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Куартараро пригрозил Yamaha уходом

Действующий чемпион MotoGP остался недоволен тем прогрессом, которого команда добилась за зиму

Куартараро пригрозил Yamaha уходом
Льюис Дункан
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Фабио Куартараро стал сильнейшим по итогам минувшего сезона в мотогоночном чемпионате мира, однако еще в ноябре предупредил свою команду Yamaha, что не готов продлевать нынешний контракт – он действует до конца 2022 года, – если не увидит улучшения мотоцикла. 

Другой гонщик команды Франко Морбиделли, в то же время, отметил улучшение мотора Yamaha: «Он определенно лучше, чем в 2019-м.  Однако разница между версиями 2022 и 2021 года куда меньше, чем между 2021-м и 2019-м».

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Гонщику MotoGP пришлось прервать тесты из-за проблем со зрением
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