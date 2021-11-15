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MotoGP / Гран При Валенсии Новости

Куартараро усомнился в возможности защитить титул против Ducati

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Чемпион 2021 года обратил внимание на то, как сильно его соперники прибавили в конце сезона

Куартараро усомнился в возможности защитить титул против Ducati

Фабио Куартараро досрочно стал новым чемпионом MotoGP, проведя отличную первую половину сезона за Yamaha и заработав главные очки в конце. Однако если судить по осени, то самым сильным гонщиком видится Франческо Баньяя.

В шести последних этапах Баньяя взял пять поулов и выиграл четыре гонки при том, что Куртараро не выиграл ни одной. Победил Баньяя и в финальной гонке сезона в Валенсии. Такая статистика не могла не остаться для француза незамеченной.

«Все говорили, что эта трасса плохо подходит Ducati, но посмотрите, они заняли три первых места в квалификации и три в гонке, – заявил Куартараро. – Они сделали огромный шаг вперед, так что я беспокоюсь насчет следующего сезона. Сейчас именно об этом я переживаю более всего.

Я должен передать это моей команде Yamaha, уверен, они знают, что сделать для подготовки к следующему году. Но в общем, у нас нет полной уверенности на будущий год, так как они правда прибавили. К счастью, в этом году я выиграл чемпионат, и пока есть время наслаждаться этим моментом.

Мне сложно оценить управляемость и мощность их мотоциклов, но в этот раз мне было тяжело. Я ехал за Джеком Миллером и… не знаю, сколько у него там лошадиных сил, но явно много. В общем, я обо всем рассказал ребятам из Yamaha и надеюсь они знают, что делать».

В байках Yamaha используются рядные четырехцилиндровые моторы, а у Ducati – V-образные. При прочих равных, считается, что первая схема за счет лучшего эффекта гироскопа стабилизирует байк и дает преимущество в управляемости, а вторая – позволяет выжать больше мощности и сделать мотоцикл уже, улучшив его аэродинамику на высоких скоростях.

Дополнительная информация: Луис Дункан

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