Куартараро разгромил соперников в португальской гонке MotoGP

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На пятом этапе сезона Фабио Куартараро наконец-то продемонстрировал ту форму, которая принесла ему титул в минувшем сезоне. Француз из Yamaha, который до уик-энда в Алгарве всего раз смог подняться подиум, на этот раз был безупречен: начав борьбу пятым, к первому повороту он был уже третьим, а дебютный круг завершил вторым.

После этого Хоан Мир на Suzuki какое-то время пробовал сопротивляться натиску Фабио, но уже на четвертом круге вынужден был уступить лидерство. Куартараро сразу уехал вперед и вскоре его преимущество достигло комфортных пяти секунд, после чего гонщик чуть сбросил темп.

Но это не помешало французу одержать победу, которая стала для него первой в сезоне, девятой в премьер-классе и второй подряд в Портимане. Кроме того, он стал третьим по счету лидером сезона.

Спор за второе место вышел куда более острым. Мир, обладатель поула Жоан Зарко и Джек Миллер круг за кругом оставались рядом. У пары Ducati был перевес в скорости на прямых, но Мир компенсировал проигрыш в поворотах, что приводило к регулярным перестановкам.

Развязка оказалась неожиданной: за семь кругов до финиша Миллер пошел в атаку на стартовой прямой и опередил Ринса, но на торможении уронил байк и вынес испанца с трассы. Гонщики не пострадали, но с надеждами на подиум им пришлось расстаться.

В итоге Зарко без проблем финишировал вторым, а третье место досталось Алешу Эспаргаро из Aprilia.

Так как Энеа Бастьянини, приехавший в Португалию лидером сезона, допустил еще в дебюте гонки одну из редких ошибок и оказался в графии, Алексу Ринсу почти хватило четвертого места, чтобы возглавить таблицу общего зачета. Но все же испанец остался вторым – у них с Куартараро поровну очков, но Ринс еще ни разу не выиграл.

Местный герой Мигель Оливейра стал сильнейшим гонщиком KTM на пятом месте, за его спиной боролись братья Маркесы, и в этой дуэли Марк в итоге превзошел Алекса на 0,02 секунды! Не менее любопытно, что в топ-6 оказались представлены все шесть производителей MotoGP.

Франческо Баньяя с Полом Эспаргаро, несмотря на столкновение по ходу финального круга, заняли восьмое и девятое места, десятку замкнул Маверик Виньялес на Aprilia.

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