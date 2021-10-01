Куартараро поддержал Маркеса: Не обращай внимания

После гибели в гонке Дина Берты Виньялеса, двоюродного брата Маверика Виньялеса, 37-летний мотогонщик Мишель Фабрицио объявил о прекращении карьеры и обвинил Марка Маркеса в том, что тот своим стилем пилотирования подает плохой пример для молодежи.

Сам Маркес ответил на это, что считает лишней тратой времени переживания по поводу такого высказывания. В Остине, накануне нового этапа MotoGP лидирующий сейчас в чемпионате Фабио Куартараро согласился, что вины Маркеса в произошедшем точно нет.

«Я не знал о чем речь, Пекко [Баньяя] только что мне это объяснил, но я согласен с Маркесом, что не нужно обращать на такое внимание, – сказал Куартараро. – В последние годы Марк являлся лучшим гонщиком, так что логично, что все молодые мотоциклисты ориентируются на него.

Я понимаю Маверика. Это трудная ситуация для всех, но для него особенно. Не хочу говорить о той аварии, принимать чью-то сторону, предпочту воздержаться от этого. На каждой трассе есть собственная комиссия по безопасности, которая проанализирует случившееся. В нашем спорте всегда будет доля риска. Гонки становятся безопаснее, но лично у меня нет идей о том, что еще можно улучшить».

Сам Куартараро, который сейчас лидирует в чемпионате с преимуществом в 48 очков, пообещал на предстоящем этапе в Остине не рисковать.

«Я постараюсь не выходить за пределы разумного, но если возможность сама попадет мне в руки, я конечно ей воспользуюсь», – сказал француз.

Квалификацию и гонку MotoGP в остине вы сможете увидеть в эти выходные в эфире телеканала и на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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