Куартараро рассказал, что мешает Yamaha быть лучшим байком

Фабио Куартараро стал первым гонщиком на Yamaha, кто завоевал чемпионский титул с 2015 года. При этом уже на тестах нового мотоцикла после окончания сезона он достаточно пессимистично оценил технику Yamaha 2022 года и даже начал говорить о перспективе смены команды.

Спустя некоторое время после тестов Куартараро был настроен более позитивно в отношении своей команды и назвал единственный критерий, который японским инженерам нужно улучшить.

«Я не знаю, чей байк лучше, – сказал Куартараро. – Но я никогда не ездил на Honda или Ducati. Я лишь слышал комментарии от других гонщиков, и они говорят, что наш мотоцикл не является лучшим.

Мне он подходит, я на нем выиграл чемпионский титул. По моим ощущением новый байк весьма хорош, но есть несколько областей, в которых мы испытываем сложности. Например, мне очень трудно обгонять. Многое, конечно, зависит от трассы, но в Мизано с этим определенно были проблемы.



Этому есть объяснение, нам просто не хватает мощности. Если прибавить мотору лошадиных сил, у нас будет лучший байк в серии. Надеюсь, в Yamaha знают, где найти мощность».

Дополнительная информация: Льюис Дункан