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MotoGP / Гран При Франции / Отчет о квалификации

Куартараро опередил две Ducati в квалификации MotoGP в Ле-Мане

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Куартараро опередил две Ducati в квалификации MotoGP в Ле-Мане
Автор:
, Главный редактор

Французский гонщик в борьбе за лучшее время круга заметно опередил других претендентов на чемпионский титул

Фабио Куартараро, представляющий команду Petronas Yamaha SRT, завоевал поул-позицию мотоциклетного Гран При Франции, который в эти выходные проходит в Ле-Мане.

Для возглавляющего общий зачет пилота победа в квалификации стала третьей в сезоне – но была завоевана после достаточно долгого перерыва. Куартараро завоевал поулы на двух первых этапах чемпионата – а вот после этого в течение двух с половиной месяцев не мог стать лучшим по итогам субботы.

Ближайшими соперниками француза стали пилоты Ducati – в том числе Данило Петруччи, пробившийся в число участников финала квалификации по итогам выступления в первом сегменте. Более того, по количеству пилотов в первой десятке итогового протокола итальянская марка стала однозначным лидером – 5 гонщиков против 3-х представителей Yamaha. Из числа главных претендентов на чемпионский титул меньше всего Куартараро проиграл Маверик Виньялес, который начнет воскресную гонку с 5-й позиции.

Напомним, что увидеть прямую трансляцию гонки (а также заезды классов Moto2, Moto3 и MotoE) можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 13:25 по московскому времени.

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Результаты второго сегмента квалификации

Позиция Гонщик Круги Отрыв Отставание
1 France Фабио Куартараро 9    
2 Australia Джек Миллер 9 0.222 0.222
3 Italy Данило Петруччи 9 0.359 0.137
4 United Kingdom Кэл Кратчлоу 9 0.371 0.012
5 Spain Маверик Виньялес 10 0.404 0.033
6 Italy Андреа Довициозо 9 0.407 0.003
7 Italy Франческо Баньяя 7 0.437 0.030
8 Spain Пол Эспаргаро 9 0.480 0.043
9 France Жоан Зарко 9 0.517 0.037
10 Italy Валентино Росси 8 0.574 0.057
11 Italy Франко Морбиделли 9 0.576 0.002
12 Portugal Мигель Оливейра 9 0.694 0.118
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Italy Данило Петруччи Ducati    
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.102 0.102
3 Japan Такааки Накагами Honda 0.227 0.125
4 Spain Хоан Мир Suzuki 0.235 0.008
5 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.587 0.352
6 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.805 0.218
7 South Africa Брэд Биндер KTM 0.814 0.009
8 Spain Алекс Маркес Honda 0.822 0.008
9 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 0.881 0.059
10 Spain Икер Лекуона KTM 0.907 0.026
11 Germany Штефан Брадль Honda 0.909 0.002
12 Spain Эстеве Рабат Ducati 1.658 0.749
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Франции
Автор Кирилл Качнов

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