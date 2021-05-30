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MotoGP / Гран При Италии Отчет о гонке

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

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, Главный редактор

Выдержав прессинг пилотов на Ducati в начале гонки, француз ушел в отрыв и снял вопрос о победителе заезда

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

Фабио Куартараро, представляющий заводскую команду Yamaha, выиграл мотоциклетный Гран При Италии на трассе в Муджелло. Победа стала для француза третьей в сезоне и вкупе с неудачей главного соперника позволила пилоту укрепить лидерство в чемпионате.

На старте начавшего гонку с поула Куартараро опередил его ближайший преследователь, отстававший на 1 очко Франческо Баньяя на заводской Ducati – однако уже на втором круге итальянец упал на входе в очередной поворот. Напомним, в прошлом году похожую обидную ошибку пилот допустил на другой итальянской трассе – в Мизано, когда тоже возглавлял пелотон и имел хорошие шансы на первую победу в высшей лиге чемпионата мира.

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Второй заводской пилот Ducati Джек Миллер в это время вел борьбу в середине первой десятки, причем главным образом терял позиции (и в итоге закончил гонку 6-м). Знамя Ducati подхватил стартовавший третьим Жоан Зарко – но на пару обгонов в исполнении пилота команды Pramac Куартараро ответил парой контратак, сохранил лидерство и начал отрываться от соотечественника. В итоге пилот Yamaha пересек линию финиша примерно на 3 секунды раньше ближайшего преследователя.

Этим преследователем стал Мигель Оливейра: переход на доработанную раму сделал гонщиков КТМ заметно сильнее, и португальский пилот принес австрийской марке первый в этом сезоне подиум. По пути ко 2-му месту на последних кругах Оливейра отбил атаки действующего чемпиона Хоана Мира. Гонщики Suzuki в своем классическом стиле сильно провели вторую половину гонки – правда, извлечь из этого выгоду вновь не получилось у Алекса Ринса, упавшего за пару кругов до финиша. Таким образом, испанец не смог пересечь линию финиша в четвертый раз подряд.

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Самые успешные гонщики пелотона по ходу гонки не смогли проявить себя. Валентино Росси благодаря многочисленным сходам показал лучший результат в сезоне, но им оказалось лишь 10-е место. А Марк Маркес упал еще на 2-м круге в борьбе с соперниками – и мог порадоваться лишь тому, что во время этого весьма опасного инцидента не угодил под другой мотоцикл.

 

Преимущество Куартараро в общем зачете над ближайшим преследователем (которым стал Зарко) после гонки резко выросло: с 1-го очка до 24-х. 

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание Очки
1 France Фабио Куартараро Yamaha     25
2 Portugal Мигель Оливейра KTM 2.592 2.592 20
3 Spain Хоан Мир Suzuki 3.000 0.408 16
4 France Жоан Зарко Ducati 3.535 0.535 13
5 South Africa Брэд Биндер KTM 4.903 1.368 11
6 Australia Джек Миллер Ducati 6.233 1.330 10
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 8.030 1.797 9
8 Spain Маверик Виньялес Yamaha 17.239 9.209 8
9 Italy Данило Петруччи KTM 23.296 6.057 7
10 Italy Валентино Росси Yamaha 25.146 1.850 6
11 Spain Икер Лекуона KTM 25.152 0.006 5
12 Spain Пол Эспаргаро Honda 26.059 0.907 4
13 Italy Микеле Пирро Ducati 26.182 0.123 3
14 Spain Алекс Маркес Honda 29.400 3.218 2
15 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 32.378 2.978 1
16 Italy Франко Морбиделли Yamaha 37.906 5.528  
17 Italy Лука Марини Ducati 50.306 12.400  
  Japan Такааки Накагами Honda 4 Laps 4 Laps  
  Spain Алекс Ринс Suzuki 5 Laps 1 Lap  
  Italy Франческо Баньяя Ducati 22 Laps 17 Laps  
  Spain Марк Маркес Honda 22 Laps 1.604  
  Italy Энеа Бастьянини Ducati      
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Автор Кирилл Качнов

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