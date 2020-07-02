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MotoGP / Новость

Куартараро попался на запрещенных тестах. Теперь его ждет наказание

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Куартараро попался на запрещенных тестах. Теперь его ждет наказание
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2 июл. 2020 г., 12:53

Гонщик Petronas Yamaha в MotoGP вызван Международной федерацией FIM на слушания, которые пройдут по ходу первого Гран При сезона в Хересе

Утром в четверг Международная мотоциклетная федерация опубликовала официальный бюллетень, в котором говорится о жалобе на нарушение одним из гонщиков и его командой правил тестов.

В регламенте MotoGP сказано, что частные заезды на технике премьер-класса запрещены, а на дорожных мотоциклах их проводить можно, но только не на трассах предстоящих Гран При.

В документе сказано: «Слушания в отношении гонщика, который мог нарушить правила, намечены на Гран При Испании 2020 года в Хересе. К ним будут привлечены все заинтересованные стороны, чтобы иметь возможность разобраться в деталях.

На настоящий момент FIM не будет делать больше никаких заявлений по этому поводу». 

Как удалось выяснить Motorsport.com, хоть в бюллетене и не названо имен, речь идет про лучшего новичка 2019 года Фабио Куартараро. Недавно француз провел два дня на трассе в Ле-Кастелле за рулем Yamaha R1 класса Супербайк, вместе с ним работали механики из бригады MotoGP.

Главное подозрение состоит в том, что на мотоцикле Фабио стояли несколько экспериментальных деталей, которые запрещено задействовать на тестах. 

Однако не следует ожидать, что наказание будет суровым. Куартараро не делал секрета из тестов, публикуя кадры с них в социальных сетях. По всей видимости, его команда выберет линию защиты, основанную на незнании деталей правил.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Фабио Куартараро
Команды Drive M7 SIC Racing Team
Автор Ориоль Пучдемон

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