Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил Следующая / Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь
MotoGP / Гран При Катара Новости

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы

Действующий чемпион не понял, почему не смог подняться выше девятого места

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фабио Куартараро финишировал только девятым на Гран При Катара, однако и это место ему досталось во многом из-за схода Хорхе Мартино и Франческо Баньяи – без этого эпизода действующий чемпион был бы и вовсе вне первой десятки.

При этом Куартараро оказался лучшим из гонщиков на мотоциклах Yamaha, так что свой результат он объяснил именно недостатком скорости у японского байка.

«В прошлом году мы выиграл обе первые гонки, а теперь финишируем позади лидеров, так что я, конечно, обеспокоен, – сказал Куартараро после гонки. – Я не уверен в наших силах. В Катаре я стартовал с четвертого ряда, мне пришлось пройти через Q1.

Но опять же, я не инженер, я не могу сделать мотоцикл быстрее. Моя задача в том, чтобы на 100% выкладываться как гонщик. Если придется выкладываться на 100% в борьбе за девятое место, значит буду так делать.

Я неплохо стартовал, но уже на втором кругу давление в шине поднялось невероятно сильно. Это несколько странно, но со второго круга моя скорость упала. Я не знаю, почему так произошло. Я выжимал максимум из байка, но сначала ушла задняя шина, затем передняя. Я ожидал чуть лучшей скорости, но оказалось, что это все, что нам доступно. И это проблема».

Дополнительная информация: Льюис Дункан 

Читайте также:
Поделились
Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил
Предыдущая новость

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил
Следующая новость

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь
Больше от
Сергей Иванов
Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь Гран При Катара
MotoGP

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее
Формула 1

Хаас: Фиттипальди будет на тестах, но нам нужен кто-то опытнее

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил Гран При Катара
MotoGP

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил

Фабио Куартараро Больше от
Фабио Куартараро
Куартараро: Как гонщик я делаю все, но я не инженер Гран При Катара
MotoGP

Куартараро: Как гонщик я делаю все, но я не инженер

Куартараро: Сделайте мне мотор, как у Suzuki Гран При Катара
MotoGP

Куартараро: Сделайте мне мотор, как у Suzuki

Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро
MotoGP

Yamaha рассказала о попытках соперников переманить Куартараро

Самое важное:

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь
MotoGP MotoGP

Мартин: Я впервые испугался за свою жизнь

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы
MotoGP MotoGP

Куартараро: У Yamaha определенно проблемы

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил
MotoGP MotoGP

Бастьянини: Я рискнул с выбором шины и победил

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.