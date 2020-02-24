Куартараро стал быстрейшим во второй день тестов в Катаре, Маркес разбил свой байк

Француз Фабио Куартараро, ставший лучшим новичком MotoGP сезона 2019 года, доминировал во второй день тестов на трассе в Лосаиле.

Куартараро первым показал лучшее время, которое затем последовательно удавалось побить его напарнику Франко Морбиделли, Маверику Виньялесу и Хоану Миру. За 45 минут до окончания заездов Виньялес вновь возглавил таблицу лучших времен круга, однако спустя еще 15 минут Куартатаро показал свой лучший круг, превзойти который никому не удалось. Француз также улучшил время круга первого дня, где быстрейшим был Алекс Ринс на Suzuki.

Действующий чемпион мира Марк Маркес по-прежнему испытывает проблемы с плечом, которое было прооперировано в конце прошлого года. В начале вечера Маркес попал в аварию в девятом повороте и разбил свой мотоцикл. К счастью, позже команда подтвердила, что сам спортсмен не пострадал.

Также в аварию попал гонщик команды LCR Honda Кэл Кратчлоу, который упал во втором повороте. В итоге его время круга осталось лишь 21-м.

Сегодня проходит последний день предсезонных тестов в Катаре. Уже 8 марта на этой же трассе в Лосаиле пройдет первая гонка нового сезона. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».





Результаты второго дня тестов: