Куартараро разгромил соперников в португальской гонке MotoGP
Стартовав в Портимане пятым, действующий чемпион мира не оставил преследователям ни одного шанса на победу. Новым лидером сезона стал Алекс Ринс
На пятом этапе сезона Фабио Куартараро наконец-то продемонстрировал ту форму, которая принесла ему титул в минувшем сезоне. Француз из Yamaha, который до уик-энда в Алгарве всего раз смог подняться подиум, на этот раз был безупречен: начав борьбу пятым, к первому повороту он был уже третьим, а дебютный круг завершил вторым.
После этого Хоан Мир на Suzuki какое-то время пробовал сопротивляться натиску Фабио, но уже на четвертом круге вынужден был уступить лидерство. Куартараро сразу уехал вперед и вскоре его преимущество достигло комфортных пяти секунд, после чего гонщик чуть сбросил темп.
Но это не помешало французу одержать победу, которая стала для него первой в сезоне, девятой в премьер-классе и второй подряд в Портимане. Кроме того, он стал третьим по счету лидером сезона.
Спор за второе место вышел куда более острым. Мир, обладатель поула Жоан Зарко и Джек Миллер круг за кругом оставались рядом. У пары Ducati был перевес в скорости на прямых, но Мир компенсировал проигрыш в поворотах, что приводило к регулярным перестановкам.
Развязка оказалась неожиданной: за семь кругов до финиша Миллер пошел в атаку на стартовой прямой и опередил Ринса, но на торможении уронил байк и вынес испанца с трассы. Гонщики не пострадали, но с надеждами на подиум им пришлось расстаться.
В итоге Зарко без проблем финишировал вторым, а третье место досталось Алешу Эспаргаро из Aprilia.
Так как Энеа Бастьянини, приехавший в Португалию лидером сезона, допустил еще в дебюте гонки одну из редких ошибок и оказался в графии, Алексу Ринсу почти хватило четвертого места, чтобы возглавить таблицу общего зачета. Но все же испанец остался вторым – у них с Куартараро поровну очков, но Ринс еще ни разу не выиграл.
Местный герой Мигель Оливейра стал сильнейшим гонщиком KTM на пятом месте, за его спиной боролись братья Маркесы, и в этой дуэли Марк в итоге превзошел Алекса на 0,02 секунды! Не менее любопытно, что в топ-6 оказались представлены все шесть производителей MotoGP.
Франческо Баньяя с Полом Эспаргаро, несмотря на столкновение по ходу финального круга, заняли восьмое и девятое места, десятку замкнул Маверик Виньялес на Aprilia.
Результаты Гран При Португалии MotoGP
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|-
|2
|Жоан Зарко
|Ducati
|5.409
|5.409
|3
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|6.068
|6.068
|4
|Алекс Ринс
|Suzuki
|9.633
|9.633
|5
|Мигель Оливейра
|KTM
|13.573
|13.573
|6
|Марк Маркес
|Honda
|16.163
|16.163
|7
|Алекс Маркес
|Honda
|16.183
|16.183
|8
|Франческо Баньяя
|Ducati
|16.511
|16.511
|9
|Пол Эспаргаро
|Honda
|16.769
|16.769
|10
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|18.063
|18.063
|11
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|29.029
|29.029
|12
|Лука Марини
|Ducati
|29.249
|29.249
|13
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|33.354
|33.354
|14
|Реми Гарднер
|KTM
|40.205
|40.205
|15
|Марко Беццекки
|Ducati
|46.052
|46.052
|16
|Такааки Накагами
|Honda
|49.569
|49.569
|17
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|50.303
|50.303
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|Хоан Мир
|Suzuki
|Джек Миллер
|Ducati
|Брэд Биндер
|KTM
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|Хорхе Мартин
|Ducati
|Полные результаты
Миллер собрался вернуться в LCR Honda с 2023 года
Положение в общем зачете MotoGP после ГП Португалии