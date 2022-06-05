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Девятая гонка сезона MotoGP началась с аварии на старте: занимавший на решетке только 12-е место Такааки Накагами к первому повороту оказался пятым. Невероятный прорыв японца, похоже, вскружил ему голову: гонщик LCR уронил мотоцикл на первом же торможении, что стоило гонки ему самому, а также Франческо Баньяе из Ducati и Алексу Ринсу из Suzuki.

Накагами (слева на фото аварии) после падения отправили в медицинский центр для осмотра – он ударился шлемом о заднее колесо мотоцикла Баньяи.

Авария в первом повороте Гран При Каталонии Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В том же первом повороте Фабио Куартараро благодаря невероятно позднему торможению проскочил мимо обладателя поула Алеша Эспаргаро из Aprilia и возглавил пелотон. Французу удалось сразу создать отрыв, а затем и довести его до трех с лишним секунд. После этого лидер сезона чуть сбросил темп, но все равно оставался быстрейшим и без проблем одержал вторую победу в сезоне.

Эспаргаро же пришлось вступить в непростую борьбу с дуэтом гонщиков Pramac Ducati. Они с Хорхе Мартином и Жоаном Зарко не раз и не два менялись позициями, разнообразив в целом спокойный ход гонки.

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, опережает гонщиков Gresini Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

За круг до конца дистанции Эспаргаро занимал второе место, имея достаточный отрыв от Мартина – но внезапно сбросил скорость в тот момент, когда все соперники только помчались на финальный круг.

Испанец стал приветствовать зрителей – и только спустя какое-то время разобрался, что же происходит. Он ускорился и даже сумел обогнать Луку Марини, но остался только пятым, потеряв девять важнейших очков.

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Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Так команде Gresini нежданно-негаданно достался двойной подиум, а Хоан Мир после двух падений подряд принес Suzuki четвертое место. Марини из VR46 остался шестым, Маверик Виньялес повторил лучший результат в сезоне, закончив гонку на седьмой позиции. Представители KTM Брэд Биндер и Мигель Оливейра едва не столкнулись, оспаривая восьмое место – в итоге оно досталось южноафриканцу.

Гонка закончилась ранними падениями для Штефана Брадля, который в который раз замещал травмированного Марка Маркеса, и также Марко Бедзекки и обоих гонщиков Gresini.

Победа Куартараро продолжила традицию барселонского этапа: после Хорхе Лоренсо в 2012-13 годах никому не удается выиграть здесь в премьер-классе дважды подряд.

В общем зачете Фабио еще больше увеличил отрыв от невезучего Алеша Эспаргаро, третьим, несмотря на падение, остался Энеа Бастьянини.

Сезон MotoGP продолжится на немецком «Заксенринге» 18-19 июня.

Результаты Гран При Каталонии MotoGP