Баньяя на заводской Ducati – однако уже на втором круге итальянец упал на входе в очередной поворот. Напомним, в прошлом году похожую обидную ошибку пилот допустил на другой итальянской трассе – в Мизано, когда тоже возглавлял пелотон и имел хорошие шансы на первую победу в высшей лиге чемпионата мира.

Второй заводской пилот Ducati Джек Миллер в это время вел борьбу в середине первой десятки, причем главным образом терял позиции (и в итоге закончил гонку 6-м). Знамя Ducati подхватил стартовавший третьим Жоан Зарко – но на пару обгонов в исполнении пилота команды Pramac Куартараро ответил парой контратак, сохранил лидерство и начал отрываться от соотечественника. В итоге пилот Yamaha пересек линию финиша примерно на 3 секунды раньше ближайшего преследователя.

Этим преследователем стал Мигель Оливейра: переход на доработанную раму сделал гонщиков КТМ заметно сильнее, и португальский пилот принес австрийской марке первый в этом сезоне подиум. По пути ко 2-му месту на последних кругах Оливейра отбил атаки действующего чемпиона Хоана Мира. Гонщики Suzuki в своем классическом стиле сильно провели вторую половину гонки – правда, извлечь из этого выгоду вновь не получилось у Алекса Ринса, упавшего за пару кругов до финиша. Таким образом, испанец не смог пересечь линию финиша в четвертый раз подряд.

Самые успешные гонщики пелотона по ходу гонки не смогли проявить себя. Валентино Росси благодаря многочисленным сходам показал лучший результат в сезоне, но им оказалось лишь 10-е место. А Марк Маркес упал еще на 2-м круге в борьбе с соперниками – и мог порадоваться лишь тому, что во время этого весьма опасного инцидента не угодил под другой мотоцикл.

Преимущество Куартараро в общем зачете над ближайшим преследователем (которым стал Зарко) после гонки резко выросло: с 1-го очка до 24-х.