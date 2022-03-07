Куартараро: У Yamaha определенно проблемы

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Фабио Куартараро финишировал только девятым на Гран При Катара, однако и это место ему досталось во многом из-за схода Хорхе Мартино и Франческо Баньяи – без этого эпизода действующий чемпион был бы и вовсе вне первой десятки.

При этом Куартараро оказался лучшим из гонщиков на мотоциклах Yamaha, так что свой результат он объяснил именно недостатком скорости у японского байка.

«В прошлом году мы выиграл обе первые гонки, а теперь финишируем позади лидеров, так что я, конечно, обеспокоен, – сказал Куартараро после гонки. – Я не уверен в наших силах. В Катаре я стартовал с четвертого ряда, мне пришлось пройти через Q1.

Но опять же, я не инженер, я не могу сделать мотоцикл быстрее. Моя задача в том, чтобы на 100% выкладываться как гонщик. Если придется выкладываться на 100% в борьбе за девятое место, значит буду так делать.

Я неплохо стартовал, но уже на втором кругу давление в шине поднялось невероятно сильно. Это несколько странно, но со второго круга моя скорость упала. Я не знаю, почему так произошло. Я выжимал максимум из байка, но сначала ушла задняя шина, затем передняя. Я ожидал чуть лучшей скорости, но оказалось, что это все, что нам доступно. И это проблема».

Дополнительная информация: Льюис Дункан