Утром в четверг Международная мотоциклетная федерация опубликовала официальный бюллетень, в котором говорится о жалобе на нарушение одним из гонщиков и его командой правил тестов.

В регламенте MotoGP сказано, что частные заезды на технике премьер-класса запрещены, а на дорожных мотоциклах их проводить можно, но только не на трассах предстоящих Гран При.

В документе сказано: «Слушания в отношении гонщика, который мог нарушить правила, намечены на Гран При Испании 2020 года в Хересе. К ним будут привлечены все заинтересованные стороны, чтобы иметь возможность разобраться в деталях.

На настоящий момент FIM не будет делать больше никаких заявлений по этому поводу».

Как удалось выяснить Motorsport.com, хоть в бюллетене и не названо имен, речь идет про лучшего новичка 2019 года Фабио Куартараро. Недавно француз провел два дня на трассе в Ле-Кастелле за рулем Yamaha R1 класса Супербайк, вместе с ним работали механики из бригады MotoGP.

Главное подозрение состоит в том, что на мотоцикле Фабио стояли несколько экспериментальных деталей, которые запрещено задействовать на тестах.

Однако не следует ожидать, что наказание будет суровым. Куартараро не делал секрета из тестов, публикуя кадры с них в социальных сетях. По всей видимости, его команда выберет линию защиты, основанную на незнании деталей правил.

Новый сезон MotoGP стартует в середине июля. Его покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ», для поклонников мотоспорта подготовлены прямые эфиры и обзорные программы.