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MotoGP / Гран При Катара Новости

Куартараро: Сделайте мне мотор, как у Suzuki

Действующий чемпион MotoGP посетовал на невозможность бороться за победы в новом сезоне

Куартараро: Сделайте мне мотор, как у Suzuki
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Фабио Куартараро выиграл чемпионат MotoGP в 2021 году, одержав победу уже во второй гонке сезона. Однако в этот раз в Лосаиле он признался, что скорость Yamaha не позволяет ему бороться за высокие позиции.

В пятницу он был показал восьмой результат, но был на 0,474 секунды медленнее Алекса Ринса на Suzuki.

Еще интереснее, что именно за Ринсом осталась лучшая максимальная скорость, что говорит о существенно возросшей мощности мотора Suzuki. Как и Yamaha, Suzuki предпочитает строить двигатели с рядным расположением цилиндров, а значит и у Yamaha был шанс найти дополнительные лошадиные силы, заключил Куартараро.

«Я ожидал лучшего начала сезона, – заявил француз. – Нам не хватает сцепления. Я неплохо чувствую себя на мотоцикле, но я просто медленнее остальных.

В прошлом году все было иначе. Я надеюсь, что Yamaha раскроет секрет Suzuki и сделает то же самое с мотором. Сейчас я не чувствую себя способным сражаться на равных и все говорит о том, что так продолжится до финала чемпионата в Валенсии. С этим я ничего не могу поделать, ненормально, когда ты на десять километров медленнее лидеров.

Я честно не ожидал, что пилоты Suzuki Хоан Мир и Алекс Ринс будут так быстры с первого дня».

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

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