Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне
Второй инцидент случился, когда гонщик возвращался в боксы на скутере
Фабио Куартараро выбил из Гран При Арагона после столкновения на первом круге с Марком Маркесом. Инцидент выглядел очень опасно, но Куартараро отделался ушибами, хотя и ощутимыми.
Однако как выяснилось, по пути в боксы гонщик Yamaha попал в еще одну аварию: маршал, который на скутере подвозил француза до боксов, на подъездной дорожке столкнулся со своим коллегой.
«Обидно, так как впервые за многие годы я чувствовал себя уверенно на трассе в Арагоне, – сказал Куартараро, которого теперь по очкам в чемпионате почти догнал Франческо Баньяя. – И попасть в аварию в третьем повороте – вовсе не то, о чем я мечтал. В последних гонках мне приходилось нелегко, но я не намерен сдаваться раньше времени.
Главное, что у меня произошло две аварии! Я возвращался в боксы на скутере, и маршал за рулем угодил в аварию. К счастью, я все еще был в шлеме, так как скорость при падении была не маленькая.
В итоге это было столкновение двух маршалов на двух скутерах. Я не получил никаких повреждений, кроме тех, которые достались мне в первой аварии. А вот маршалу пришлось немного хуже».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Самое важное:
Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне
Второй инцидент случился, когда гонщик возвращался в боксы на скутере
Маркес объяснил, как устроил две аварии на одном круге
Шестикратный чемпион MotoGP вернулся в гонки – но Гран При Арагона с самого начала пошел для него по неудачному сценарию
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона
В зачете производителей борьба уже завершилась – Ducati завоевала третий титул подряд. А вот в личном зачете все начинается фактически заново
Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона
Сражение двух гонщиков Ducati стало главной темой гонки, Фабио Куартараро упал на первом круге после столкновения с Марком Маркесом