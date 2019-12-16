Куартараро: Сильнее всего меня сформировал Росси

Фабио Куартараро завершил дебютный сезон в MotoGP на пятом месте, на две позиции обойдя семикратного чемпиона серии Валентино Росси. Но для 20-летнего новичка легендарный Доктор остается главным кумиром в мотогонках.

«Когда мне было шесть лет, Марка Маркеса в MotoGP еще не было, и я не особо помню Хорхе Лоренсо, – сказал Куартараро в интервью Marca. – Это было 14 лет назад, но Росси тогда уже выигрывал гонки. Он сформировал меня сильнее всех. Не он мотивировал меня заняться мотоспортом, но я смотрел мотогонки по ТВ, чтобы увидеть его. Так что он – мой пример для подражания».

По ходу сезона Куартараро несколько раз претендовал на победы, но всякий раз терпел поражения в борьбе с Марком Маркесом. По мнению Фабио, в этом году шестикратный чемпион MotoGP в очередной раз добился прогресса.

«Он сейчас лучший, но все еще прибавляет, – заметил француз. – Его стабильность в этом году сильно впечатлила. В последние годы он постоянно попадал в аварии, но в этом сезоне финишировал в первой двойке на всех этапах, кроме Остина. И я слышал, что в Техасе дело было больше в технике, чем в нем».