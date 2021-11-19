Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Анализ: Ф1 проедет круг в Катаре на полминуты быстрее MotoGP
MotoGP / Тесты в Хересе Новости

Куартараро пригрозил покинуть Yamaha

Автор:
, Редактор

Чемпион MotoGP остался недоволен тестами нового мотоцикла 2022 года

Куартараро пригрозил покинуть Yamaha

На этой неделе в Хересе прошли тесты мотоциклов MotoGP следующего года. По их итогам победитель чемпионата Фабио Куартараро остался недоволен своим новым байком и заявил, что не станет спешить продлить контракт с заводской командой Yamaha, если японский производитель не сможет улучшить байк к началу следующего сезона.

«Пока рано говорить о 2023 годе, – заявил Куартараро. – Я не хочу подписывать контракт до тестов в Малайзии в феврале. Мне бы хотелось увидеть улучшения мотоцикла. Странно было бы заключать договор на 2023 год до начала сезона 2022 года.

Думаю, что я знаю себе цену. И могу себе позволить подождать побольше, чтобы оценить, удалось ли улучшить байк к Сепангу. Я попросил изменить несколько важных вещей, и им еще предстоит показать мне, что техника стала лучше, и тогда я смог бы связать свое будущее с Yamaha».

Оценивая новый мотоцикл, Куартараро заявил, что также вел себя его байк 2021 года в Гран При Мизано, где он квалифицировался только 15-м, а в гонке не смог подняться выше четвертого места.

«Новый мотоцикл очень похож на тот, каким он был в Мизано. Теперь команда поставила новый рычаг подвески, перенастроила электронику и сделало кое-что по части установки колес. Но по ощущениям, точно такой же мотоцикл был у меня в Мизано. И к Сепангу его определенно нужно улучшить», – заявил гонщик Yamaha.

Дополнительная информация: Марк Бремер

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Анализ: Ф1 проедет круг в Катаре на полминуты быстрее MotoGP
Предыдущая новость

Анализ: Ф1 проедет круг в Катаре на полминуты быстрее MotoGP
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Мазепину заменят болид. Он пропустит вторую тренировку Гран При Катара
Формула 1

Мазепину заменят болид. Он пропустит вторую тренировку

Решение судей не смогло застать Вольфа и Хорнера врасплох Гран При Бразилии
Формула 1

Решение судей не смогло застать Вольфа и Хорнера врасплох

Хэмилтон подготовил для Катара шлем с радугой Гран При Катара
Формула 1

Хэмилтон подготовил для Катара шлем с радугой

Фабио Куартараро Больше от
Фабио Куартараро
Куартараро усомнился в возможности защитить титул против Ducati Гран При Валенсии
MotoGP

Куартараро усомнился в возможности защитить титул против Ducati

Куартараро не понял, как проиграл квалификацию Гран При Альгарве
MotoGP

Куартараро не понял, как проиграл квалификацию

Почему Куартараро так быстр? Дови поделился секретом Гран При Мизано
MotoGP

Почему Куартараро так быстр? Дови поделился секретом

Самое важное:

Куартараро пригрозил покинуть Yamaha
MotoGP MotoGP

Куартараро пригрозил покинуть Yamaha

Анализ: Ф1 проедет круг в Катаре на полминуты быстрее MotoGP
Формула 1 Формула 1

Анализ: Ф1 проедет круг в Катаре на полминуты быстрее MotoGP

Формула 1 впервые приехала в Катар. Что ее там ждет?
Формула 1 Формула 1

Формула 1 впервые приехала в Катар. Что ее там ждет?

Команда Росси и Aprilia не нашли титульных спонсоров на 2022 год
MotoGP MotoGP

Команда Росси и Aprilia не нашли титульных спонсоров на 2022 год

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.