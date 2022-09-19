Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фабио Куартараро выбил из Гран При Арагона после столкновения на первом круге с Марком Маркесом. Инцидент выглядел очень опасно, но Куартараро отделался ушибами, хотя и ощутимыми.

Однако как выяснилось, по пути в боксы гонщик Yamaha попал в еще одну аварию: маршал, который на скутере подвозил француза до боксов, на подъездной дорожке столкнулся со своим коллегой.

«Обидно, так как впервые за многие годы я чувствовал себя уверенно на трассе в Арагоне, – сказал Куартараро, которого теперь по очкам в чемпионате почти догнал Франческо Баньяя. – И попасть в аварию в третьем повороте – вовсе не то, о чем я мечтал. В последних гонках мне приходилось нелегко, но я не намерен сдаваться раньше времени.

Главное, что у меня произошло две аварии! Я возвращался в боксы на скутере, и маршал за рулем угодил в аварию. К счастью, я все еще был в шлеме, так как скорость при падении была не маленькая.

В итоге это было столкновение двух маршалов на двух скутерах. Я не получил никаких повреждений, кроме тех, которые достались мне в первой аварии. А вот маршалу пришлось немного хуже».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь