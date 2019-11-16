Куартараро стал быстрейшим и в третьей тренировке Гран При Валенсии

Фабио Куартараро, показав лучшее время в обеих пятничных сессиях, стал лучшим и в третьей финального уик-энда MotoGP на трассе Рикардо Тормо. На последних минутах сессии он улучшил собственное время и проехал круг за 1:30.232.

Второе место досталось Марку Маркесу, который уже гарантировал себе чемпионский титул этого года – гонщик Honda тоже добавил под клетчатым флагом, но уступил сопернику из Petronas Yamaha 0,224 секунды.

Джек Миллер из Pramac Ducati стал третьим, в десятку лучших также попали все четверо гонщиков заводских Yamaha и Ducati, партнер Куартараро Франко Морбиделли и Хоан Мир на Suzuki.

По ходу тренировки произошло несколько падений, однако никто из гонщиков серьезно не пострадал. В частности, в начале сессии упал Кэл Кратчлоу, однако он не только сумел подняться и продолжить заезды, но и попал в десятку, гарантировав себе участие в Q2.

Добиться того же не удалось напарнику Кратчлоу Жоану Зарко. Француз держался в десятке большую часть сессии, но под конец соперники отодвинули его на 13-е место. Не прошли напрямую в финал квалификации также Алекс Ринс и Хорхе Лоренсо.

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Результаты третьей тренировки Гран При Валенсии