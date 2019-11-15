Куартараро стал лучшим на первой практике MotoGP в Валенсии
Французский дебютант Yamaha показал лучшее время сессии в последней попытке.
Француз Фабио Куартараро стал быстрейшим на первой тренировке MotoGP в Валенсии, установив свое лучшее время уже после истечения времени сессии. Гонщику на клиентском байке Yamaha удалось опередить Джека Миллера, который возглавил протокол незадолго до него. Тройку лучших по итогам тренировки замкнул лидер сезона Марк Маркес, при этом все трое гонщиков уместились в восьми сотых секунды.
Четвертое время показал лидер Yamaha Маверик Виньялес. Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси стал восьмым, уступив лидеру более половины секунды. Гарантировавший себе второе место по итогам сезона Андреа Довициозо расположился на девятой строчке.
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|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Фабио Куартараро
|24
|1'31.455
|157.651
|2
|Джек Миллер
|19
|1'31.512
|0.057
|0.057
|157.553
|3
|Марк Маркес
|23
|1'31.532
|0.077
|0.020
|157.518
|4
|Маверик Виньялес
|23
|1'31.595
|0.140
|0.063
|157.410
|5
|Франко Морбиделли
|21
|1'31.658
|0.203
|0.063
|157.302
|6
|Хоан Мир
|21
|1'31.794
|0.339
|0.136
|157.069
|7
|Пол Эспаргаро
|19
|1'31.917
|0.462
|0.123
|156.858
|8
|Валентино Росси
|18
|1'31.976
|0.521
|0.059
|156.758
|9
|Андреа Довициозо
|18
|1'32.132
|0.677
|0.156
|156.492
|10
|Алекс Ринс
|22
|1'32.206
|0.751
|0.074
|156.367
|11
|Данило Петруччи
|20
|1'32.235
|0.780
|0.029
|156.318
|12
|Алеш Эспаргаро
|17
|1'32.244
|0.789
|0.009
|156.302
|13
|Жоан Зарко
|21
|1'32.512
|1.057
|0.268
|155.850
|14
|Микеле Пирро
|10
|1'32.538
|1.083
|0.026
|155.806
|15
|Кэл Кратчлоу
|21
|1'32.727
|1.272
|0.189
|155.488
|16
|Андреа Янноне
|17
|1'32.769
|1.314
|0.042
|155.418
|17
|Мика Каллио
|21
|1'32.852
|1.397
|0.083
|155.279
|18
|Хорхе Лоренсо
|18
|1'32.860
|1.405
|0.008
|155.265
|19
|Карел Абрагам
|15
|1'33.312
|1.857
|0.452
|154.513
|20
|Франческо Баньяя
|21
|1'33.365
|1.910
|0.053
|154.426
|21
|Эстеве Рабат
|22
|1'33.446
|1.991
|0.081
|154.292
|22
|Хафиз Сьяхрин
|20
|1'34.374
|2.919
|0.928
|152.775
|23
|Икер Лекуона
|20
|1'34.563
|3.108
|0.189
|152.469
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Валенсии
|Автор
|Иван Матушкин
Куартараро стал лучшим на первой практике MotoGP в Валенсии
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