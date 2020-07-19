Фабио Куартараро выиграл первую в этом сезоне квалификацию MotoGP. Действующего чемпиона мира Марка Маркеса, ставшего третьим, француз опередил на 0,158 с – но считает, что отрыв вполне мог быть и больше.

«Я мог отыграть еще несколько десятых, – рассказал пилот после завершения квалификации. – Сначала была небольшая помарка в шестом повороте, потом меня немного отвлекло падение в 11-м. Когда ты видишь мотоцикл на асфальте и желтые флаги, ты в любом случае чуть сбрасываешь – и я проехал тот поворот не на пределе».

И результат, и настроение пилота команды Petronas Yamaha SRT выглядели неожиданностью на фоне того, как Куартараро днем раньше рассказывал о ходе пятничных тренировок и о том, чем отличается новый мотоцикл японской марки от своего предшественника.

«Это была одна из наиболее сложных тренировок в моей карьере. Торможения, поведение в поворотах, реализация мощности на разгоне – почти со всем были проблемы, – говорил француз, чье лучшее время по итогам пятницы было только 15-м. – Новым байком управлять гораздо сложнее.

Совсем не похоже на прошлый год, когда все говорили, что наш мотоцикл очень легок в управлении – и на деле так и было. Сегодня с мотоциклом было сложно. Думаю, на моем месте любой чувствовал бы себя примерно так же».

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Оказалось, что позже вместе с инженерами Petronas Yamaha SRT французскому пилоту по ходу уик-энда удалось добиться заметного прогресса с помощью подбора настроек.

«Мы внесли заметные изменения в настройки, и это сработало, – пояснил Куартараро. – Во второй пятничной сессии я почувствовал себя увереннее, а на субботней тренировке впервые за уик-энд смог ехать на пределе. Впрочем, мы по-прежнему отстаем от Виньялеса и Маркеса по гоночному темпу – и именно на этой составляющей нам надо сосредоточиться в ближайшее время. По сравнению с прошлым сезоном есть прогресс, но надо прибавить еще».

Оценить темп Куартараро в гонке можно будет с помощью прямой трансляции заезда на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Она начнется в 14:25 – а до этого (с 11:45) можно будет увидеть гонки младших классов Moto2 и Moto3.