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MotoGP / Гран При Германии Отчет о гонке

Куартараро одержал очередную победу в MotoGP, Баньяя вновь упал

Борьба за звание сильнейшего на «Заксенринге» длилась всего три круга – после этого один из двух претендентов оказался на асфальте, а второй поехал на вершину подиума

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Куартараро одержал очередную победу в MotoGP, Баньяя вновь упал
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Уже в прошлом году стало ясно, что главное противостояние в современном MotoGP – это сражение Фабио Куартараро на Yamaha и Франческо Баньяи на Yamaha. Итальянский гонщик чуть быстрее по чистой скорости, однако француз добивается своего благодаря невероятной стабильности и почти полному отсутствию ошибок. 

На Гран При Германии, который завершал первую половину нынешнего сезона, соперники стартовали с двух первых позиций. И хотя полу был у Баньяи, в первый поворот раньше его алой Ducati нырнул Куартараро. 

Уже со второго круга Франческо начал атаки на Yamaha лидера и даже вышел было вперед, но лишь на пру поворотом. Трибуны замерли в ожидании классической дуэли, но в первом повороте четвертого круга Баньяя уронил мотоцикл и выбыл из гонки в третий раз за четыре последних этапа. 

Франческо Баньяя, Ducati Team, авария

Франческо Баньяя, Ducati Team, авария

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После этого третья победа Куартараро в сезоне перестала вызывать сомнения. Французский успех на саксонской земле дополнил Жоан Зарко, который на первых кругах довольно жестко обошел Пола Эспаргаро на Aprilia и в итоге финишировал вторым. 

Эспаргаро же остался без призового кубка, так как в концовке допустил небольшую ошибку в красивой дуэли с Джеком Миллером. Тот получил штрафной проезд по «длинной петле» и поначалу откатился было на седьмое место, но благодаря скорости Ducati вернулся на четвертое, а после ошибки Эспаргаро смог в третий раз в сезоне подняться на подиум.

Разочарование Ducati дополнила поломка байка у Маверика Виньялеса. «Топ Ган» долго держался четвертым и рассчитывал на лучший результат в сезоне, но незадолго до финиша замедлился и свернул на пит-лейн.

Лука Марини после двух подряд финишей на шестом месте добился лучшего в сезоне пятого результата, успех марки Ducati дополнил Хорхе Мартин из Pramac.

Брэд Биндер стал сильнейшим представителем KTM, пробившись из середины второго десятка до седьмой позиции. 

Победитель трех гонок нынешнего сезона Энеа Бастьянини впервые за три последних этапа смог заработать очки, но десятого места на финише оказалось недостаточно, чтобы удержать третью строчку в общем зачете – итальянца подвинул стабильный Зарко. 

Никому из представителей Honda и вовсе не удалось заработать зачетные баллы – из всей четверки до финиши добрался лишь Штефан Брадль. Единственный немец в пелотоне завершил дистанцию 16-м и последним. 

Сезон MotoGP продолжится в следующие выходные в голландском Ассене.

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Результаты Гран При Германии MotoGP 

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 20 France Фабио Куартараро Yamaha 41'12.816  
2 5 France Жоан Зарко Ducati 41'17.755 4.939
3 43 Australia Джек Миллер Ducati 41'21.188 8.372
4 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 41'21.929 9.113
5 10 Italy Лука Марини Ducati 41'24.495 11.679
6 89 Spain Хорхе Мартин Ducati 41'25.980 13.164
7 33 South Africa Брэд Биндер KTM 41'28.221 15.405
8 49 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 41'28.667 15.851
9 88 Portugal Мигель Оливейра KTM 41'32.556 19.740
10 23 Italy Энеа Бастьянини Ducati 41'34.427 21.611
11 72 Italy Марко Беццекки Ducati 41'35.991 23.175
12 25 Spain Рауль Фернандес KTM 41'39.364 26.548
13 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 41'41.830 29.014
14 4 Italy Андреа Довициозо Yamaha 41'43.496 30.680
15 87 Australia Реми Гарднер KTM 41'43.628 30.812
16 6 Germany Штефан Брадль Honda 42'04.856 52.040
  44 Spain Пол Эспаргаро Honda 30'33.201 8 Laps
  12 Spain Маверик Виньялес Aprilia 26'18.523 11 Laps
  30 Japan Такааки Накагами Honda 8'17.869 24 Laps
  73 Spain Алекс Маркес Honda 8'29.937 24 Laps
  40 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 8'08.749 25 Laps
  63 Italy Франческо Баньяя Ducati 4'07.397 27 Laps
  36 Spain Хоан Мир Suzuki 4'11.215 27 Laps
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