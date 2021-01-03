Куартараро сделал татуировку со своим портретом

Для Фабио Куартараро, которого многие считают самым талантливым молодым пилотом MotoGP, нынешний сезон сложился противоречиво. После того как безусловный фаворит чемпионата Марк Маркес выбыл из борьбы в результате падения на первой гонке сезона, многие увидели именно в Куартараро главного претендента на победу в турнире. Поначалу француз оправдывал авансы, выиграв два первых Гран При – однако в дальнейшем гонщик чередовал яркие выступления с неудачными и в итоге закончил сезон на 8-м месте (на три позиции ниже, чем свой дебютный сезон год назад).

Таким образом, для поклонников спортсмена результаты Куартараро стали скорее разочарованием. Однако сам гонщик, видимо, предпочитает концентрироваться на приятных воспоминаниях. В частности, на том факте, что в этом году он одержал свою первую победу в гонке топового класса чемпионата мира.

На днях француз сделал на правом плече татуировку с собственным портретом – копией фотографии, сделанной на подиуме после победы спортсмена в Гран При Испании. Рядом мастер вытатуировал дату гонки – 17 июля 2020 года.

Фото: Fabio Quartararo

Многие болельщики заподозрили, что эта история является розыгрышем. Сделанная очень крупно фотография татуировки была выложена в твитер-аккаунт Куартараро 28 декабря – день, который в Испании является аналогом 1 апреля и в который испанцы разыгрывают друг друга (а французский гонщик до прихода в чемпионат мира в течение нескольких лет участвовал в испанских турнирах и жил по сути именно в этой стране). К примеру, в прошлом году одно из испанских изданий не на шутку взбаламутило болельщиков Ф1 сообщением о скором переходе Льюиса Хэмилтона и Тото Вольфа в Ferrari. Однако позже в сети появились фотографии, сделанные в процессе создания татуировки и не оставляющие сомнений в реальности происходившего.