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MotoGP / Гран При Каталонии Отчет о гонке

Куартараро уверенно выиграл в Барселоне, Эспаргаро перепутал круг финиша

Действующий чемпион мира из Yamaha захватил лидерство в первом повороте гонки – и с тех пор не оглядывался назад. Его главный соперник сам себя оставил без подиума

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Куартараро уверенно выиграл в Барселоне, Эспаргаро перепутал круг финиша
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Девятая гонка сезона MotoGP началась с аварии на старте: занимавший на решетке только 12-е место Такааки Накагами к первому повороту оказался пятым. Невероятный прорыв японца, похоже, вскружил ему голову: гонщик LCR уронил мотоцикл на первом же торможении, что стоило гонки ему самому, а также Франческо Баньяе из Ducati и Алексу Ринсу из Suzuki.

Накагами (слева на фото аварии) после падения отправили в медицинский центр для осмотра – он ударился шлемом о заднее колесо мотоцикла Баньяи. 

Авария в первом повороте Гран При Каталонии

Авария в первом повороте Гран При Каталонии

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В том же первом повороте Фабио Куартараро благодаря невероятно позднему торможению проскочил мимо обладателя поула Алеша Эспаргаро из Aprilia и возглавил пелотон. Французу удалось сразу создать отрыв, а затем и довести его до трех с лишним секунд. После этого лидер сезона чуть сбросил темп, но все равно оставался быстрейшим и без проблем одержал вторую победу в сезоне. 

Эспаргаро же пришлось вступить в непростую борьбу с дуэтом гонщиков Pramac Ducati. Они с Хорхе Мартином и Жоаном Зарко не раз и не два менялись позициями, разнообразив в целом спокойный ход гонки. 

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, опережает гонщиков Gresini

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, опережает гонщиков Gresini

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

За круг до конца дистанции Эспаргаро занимал второе место, имея достаточный отрыв от Мартина – но внезапно сбросил скорость в тот момент, когда все соперники только помчались на финальный круг. 

Испанец стал приветствовать зрителей – и только спустя какое-то время разобрался, что же происходит. Он ускорился и даже сумел обогнать Луку Марини, но остался только пятым, потеряв девять важнейших очков. 

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Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP

Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Так команде Gresini нежданно-негаданно достался двойной подиум, а Хоан Мир после двух падений подряд принес Suzuki четвертое место. Марини из VR46 остался шестым, Маверик Виньялес повторил лучший результат в сезоне, закончив гонку на седьмой позиции. Представители KTM Брэд Биндер и Мигель Оливейра едва не столкнулись, оспаривая восьмое место – в итоге оно досталось южноафриканцу.

Гонка закончилась ранними падениями для Штефана Брадля, который в который раз замещал травмированного Марка Маркеса, и также Марко Бедзекки и обоих гонщиков Gresini.

Победа Куартараро продолжила традицию барселонского этапа: после Хорхе Лоренсо в 2012-13 годах никому не удается выиграть здесь в премьер-классе дважды подряд. 

В общем зачете Фабио еще больше увеличил отрыв от невезучего Алеша Эспаргаро, третьим, несмотря на падение, остался Энеа Бастьянини.

Сезон MotoGP продолжится на немецком «Заксенринге» 18-19 июня. 

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Результаты Гран При Каталонии MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 France Фабио Куартараро Yamaha 40'29.360  
2 Spain Хорхе Мартин Ducati 40'35.833 6.473
3 France Жоан Зарко Ducati 40'37.745 8.385
4 Spain Хоан Мир Suzuki 40'40.841 11.481
5 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 40'43.755 14.395
6 Italy Лука Марини Ducati 40'44.790 15.430
7 Spain Маверик Виньялес Aprilia 40'45.335 15.975
8 South Africa Брэд Биндер KTM 40'50.796 21.436
9 Portugal Мигель Оливейра KTM 40'56.160 26.800
10 Spain Алекс Маркес Honda 40'59.820 30.460
11 Australia Реми Гарднер KTM 41'01.803 32.443
12 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 41'02.241 32.881
13 Italy Франко Морбиделли Yamaha 41'02.528 33.168
14 Australia Джек Миллер Ducati 41'04.053 34.693
15 Spain Рауль Фернандес KTM 41'07.204 37.844
16 Italy Микеле Пирро Ducati 41'13.893 44.533
17 Spain Пол Эспаргаро Honda 41'15.559 46.199
  Italy Андреа Довициозо Yamaha 29'23.859 7 Laps
  Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 14'56.814 16 Laps
  Italy Энеа Бастьянини Ducati 11'55.307 17 Laps
  Italy Марко Беццекки Ducati 9'39.369 19 Laps
  Italy Франческо Баньяя Ducati 4'29.587 23 Laps
  Spain Алекс Ринс Suzuki    
  Japan Такааки Накагами Honda    
  Germany Штефан Брадль Honda    
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