Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
03 Часов
:
46 Минут
:
50 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Гран При Малайзии / Отчет о тренировке

Куартараро улучшил собственный рекорд круга на полсекунды во второй тренировке

Поделились
Комментарии
Куартараро улучшил собственный рекорд круга на полсекунды во второй тренировке
Автор:
, Редактор
1 нояб. 2019 г., 08:31

Француз закончил пятничные выступления в Малайзии на 0,6 секунды быстрее всех остальных.

Фабио Куартараро стал быстрейшим на пятничных тренировках MotoGP в Малайзии. Утром он установил рекорд круга, проехав его за 1:59,027, а после обеда улучшил собственное время до 1:58,576.

Куартараро не только установил новый рекорд трассы «Сепанг», но и стал единственным гонщиком, который проехал круг быстрее 1 минуты и 59 секунд. Второй результат показал Андреа Довициозо, однако он был на 0,6 секунды медленнее.

 

Напарник Куартараро по Yamaha Petronas Франко Морбиделли и пилот заводской команды Yamaha Валентино Росси установили третье и четвертое время.

Чемпион мира Марк Маркес проехал круг только за 2:00,215, что является лишь 13-м результатом. Однако благодаря своему времени в первой тренировке Маркес все же сумел гарантировать себе участие во второй части квалификации.

Квалификацию и гонку в Малайзии можно будет посмотреть в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» и на сайте ru.motorsport.tv. Судьба чемпионского титула уже решена в пользу Маркеса, однако у Куартараро есть шанс выиграть первую гонку MotoGP в своей карьере.

Позиция Гонщик Мотоцикл Круги Время Отставание Отрыв
1 France Фабио Куартараро Yamaha 16 01'58.576    
2 Italy Андреа Довициозо Ducati 17 01'59.206 00.630 00.630
3 Italy Валентино Росси Yamaha 17 01'59.284 00.708 00.078
4 Italy Франко Морбиделли Yamaha 15 01'59.502 00.926 00.218
5 Australia Джек Миллер Ducati 16 01'59.593 01.017 00.091
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 14 01'59.707 01.131 00.114
7 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 16 01'59.711 01.135 00.004
8 Italy Франческо Баньяя Ducati 16 01'59.774 01.198 00.063
9 Spain Маверик Виньялес Yamaha 18 01'59.845 01.269 00.071
10 Spain Алекс Ринс Suzuki 17 01'59.849 01.273 00.004
11 Spain Хоан Мир Suzuki 19 01'59.984 01.408 00.135
12 Italy Данило Петруччи Ducati 16 02'00.057 01.481 00.073
13 Spain Марк Маркес Honda 16 02'00.215 01.639 00.158
14 France Жоан Зарко Honda 15 02'00.268 01.692 00.053
15 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 15 02'00.477 01.901 00.209
16 Spain Пол Эспаргаро KTM 14 02'00.658 02.082 00.181
17 Spain Хорхе Лоренсо Honda 16 02'00.705 02.129 00.047
18 Italy Андреа Янноне Aprilia 9 02'01.190 02.614 00.485
19 Finland Мика Каллио KTM 16 02'02.017 03.441 00.827
20 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 14 02'02.429 03.853 00.412
  Portugal Мигель Оливейра KTM 0      
Полные результаты

Следующая новость
Куартараро обновил рекорд круга на первой тренировке в Малайзии

Предыдущая новость

Куартараро обновил рекорд круга на первой тренировке в Малайзии

Следующая новость

Маркес посоветовал Лоренсо упасть 20 раз, чтобы разобраться с Honda

Маркес посоветовал Лоренсо упасть 20 раз, чтобы разобраться с Honda
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Автор Сергей Иванов

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

5
Формула 1

Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari

Самое важное:

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
MGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
MGP

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MGP

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
MGP

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.