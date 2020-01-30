Куартараро: Росси не был против моего перевода на его место

Накануне Yamaha объявила, что гонщик ее клиентской команды Petronas Фабио Куартараро с 2021 года перейдет в заводской коллектив. Куартараро займет место Валентино Росси и составит пару с Мавериком Виньялесом. Несмотря на то, что повышение француз получил уже после дебютного сезона, он признался, что обдумывал и другие варианты, кроме работы с Yamaha.

«В конце декабря я понял, что у них есть крепкое желание продолжить наше сотрудничество, – цитирует Куартараро L'Equipe. – Они дали мне понять, что я им нужен. Сейчас команда прикладывает огромные усилия для улучшения мотоцикла, у них есть планы на будущее.

Но я все равно брал время, чтобы рассмотреть все остальные предложения. Я не соглашался сразу. Но Yamaha проявляла уверенность, особенно в части их видения заводского байка. К тому же, я знаю их мотоцикл и он мне нравится. Мне кажется, полезно провести четыре года с одним брендом».

Куартараро полагает, что Росси был не против своей замены на француза: «Думаю, он точно не был против, ведь мы знаем, каким влиянием он обладает в Yamaha... К тому же, в прошлом году он говорил обо мне только хорошее. Ну и мой результат в дебютный год сказался на отношении».

Связанное видео