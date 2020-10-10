Фабио Куартараро, представляющий команду Petronas Yamaha SRT, завоевал поул-позицию мотоциклетного Гран При Франции, который в эти выходные проходит в Ле-Мане.

Для возглавляющего общий зачет пилота победа в квалификации стала третьей в сезоне – но была завоевана после достаточно долгого перерыва. Куартараро завоевал поулы на двух первых этапах чемпионата – а вот после этого в течение двух с половиной месяцев не мог стать лучшим по итогам субботы.

Ближайшими соперниками француза стали пилоты Ducati – в том числе Данило Петруччи, пробившийся в число участников финала квалификации по итогам выступления в первом сегменте. Более того, по количеству пилотов в первой десятке итогового протокола итальянская марка стала однозначным лидером – 5 гонщиков против 3-х представителей Yamaha. Из числа главных претендентов на чемпионский титул меньше всего Куартараро проиграл Маверик Виньялес, который начнет воскресную гонку с 5-й позиции.

Напомним, что увидеть прямую трансляцию гонки (а также заезды классов Moto2, Moto3 и MotoE) можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 13:25 по московскому времени.

Результаты второго сегмента квалификации

Результаты первого сегмента квалификации