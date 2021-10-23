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MotoGP / Гран При Мизано Отчет о квалификации

Баньяя на поуле, Куартараро провел худшую квалификацию MotoGP в карьере

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Лидер чемпионата мира не смог даже выйти в финал квалификации

Баньяя на поуле, Куартараро провел худшую квалификацию MotoGP в карьере

На подсыхающей после дождя трассе в Мизано все участники квалификации выехали на шинах Soft. Лучшее время в квалификации четвертый раз подряд показал Франческо Баньяя, его напарник по Ducati Джек Миллер стал вторым, отстав от Баньяи всего на 25 тысячных.

Третьим стартует сводный брат Валентино Росси Лука Марини, который стал первым гонщиком команды Avintia, прорвавшимся на первый ряд стартового поля. Иными словами, на старте будут три мотоцикла Ducati.

А вот четвертым стал Пол Эспергаро. Он переиграл своего напарника Марка Маркеса, который в начале сессии стал автором эпичного сейва, а в конце упал и вызвал появление желтых флагов.

 

Лидеры сезона не смогли автоматически попасть в финал квалификации. Но если Франческо Баньяя в Q1 стал быстрейшим, то Фабио Куартараро показал только третье время, пропустив вперед еще и Икера Лекуона.

Более того, лучший круг француз показал в режиме желтых флагов, и его не засчитали. Флаги появились из-за падения действующего чемпиона мира Хоана Мира. Куартараро в итоге стартует 15-м, и это его худший результат в квалификации MotoGP карьере! Напомним, что шансы Куартараро завтра досрочно выиграть чемпионат выглядят так.

Шестикратный чемпион мира в топ-классе Марк Маркес показал только шестое время. Семикратный Валентино Росси, который в этом сезоне завершает карьеру, стартует только 23-м.

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Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'33.045  
2 Australia Джек Миллер Ducati 1'33.070 0.025
3 Italy Лука Марини Ducati 1'33.130 0.085
4 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'33.313 0.268
5 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'33.439 0.394
6 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'33.526 0.481
7 Spain Марк Маркес Honda 1'33.850 0.805
8 Spain Икер Лекуона KTM 1'33.893 0.848
9 Italy Данило Петруччи KTM 1'34.140 1.095
10 France Жоан Зарко Ducati 1'34.687 1.642
11 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'34.963 1.918
12 Spain Хорхе Мартин Ducati 2'24.631 51.586
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