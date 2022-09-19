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MotoGP / Гран При Арагона Новости

Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне

Второй инцидент случился, когда гонщик возвращался в боксы на скутере

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Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне
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Фабио Куартараро выбил из Гран При Арагона после столкновения на первом круге с Марком Маркесом. Инцидент выглядел очень опасно, но Куартараро отделался ушибами, хотя и ощутимыми.

Однако как выяснилось, по пути в боксы гонщик Yamaha попал в еще одну аварию: маршал, который на скутере подвозил француза до боксов, на подъездной дорожке столкнулся со своим коллегой.

«Обидно, так как впервые за многие годы я чувствовал себя уверенно на трассе в Арагоне, – сказал Куартараро, которого теперь по очкам в чемпионате почти догнал Франческо Баньяя. – И попасть в аварию в третьем повороте – вовсе не то, о чем я мечтал. В последних гонках мне приходилось нелегко, но я не намерен сдаваться раньше времени.

Главное, что у меня произошло две аварии! Я возвращался в боксы на скутере, и маршал за рулем угодил в аварию. К счастью, я все еще был в шлеме, так как скорость при падении была не маленькая.

В итоге это было столкновение двух маршалов на двух скутерах. Я не получил никаких повреждений, кроме тех, которые достались мне в первой аварии. А вот маршалу пришлось немного хуже».

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