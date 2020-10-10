Куартараро опередил две Ducati в квалификации MotoGP в Ле-Мане
Французский гонщик в борьбе за лучшее время круга заметно опередил других претендентов на чемпионский титул
Фабио Куартараро, представляющий команду Petronas Yamaha SRT, завоевал поул-позицию мотоциклетного Гран При Франции, который в эти выходные проходит в Ле-Мане.
Для возглавляющего общий зачет пилота победа в квалификации стала третьей в сезоне – но была завоевана после достаточно долгого перерыва. Куартараро завоевал поулы на двух первых этапах чемпионата – а вот после этого в течение двух с половиной месяцев не мог стать лучшим по итогам субботы.
Ближайшими соперниками француза стали пилоты Ducati – в том числе Данило Петруччи, пробившийся в число участников финала квалификации по итогам выступления в первом сегменте. Более того, по количеству пилотов в первой десятке итогового протокола итальянская марка стала однозначным лидером – 5 гонщиков против 3-х представителей Yamaha. Из числа главных претендентов на чемпионский титул меньше всего Куартараро проиграл Маверик Виньялес, который начнет воскресную гонку с 5-й позиции.
Напомним, что увидеть прямую трансляцию гонки (а также заезды классов Moto2, Moto3 и MotoE) можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 13:25 по московскому времени.
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Результаты второго сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Фабио Куартараро
|9
|2
|Джек Миллер
|9
|0.222
|0.222
|3
|Данило Петруччи
|9
|0.359
|0.137
|4
|Кэл Кратчлоу
|9
|0.371
|0.012
|5
|Маверик Виньялес
|10
|0.404
|0.033
|6
|Андреа Довициозо
|9
|0.407
|0.003
|7
|Франческо Баньяя
|7
|0.437
|0.030
|8
|Пол Эспаргаро
|9
|0.480
|0.043
|9
|Жоан Зарко
|9
|0.517
|0.037
|10
|Валентино Росси
|8
|0.574
|0.057
|11
|Франко Морбиделли
|9
|0.576
|0.002
|12
|Мигель Оливейра
|9
|0.694
|0.118
|Полные результаты
Результаты первого сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Данило Петруччи
|Ducati
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.102
|0.102
|3
|Такааки Накагами
|Honda
|0.227
|0.125
|4
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.235
|0.008
|5
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.587
|0.352
|6
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.805
|0.218
|7
|Брэд Биндер
|KTM
|0.814
|0.009
|8
|Алекс Маркес
|Honda
|0.822
|0.008
|9
|Брэдли Смит
|Aprilia
|0.881
|0.059
|10
|Икер Лекуона
|KTM
|0.907
|0.026
|11
|Штефан Брадль
|Honda
|0.909
|0.002
|12
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1.658
|0.749
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Франции
|Автор
|Кирилл Качнов