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MotoGP / Гран При Валенсии / Отчет о тренировке

Куартараро стал быстрейшим и в третьей тренировке Гран При Валенсии

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Куартараро стал быстрейшим и в третьей тренировке Гран При Валенсии
16 нояб. 2019 г., 10:08

Марк Маркес показал в субботу утром второе время, тогда как Алекс Ринс, Жоан Зарко и Хорхе Лоренско не попали напрямую во второй сегмент квалификации.

Фабио Куартараро, показав лучшее время в обеих пятничных сессиях, стал лучшим и в третьей финального уик-энда MotoGP на трассе Рикардо Тормо. На последних минутах сессии он улучшил собственное время и проехал круг за 1:30.232.

Второе место досталось Марку Маркесу, который уже гарантировал себе чемпионский титул этого года – гонщик Honda тоже добавил под клетчатым флагом, но уступил сопернику из Petronas Yamaha 0,224 секунды.

Джек Миллер из Pramac Ducati стал третьим, в десятку лучших также попали все четверо гонщиков заводских Yamaha и Ducati, партнер Куартараро Франко Морбиделли и Хоан Мир на Suzuki.

По ходу тренировки произошло несколько падений, однако никто из гонщиков серьезно не пострадал. В частности, в начале сессии упал Кэл Кратчлоу, однако он не только сумел подняться и продолжить заезды, но и попал в десятку, гарантировав себе участие в Q2.

 

Добиться того же не удалось напарнику Кратчлоу Жоану Зарко. Француз держался в десятке большую часть сессии, но под конец соперники отодвинули его на 13-е место. Не прошли напрямую в финал квалификации также Алекс Ринс и Хорхе Лоренсо.

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Результаты третьей тренировки Гран При Валенсии

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Отставание
1 France Фабио Куартараро Yamaha 1'30.232    
2 Spain Марк Маркес Honda 1'30.456 0.224 0.224
3 Australia Джек Миллер Ducati 1'30.543 0.311 0.087
4 Italy Валентино Росси Yamaha 1'30.630 0.398 0.087
5 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'30.723 0.491 0.093
6 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'30.735 0.503 0.012
7 Italy Данило Петруччи Ducati 1'30.847 0.615 0.112
8 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'30.851 0.619 0.004
9 Spain Хоан Мир Suzuki 1'30.958 0.726 0.107
10 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'30.996 0.764 0.038
11 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'31.039 0.807 0.043
12 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'31.093 0.861 0.054
13 France Жоан Зарко Honda 1'31.205 0.973 0.112
14 Spain Хорхе Лоренсо Honda 1'31.383 1.151 0.178
15 Italy Андреа Янноне Aprilia 1'31.667 1.435 0.284
16 Italy Микеле Пирро Ducati 1'31.671 1.439 0.004
17 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 1'31.786 1.554 0.115
18 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'31.868 1.636 0.082
19 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'32.265 2.033 0.397
20 Spain Икер Лекуона KTM 1'32.398 2.166 0.133
21 Finland Мика Каллио KTM 1'32.521 2.289 0.123
22 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'32.599 2.367 0.078
23 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 1'33.046 2.814 0.447
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