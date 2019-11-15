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MotoGP / Гран При Валенсии / Отчет о тренировке

Куартараро стал лучшим на первой практике MotoGP в Валенсии

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Куартараро стал лучшим на первой практике MotoGP в Валенсии
Автор:
, редактор
15 нояб. 2019 г., 09:49

Французский дебютант Yamaha показал лучшее время сессии в последней попытке.

Француз Фабио Куартараро стал быстрейшим на первой тренировке MotoGP в Валенсии, установив свое лучшее время уже после истечения времени сессии. Гонщику на клиентском байке Yamaha удалось опередить Джека Миллера, который возглавил протокол незадолго до него. Тройку лучших по итогам тренировки замкнул лидер сезона Марк Маркес, при этом все трое гонщиков уместились в восьми сотых секунды.

Четвертое время показал лидер Yamaha Маверик Виньялес. Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси стал восьмым, уступив лидеру более половины секунды. Гарантировавший себе второе место по итогам сезона Андреа Довициозо расположился на девятой строчке.

 

Следить за всеми этапами этого сезона MotoGP можно на Моторспорт.ТВ

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 France Фабио Куартараро 24 1'31.455     157.651
2 Australia Джек Миллер 19 1'31.512 0.057 0.057 157.553
3 Spain Марк Маркес 23 1'31.532 0.077 0.020 157.518
4 Spain Маверик Виньялес 23 1'31.595 0.140 0.063 157.410
5 Italy Франко Морбиделли 21 1'31.658 0.203 0.063 157.302
6 Spain Хоан Мир 21 1'31.794 0.339 0.136 157.069
7 Spain Пол Эспаргаро 19 1'31.917 0.462 0.123 156.858
8 Italy Валентино Росси 18 1'31.976 0.521 0.059 156.758
9 Italy Андреа Довициозо 18 1'32.132 0.677 0.156 156.492
10 Spain Алекс Ринс 22 1'32.206 0.751 0.074 156.367
11 Italy Данило Петруччи 20 1'32.235 0.780 0.029 156.318
12 Spain Алеш Эспаргаро 17 1'32.244 0.789 0.009 156.302
13 France Жоан Зарко 21 1'32.512 1.057 0.268 155.850
14 Italy Микеле Пирро 10 1'32.538 1.083 0.026 155.806
15 United Kingdom Кэл Кратчлоу 21 1'32.727 1.272 0.189 155.488
16 Italy Андреа Янноне 17 1'32.769 1.314 0.042 155.418
17 Finland Мика Каллио 21 1'32.852 1.397 0.083 155.279
18 Spain Хорхе Лоренсо 18 1'32.860 1.405 0.008 155.265
19 Czech Republic Карел Абрагам 15 1'33.312 1.857 0.452 154.513
20 Italy Франческо Баньяя 21 1'33.365 1.910 0.053 154.426
21 Spain Эстеве Рабат 22 1'33.446 1.991 0.081 154.292
22 Malaysia Хафиз Сьяхрин 20 1'34.374 2.919 0.928 152.775
23 Spain Икер Лекуона 20 1'34.563 3.108 0.189 152.469
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Автор Иван Матушкин

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