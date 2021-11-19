Куартараро пригрозил покинуть Yamaha

На этой неделе в Хересе прошли тесты мотоциклов MotoGP следующего года. По их итогам победитель чемпионата Фабио Куартараро остался недоволен своим новым байком и заявил, что не станет спешить продлить контракт с заводской командой Yamaha, если японский производитель не сможет улучшить байк к началу следующего сезона.

«Пока рано говорить о 2023 годе, – заявил Куартараро. – Я не хочу подписывать контракт до тестов в Малайзии в феврале. Мне бы хотелось увидеть улучшения мотоцикла. Странно было бы заключать договор на 2023 год до начала сезона 2022 года.

Думаю, что я знаю себе цену. И могу себе позволить подождать побольше, чтобы оценить, удалось ли улучшить байк к Сепангу. Я попросил изменить несколько важных вещей, и им еще предстоит показать мне, что техника стала лучше, и тогда я смог бы связать свое будущее с Yamaha».

Оценивая новый мотоцикл, Куартараро заявил, что также вел себя его байк 2021 года в Гран При Мизано, где он квалифицировался только 15-м, а в гонке не смог подняться выше четвертого места.

«Новый мотоцикл очень похож на тот, каким он был в Мизано. Теперь команда поставила новый рычаг подвески, перенастроила электронику и сделало кое-что по части установки колес. Но по ощущениям, точно такой же мотоцикл был у меня в Мизано. И к Сепангу его определенно нужно улучшить», – заявил гонщик Yamaha.

Дополнительная информация: Марк Бремер