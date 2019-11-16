Куартараро стал быстрейшим и в третьей тренировке Гран При Валенсии
Марк Маркес показал в субботу утром второе время, тогда как Алекс Ринс, Жоан Зарко и Хорхе Лоренско не попали напрямую во второй сегмент квалификации.
Фабио Куартараро, показав лучшее время в обеих пятничных сессиях, стал лучшим и в третьей финального уик-энда MotoGP на трассе Рикардо Тормо. На последних минутах сессии он улучшил собственное время и проехал круг за 1:30.232.
Второе место досталось Марку Маркесу, который уже гарантировал себе чемпионский титул этого года – гонщик Honda тоже добавил под клетчатым флагом, но уступил сопернику из Petronas Yamaha 0,224 секунды.
Джек Миллер из Pramac Ducati стал третьим, в десятку лучших также попали все четверо гонщиков заводских Yamaha и Ducati, партнер Куартараро Франко Морбиделли и Хоан Мир на Suzuki.
По ходу тренировки произошло несколько падений, однако никто из гонщиков серьезно не пострадал. В частности, в начале сессии упал Кэл Кратчлоу, однако он не только сумел подняться и продолжить заезды, но и попал в десятку, гарантировав себе участие в Q2.
Добиться того же не удалось напарнику Кратчлоу Жоану Зарко. Француз держался в десятке большую часть сессии, но под конец соперники отодвинули его на 13-е место. Не прошли напрямую в финал квалификации также Алекс Ринс и Хорхе Лоренсо.
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Результаты третьей тренировки Гран При Валенсии
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'30.232
|2
|Марк Маркес
|Honda
|1'30.456
|0.224
|0.224
|3
|Джек Миллер
|Ducati
|1'30.543
|0.311
|0.087
|4
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'30.630
|0.398
|0.087
|5
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'30.723
|0.491
|0.093
|6
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'30.735
|0.503
|0.012
|7
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'30.847
|0.615
|0.112
|8
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'30.851
|0.619
|0.004
|9
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'30.958
|0.726
|0.107
|10
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'30.996
|0.764
|0.038
|11
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'31.039
|0.807
|0.043
|12
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'31.093
|0.861
|0.054
|13
|Жоан Зарко
|Honda
|1'31.205
|0.973
|0.112
|14
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|1'31.383
|1.151
|0.178
|15
|Андреа Янноне
|Aprilia
|1'31.667
|1.435
|0.284
|16
|Микеле Пирро
|Ducati
|1'31.671
|1.439
|0.004
|17
|Карел Абрагам
|Ducati
|1'31.786
|1.554
|0.115
|18
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'31.868
|1.636
|0.082
|19
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'32.265
|2.033
|0.397
|20
|Икер Лекуона
|KTM
|1'32.398
|2.166
|0.133
|21
|Мика Каллио
|KTM
|1'32.521
|2.289
|0.123
|22
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'32.599
|2.367
|0.078
|23
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|1'33.046
|2.814
|0.447
|Полные результаты
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|Третья тренировка
Куартараро стал быстрейшим и в третьей тренировке Гран При Валенсии
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