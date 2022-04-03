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MotoGP / Гран При Аргентины Новости

Куартараро усомнился в гоночном темпе Aprilia

По мнению действующего чемпиона, у обладателя поула может не хватить резины до финиша

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Куартараро усомнился в гоночном темпе Aprilia
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Фабио Куартараро стал лучшим из гонщиков на Yamaha в квалификации Гран При Аргентины, но его время оказалось только шестым. При этом его обогнали оба гонщика заводской команды Aprilia, а Алеш Эспаргаро и вовсе выиграл первый для этой итальянской марки поул.

Куартараро признал, что неожиданные соперники в Аргентине действительно сильны, но предположил, что его мотоцикл в гонке будет лучше беречь резину, что ближе к финишу дает шансы на прорыв.

«Я сегодня прям удивлен, – сказал Куартараро после квалификации. – Не самим поулом у Алеша Эспаргаро, так как еще во второй тренировке за гонщиками на Aprilia осталось первое второе лучшее время. Так что я уже знал, что они здесь быстры.

Меня удивило то, что Алеш отлично ехал на мягкой резине. Вот что удивительно. Это значит, что ему гарантирован хороший старт, на котором он вырвется вперед.

Но у меня тоже есть шансы. На тренировке я проехал 15 кругов на резине Medium, и затем показал время 1:39,2, но весьма неплохо для шин с таким пробегом. Так что давайте посмотрим, у кого и как будет деградировать резина в завтрашней гонке».

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