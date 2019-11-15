Куартараро стал лучшим на первой практике MotoGP в Валенсии

Француз Фабио Куартараро стал быстрейшим на первой тренировке MotoGP в Валенсии, установив свое лучшее время уже после истечения времени сессии. Гонщику на клиентском байке Yamaha удалось опередить Джека Миллера, который возглавил протокол незадолго до него. Тройку лучших по итогам тренировки замкнул лидер сезона Марк Маркес, при этом все трое гонщиков уместились в восьми сотых секунды.

Четвертое время показал лидер Yamaha Маверик Виньялес. Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси стал восьмым, уступив лидеру более половины секунды. Гарантировавший себе второе место по итогам сезона Андреа Довициозо расположился на девятой строчке.

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