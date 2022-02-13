Куартараро пригрозил Yamaha уходом

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Фабио Куартараро стал сильнейшим по итогам минувшего сезона в мотогоночном чемпионате мира, однако еще в ноябре предупредил свою команду Yamaha, что не готов продлевать нынешний контракт – он действует до конца 2022 года, – если не увидит улучшения мотоцикла.

Предсезонные тесты в Малайзии и Индонезии показали, что решить главную проблему, нехватку максимальной скорости, Yamaha не смогла.

«Я ожидал более значительного прогресса, – признался гонщик. – А это означает, что мое будущее остается открытым. Я хочу выбрать для себя самый лучший вариант».

По итогам субботы на трассе «Мандалика» Фабио остался четвертым, но сказал, что байку «чего-то не хватает».

Он объяснил Motorsport.com: «Определенно, в 2022 году будут очень важны квалификации, а я пока чувствую себя не лучшим образом в этом формате.

Это серьезно заботит меня, так как в гоночной конфигурации на изношенной резине я по-прежнему очень быстр. Но когда шины новые, а проехать надо один круг, все выглядит даже хуже, чем в прошлом году. Это главное отличие, и я чувствую, что здесь надо прибавлять.

Разница между старыми и новыми шинами в квалификации очень мала, и я не понимаю, почему так».

Другой гонщик команды Франко Морбиделли, в то же время, отметил улучшение мотора Yamaha: «Он определенно лучше, чем в 2019-м. Однако разница между версиями 2022 и 2021 года куда меньше, чем между 2021-м и 2019-м».