Куартараро улучшил собственный рекорд круга на полсекунды во второй тренировке

Фабио Куартараро стал быстрейшим на пятничных тренировках MotoGP в Малайзии. Утром он установил рекорд круга, проехав его за 1:59,027, а после обеда улучшил собственное время до 1:58,576.

Куартараро не только установил новый рекорд трассы «Сепанг», но и стал единственным гонщиком, который проехал круг быстрее 1 минуты и 59 секунд. Второй результат показал Андреа Довициозо, однако он был на 0,6 секунды медленнее.

Напарник Куартараро по Yamaha Petronas Франко Морбиделли и пилот заводской команды Yamaha Валентино Росси установили третье и четвертое время.

Чемпион мира Марк Маркес проехал круг только за 2:00,215, что является лишь 13-м результатом. Однако благодаря своему времени в первой тренировке Маркес все же сумел гарантировать себе участие во второй части квалификации.

Квалификацию и гонку в Малайзии можно будет посмотреть в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» и на сайте ru.motorsport.tv. Судьба чемпионского титула уже решена в пользу Маркеса, однако у Куартараро есть шанс выиграть первую гонку MotoGP в своей карьере.