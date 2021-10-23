Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать
При этом француз отказался признать, что на сухой трассе у него нет скорости
Лидер общего зачета MotoGP Фабио Куартараро мог бы уже завтра досрочно выиграть титул. Для этого ему достаточно опередить своего главного соперника Франческо Баньяю всего на три очка.
Однако в сегодняшний квалификации Баньяя показал лучшее время, а Куартараро даже не вышел в финал, а после аннулирования его лучшего круга стартует только 15-м. Это худший результат за всю карьеру Куартараро в MotoGP.
Заезды проходили на подсыхающей трассе, и после их окончания Куартараро рассказал, что в отличие от соперников ему было что терять.
«Конечно, я расстроился, – сказал гонщик Yamaha. – Еще в четвертой тренировке, увидев Лекуону и Баньяю, я понял, что если и они попали в Q1, то мне там будет тяжело. Не скажу, что не ожидал провала, так как у нас были проблемы с начала уик-энда. К тому же я старался не рисковать на последних секторах трассы.
В общем, это поражение я могу понять. Я откровенно избегал риска на подсыхающей трассе, и зная это с провалом легче смириться. Собственно, мы ехали уже по сухой трассе и на сликах, но с мокрыми участками, и оказалось, что в таких условиях мне есть над чем поработать.
И все же посмотрите на мое время в первом секторе. Я лишь второй по скорости по сравнению с финалом квалификации, хотя я туда и не попал. А проигрывал я на двух последних секторах, где было влажно.
Подумаю, какие шины выбрать на завтра. Сегодня я ездил с мягкой резиной спереди и сзади, и это мне не понравилось. Но в сегодняшних условиях выбора не было. А вот завтра – посмотрим».