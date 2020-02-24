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MotoGP / Отчет о тестах

Куартараро стал быстрейшим во второй день тестов в Катаре, Маркес разбил свой байк

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Куартараро стал быстрейшим во второй день тестов в Катаре, Маркес разбил свой байк
Автор:
, Редактор
24 февр. 2020 г., 07:39

Молодой гонщик команды Petronas Yamaha проехал лучший круг за 1:54,038ё

Француз Фабио Куартараро, ставший лучшим новичком MotoGP сезона 2019 года, доминировал во второй день тестов на трассе в Лосаиле.

Куартараро первым показал лучшее время, которое затем последовательно удавалось побить его напарнику Франко Морбиделли, Маверику Виньялесу и Хоану Миру. За 45 минут до окончания заездов Виньялес вновь возглавил таблицу лучших времен круга, однако спустя еще 15 минут Куартатаро показал свой лучший круг, превзойти который никому не удалось. Француз также улучшил время круга первого дня, где быстрейшим был Алекс Ринс на Suzuki.

Действующий чемпион мира Марк Маркес по-прежнему испытывает проблемы с плечом, которое было прооперировано в конце прошлого года. В начале вечера Маркес попал в аварию в девятом повороте и разбил свой мотоцикл. К счастью, позже команда подтвердила, что сам спортсмен не пострадал.

 

Также в аварию попал гонщик команды LCR Honda Кэл Кратчлоу, который упал во втором повороте. В итоге его время круга осталось лишь 21-м.

Сегодня проходит последний день предсезонных тестов в Катаре. Уже 8 марта на этой же трассе в Лосаиле пройдет первая гонка нового сезона. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Результаты второго дня тестов:

Поз. Гонщик Команда Время/Отст. Круги
1 Фабио Куартараро Petronas Yamaha 1:54.038 65
2 Алекс Ринс Suzuki 0.162 53
3 Маверик Виньялес Yamaha 0.226 68
4 Франко Морбиделли Petronas Yamaha 0.443 70
5 Франческо Баньяя Pramac Ducati 0.482 52
6 Жоан Зарко Avintia Ducati 0.527 56
7 Хоан Мир Suzuki 0.574 52
8 Андреа Довициозо Ducati 0.624 60
9 Валентино Росси Yamaha 0.702 52
10 Такааки Накагами LCR Honda 0.721 43
11 Алеш Эспаргаро Aprilia 0.724 33
12 Данило Петруччи Ducati 0.814 49
13 Пол Эспаргаро KTM 0.852 54
14 Марк Маркес Honda 1.055 46
15 Джек Миллер Pramac Ducati 1.156 42
16 Тито Рабат Avintia Ducati 1.314 54
17 Мигель Оливейра KTM 1.562 53
18 Икер Лекуона KTM 1.606 53
19 Алекс Маркес Honda 1.687 48
20 Брэд Биндер KTM 1.892 57
21 Кэл Кратчлоу LCR Honda 2.140 27
22 Брэдли Смит Aprilia 2.369 52

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Фабио Куартараро
Автор Сергей Иванов

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5 мар. - 8 мар.
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