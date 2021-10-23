Баньяя на поуле, Куартараро провел худшую квалификацию MotoGP в карьере

На подсыхающей после дождя трассе в Мизано все участники квалификации выехали на шинах Soft. Лучшее время в квалификации четвертый раз подряд показал Франческо Баньяя, его напарник по Ducati Джек Миллер стал вторым, отстав от Баньяи всего на 25 тысячных.

Третьим стартует сводный брат Валентино Росси Лука Марини, который стал первым гонщиком команды Avintia, прорвавшимся на первый ряд стартового поля. Иными словами, на старте будут три мотоцикла Ducati.

А вот четвертым стал Пол Эспергаро. Он переиграл своего напарника Марка Маркеса, который в начале сессии стал автором эпичного сейва, а в конце упал и вызвал появление желтых флагов.

Лидеры сезона не смогли автоматически попасть в финал квалификации. Но если Франческо Баньяя в Q1 стал быстрейшим, то Фабио Куартараро показал только третье время, пропустив вперед еще и Икера Лекуона.

Более того, лучший круг француз показал в режиме желтых флагов, и его не засчитали. Флаги появились из-за падения действующего чемпиона мира Хоана Мира. Куартараро в итоге стартует 15-м, и это его худший результат в квалификации MotoGP карьере! Напомним, что шансы Куартараро завтра досрочно выиграть чемпионат выглядят так.

Шестикратный чемпион мира в топ-классе Марк Маркес показал только шестое время. Семикратный Валентино Росси, который в этом сезоне завершает карьеру, стартует только 23-м.