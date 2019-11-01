Куартараро улучшил собственный рекорд круга на полсекунды во второй тренировке
Француз закончил пятничные выступления в Малайзии на 0,6 секунды быстрее всех остальных.
Фабио Куартараро стал быстрейшим на пятничных тренировках MotoGP в Малайзии. Утром он установил рекорд круга, проехав его за 1:59,027, а после обеда улучшил собственное время до 1:58,576.
Куартараро не только установил новый рекорд трассы «Сепанг», но и стал единственным гонщиком, который проехал круг быстрее 1 минуты и 59 секунд. Второй результат показал Андреа Довициозо, однако он был на 0,6 секунды медленнее.
Напарник Куартараро по Yamaha Petronas Франко Морбиделли и пилот заводской команды Yamaha Валентино Росси установили третье и четвертое время.
Чемпион мира Марк Маркес проехал круг только за 2:00,215, что является лишь 13-м результатом. Однако благодаря своему времени в первой тренировке Маркес все же сумел гарантировать себе участие во второй части квалификации.
Квалификацию и гонку в Малайзии можно будет посмотреть в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» и на сайте ru.motorsport.tv. Судьба чемпионского титула уже решена в пользу Маркеса, однако у Куартараро есть шанс выиграть первую гонку MotoGP в своей карьере.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Круги
|Время
|Отставание
|Отрыв
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|16
|01'58.576
|2
|Андреа Довициозо
|Ducati
|17
|01'59.206
|00.630
|00.630
|3
|Валентино Росси
|Yamaha
|17
|01'59.284
|00.708
|00.078
|4
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|15
|01'59.502
|00.926
|00.218
|5
|Джек Миллер
|Ducati
|16
|01'59.593
|01.017
|00.091
|6
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|14
|01'59.707
|01.131
|00.114
|7
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|16
|01'59.711
|01.135
|00.004
|8
|Франческо Баньяя
|Ducati
|16
|01'59.774
|01.198
|00.063
|9
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|18
|01'59.845
|01.269
|00.071
|10
|Алекс Ринс
|Suzuki
|17
|01'59.849
|01.273
|00.004
|11
|Хоан Мир
|Suzuki
|19
|01'59.984
|01.408
|00.135
|12
|Данило Петруччи
|Ducati
|16
|02'00.057
|01.481
|00.073
|13
|Марк Маркес
|Honda
|16
|02'00.215
|01.639
|00.158
|14
|Жоан Зарко
|Honda
|15
|02'00.268
|01.692
|00.053
|15
|Карел Абрагам
|Ducati
|15
|02'00.477
|01.901
|00.209
|16
|Пол Эспаргаро
|KTM
|14
|02'00.658
|02.082
|00.181
|17
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|16
|02'00.705
|02.129
|00.047
|18
|Андреа Янноне
|Aprilia
|9
|02'01.190
|02.614
|00.485
|19
|Мика Каллио
|KTM
|16
|02'02.017
|03.441
|00.827
|20
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|14
|02'02.429
|03.853
|00.412
|Мигель Оливейра
|KTM
|0
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Малайзии
|Автор
|Сергей Иванов
Куартараро улучшил собственный рекорд круга на полсекунды во второй тренировке
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