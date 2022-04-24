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MotoGP / Гран При Португалии Отчет о гонке

Куартараро разгромил соперников в португальской гонке MotoGP

Стартовав в Портимане пятым, действующий чемпион мира не оставил преследователям ни одного шанса на победу. Новым лидером сезона стал Алекс Ринс

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Куартараро разгромил соперников в португальской гонке MotoGP
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На пятом этапе сезона Фабио Куартараро наконец-то продемонстрировал ту форму, которая принесла ему титул в минувшем сезоне. Француз из Yamaha, который до уик-энда в Алгарве всего раз смог подняться подиум, на этот раз был безупречен: начав борьбу пятым, к первому повороту он был уже третьим, а дебютный круг завершил вторым. 

После этого Хоан Мир на Suzuki какое-то время пробовал сопротивляться натиску Фабио, но уже на четвертом круге вынужден был уступить лидерство. Куартараро сразу уехал вперед и вскоре его преимущество достигло комфортных пяти секунд, после чего гонщик чуть сбросил темп. 

Но это не помешало французу одержать победу, которая стала для него первой в сезоне, девятой в премьер-классе и второй подряд в Портимане. Кроме того, он стал третьим по счету лидером сезона.

Спор за второе место вышел куда более острым. Мир, обладатель поула Жоан Зарко и Джек Миллер круг за кругом оставались рядом. У пары Ducati был перевес в скорости на прямых, но Мир компенсировал проигрыш в поворотах, что приводило к регулярным перестановкам.

Развязка оказалась неожиданной: за семь кругов до финиша Миллер пошел в атаку на стартовой прямой и опередил Ринса, но на торможении уронил байк и вынес испанца с трассы. Гонщики не пострадали, но с надеждами на подиум им пришлось расстаться. 

В итоге Зарко без проблем финишировал вторым, а третье место досталось Алешу Эспаргаро из Aprilia.

Так как Энеа Бастьянини, приехавший в Португалию лидером сезона, допустил еще в дебюте гонки одну из редких ошибок и оказался в графии, Алексу Ринсу почти хватило четвертого места, чтобы возглавить таблицу общего зачета. Но все же испанец остался вторым – у них с Куартараро поровну очков, но Ринс еще ни разу не выиграл. 

Местный герой Мигель Оливейра стал сильнейшим гонщиком KTM на пятом месте, за его спиной боролись братья Маркесы, и в этой дуэли Марк в итоге превзошел Алекса на 0,02 секунды! Не менее любопытно, что в топ-6 оказались представлены все шесть производителей MotoGP.

Франческо Баньяя с Полом Эспаргаро, несмотря на столкновение по ходу финального круга, заняли восьмое и девятое места, десятку замкнул Маверик Виньялес на Aprilia.

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Результаты Гран При Португалии MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 France Фабио Куартараро Yamaha -  
2 France Жоан Зарко Ducati 5.409 5.409
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 6.068 6.068
4 Spain Алекс Ринс Suzuki 9.633 9.633
5 Portugal Мигель Оливейра KTM 13.573 13.573
6 Spain Марк Маркес Honda 16.163 16.163
7 Spain Алекс Маркес Honda 16.183 16.183
8 Italy Франческо Баньяя Ducati 16.511 16.511
9 Spain Пол Эспаргаро Honda 16.769 16.769
10 Spain Маверик Виньялес Aprilia 18.063 18.063
11 Italy Андреа Довициозо Yamaha 29.029 29.029
12 Italy Лука Марини Ducati 29.249 29.249
13 Italy Франко Морбиделли Yamaha 33.354 33.354
14 Australia Реми Гарднер KTM 40.205 40.205
15 Italy Марко Беццекки Ducati 46.052 46.052
16 Japan Такааки Накагами Honda 49.569 49.569
17 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 50.303 50.303
  Italy Лоренцо Савадори Aprilia    
  Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati    
  Spain Хоан Мир Suzuki    
  Australia Джек Миллер Ducati    
  South Africa Брэд Биндер KTM    
  Italy Энеа Бастьянини Ducati    
  Spain Хорхе Мартин Ducati    
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