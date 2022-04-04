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MotoGP / Гран При Аргентины Новости

Куартараро: Первые три круга были кошмаром

Действующий чемпион рассказал, что потерял больше пяти позиций в начале гонки из-за отсутствия сцепления

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Куартараро: Первые три круга были кошмаром
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Несмотря на неплохой старт в минувшей гонке MotoGP в Аргентине, пилот Yamaha Фабио Куартараро на первых двух кругах стал стремительно терять позиции: за такое короткое время действующий чемпион откатился с шестого места на 13-е.

Чуть позже французу все-таки удалось влиться в темп заезда – по итогу Куартараро финишировал восьмым. По словам самого Фабио, изначально проблема была в полном отсутствии сцепления с трассой. «Честно говоря, мой старт был не самым лучшим, но после второй прямой я был на седьмой позиции, так что все оказалось не так плохо, – отметил Куартараро. – Меня обгоняли на прямой – на самом деле первые три круга были кошмаром. Сцепления не было совсем, и я потерял много позиций.

Я сразу почувствовал, что сцепление стало другим. Обидно, потому что во всех сессиях все было хорошо, а затем в гонке все резко изменилось. Где-то через три или четыре круга ситуация улучшилась, и держак появился».

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