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Уже в прошлом году стало ясно, что главное противостояние в современном MotoGP – это сражение Фабио Куартараро на Yamaha и Франческо Баньяи на Yamaha. Итальянский гонщик чуть быстрее по чистой скорости, однако француз добивается своего благодаря невероятной стабильности и почти полному отсутствию ошибок.

На Гран При Германии, который завершал первую половину нынешнего сезона, соперники стартовали с двух первых позиций. И хотя полу был у Баньяи, в первый поворот раньше его алой Ducati нырнул Куартараро.

Уже со второго круга Франческо начал атаки на Yamaha лидера и даже вышел было вперед, но лишь на пру поворотом. Трибуны замерли в ожидании классической дуэли, но в первом повороте четвертого круга Баньяя уронил мотоцикл и выбыл из гонки в третий раз за четыре последних этапа.

Франческо Баньяя, Ducati Team, авария Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После этого третья победа Куартараро в сезоне перестала вызывать сомнения. Французский успех на саксонской земле дополнил Жоан Зарко, который на первых кругах довольно жестко обошел Пола Эспаргаро на Aprilia и в итоге финишировал вторым.

Эспаргаро же остался без призового кубка, так как в концовке допустил небольшую ошибку в красивой дуэли с Джеком Миллером. Тот получил штрафной проезд по «длинной петле» и поначалу откатился было на седьмое место, но благодаря скорости Ducati вернулся на четвертое, а после ошибки Эспаргаро смог в третий раз в сезоне подняться на подиум.

Разочарование Ducati дополнила поломка байка у Маверика Виньялеса. «Топ Ган» долго держался четвертым и рассчитывал на лучший результат в сезоне, но незадолго до финиша замедлился и свернул на пит-лейн.

Лука Марини после двух подряд финишей на шестом месте добился лучшего в сезоне пятого результата, успех марки Ducati дополнил Хорхе Мартин из Pramac.

Брэд Биндер стал сильнейшим представителем KTM, пробившись из середины второго десятка до седьмой позиции.

Победитель трех гонок нынешнего сезона Энеа Бастьянини впервые за три последних этапа смог заработать очки, но десятого места на финише оказалось недостаточно, чтобы удержать третью строчку в общем зачете – итальянца подвинул стабильный Зарко.

Никому из представителей Honda и вовсе не удалось заработать зачетные баллы – из всей четверки до финиши добрался лишь Штефан Брадль. Единственный немец в пелотоне завершил дистанцию 16-м и последним.

Сезон MotoGP продолжится в следующие выходные в голландском Ассене.

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