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Куартараро: Постараюсь побеждать и при Маркесе

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Куартараро: Постараюсь побеждать и при Маркесе
Автор:
, редактор
26 июл. 2020 г., 17:00

Лидер сезона-2020 готов к схватке с чемпионом, но признает возможность поражения

Фабио Куартараро выиграл две первые гонки сезона MotoGP в отсутствие травмированного Марка Маркеса и уверенно возглавляет чемпионат. Француз готов биться с шестикратным чемпионом после его возвращения, но в то же время согласен дольше подождать побед.

«Я не думаю, что мне надо что-то доказывать, – сказал Куартараро. – Мы выиграли дважды и будем стараться это делать, когда вернется Маркес. Если сможем бороться за победы - будем это делать, если нет - будем сохранять терпение. Маркес знает, как я пилотирую, и ему тоже нечего доказывать, он же восьмикратный чемпион».

Куартараро добавил, что после двух побед в Хересе его ждут более сложные этапы: «Нас ждут гонки на трех трассах, которые потребуют больше усилий. Брно нам более-менее удобен. В Австрии мотор Ducati будет работать как ракета. А потом будут две гонки в Мизано, где у нас все не так плохо. Но думать о победах во всех гонках нельзя».

Дополнительная информация: Лоренца Д'Аддерио

Смотреть все гонки MotoGP в 2020 году вы можете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Андалусии
Пилоты Фабио Куартараро
Автор Иван Матушкин

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