Куартараро уверенно выиграл в Барселоне, Эспаргаро перепутал круг финиша
Действующий чемпион мира из Yamaha захватил лидерство в первом повороте гонки – и с тех пор не оглядывался назад. Его главный соперник сам себя оставил без подиума
Девятая гонка сезона MotoGP началась с аварии на старте: занимавший на решетке только 12-е место Такааки Накагами к первому повороту оказался пятым. Невероятный прорыв японца, похоже, вскружил ему голову: гонщик LCR уронил мотоцикл на первом же торможении, что стоило гонки ему самому, а также Франческо Баньяе из Ducati и Алексу Ринсу из Suzuki.
Накагами (слева на фото аварии) после падения отправили в медицинский центр для осмотра – он ударился шлемом о заднее колесо мотоцикла Баньяи.
Авария в первом повороте Гран При Каталонии
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
В том же первом повороте Фабио Куартараро благодаря невероятно позднему торможению проскочил мимо обладателя поула Алеша Эспаргаро из Aprilia и возглавил пелотон. Французу удалось сразу создать отрыв, а затем и довести его до трех с лишним секунд. После этого лидер сезона чуть сбросил темп, но все равно оставался быстрейшим и без проблем одержал вторую победу в сезоне.
Эспаргаро же пришлось вступить в непростую борьбу с дуэтом гонщиков Pramac Ducati. Они с Хорхе Мартином и Жоаном Зарко не раз и не два менялись позициями, разнообразив в целом спокойный ход гонки.
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, опережает гонщиков Gresini
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
За круг до конца дистанции Эспаргаро занимал второе место, имея достаточный отрыв от Мартина – но внезапно сбросил скорость в тот момент, когда все соперники только помчались на финальный круг.
Испанец стал приветствовать зрителей – и только спустя какое-то время разобрался, что же происходит. Он ускорился и даже сумел обогнать Луку Марини, но остался только пятым, потеряв девять важнейших очков.
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Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Так команде Gresini нежданно-негаданно достался двойной подиум, а Хоан Мир после двух падений подряд принес Suzuki четвертое место. Марини из VR46 остался шестым, Маверик Виньялес повторил лучший результат в сезоне, закончив гонку на седьмой позиции. Представители KTM Брэд Биндер и Мигель Оливейра едва не столкнулись, оспаривая восьмое место – в итоге оно досталось южноафриканцу.
Гонка закончилась ранними падениями для Штефана Брадля, который в который раз замещал травмированного Марка Маркеса, и также Марко Бедзекки и обоих гонщиков Gresini.
Победа Куартараро продолжила традицию барселонского этапа: после Хорхе Лоренсо в 2012-13 годах никому не удается выиграть здесь в премьер-классе дважды подряд.
В общем зачете Фабио еще больше увеличил отрыв от невезучего Алеша Эспаргаро, третьим, несмотря на падение, остался Энеа Бастьянини.
Сезон MotoGP продолжится на немецком «Заксенринге» 18-19 июня.
Результаты Гран При Каталонии MotoGP
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|40'29.360
|2
|Хорхе Мартин
|Ducati
|40'35.833
|6.473
|3
|Жоан Зарко
|Ducati
|40'37.745
|8.385
|4
|Хоан Мир
|Suzuki
|40'40.841
|11.481
|5
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|40'43.755
|14.395
|6
|Лука Марини
|Ducati
|40'44.790
|15.430
|7
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|40'45.335
|15.975
|8
|Брэд Биндер
|KTM
|40'50.796
|21.436
|9
|Мигель Оливейра
|KTM
|40'56.160
|26.800
|10
|Алекс Маркес
|Honda
|40'59.820
|30.460
|11
|Реми Гарднер
|KTM
|41'01.803
|32.443
|12
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|41'02.241
|32.881
|13
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|41'02.528
|33.168
|14
|Джек Миллер
|Ducati
|41'04.053
|34.693
|15
|Рауль Фернандес
|KTM
|41'07.204
|37.844
|16
|Микеле Пирро
|Ducati
|41'13.893
|44.533
|17
|Пол Эспаргаро
|Honda
|41'15.559
|46.199
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|29'23.859
|7 Laps
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|14'56.814
|16 Laps
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|11'55.307
|17 Laps
|Марко Беццекки
|Ducati
|9'39.369
|19 Laps
|Франческо Баньяя
|Ducati
|4'29.587
|23 Laps
|Алекс Ринс
|Suzuki
|Такааки Накагами
|Honda
|Штефан Брадль
|Honda
|Полные результаты
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