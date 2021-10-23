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MotoGP / Гран При Мизано Новости

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать

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При этом француз отказался признать, что на сухой трассе у него нет скорости

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать

Лидер общего зачета MotoGP Фабио Куартараро мог бы уже завтра досрочно выиграть титул. Для этого ему достаточно опередить своего главного соперника Франческо Баньяю всего на три очка.

Однако в сегодняшний квалификации Баньяя показал лучшее время, а Куартараро даже не вышел в финал, а после аннулирования его лучшего круга стартует только 15-м. Это худший результат за всю карьеру Куартараро в MotoGP.

Заезды проходили на подсыхающей трассе, и после их окончания Куартараро рассказал, что в отличие от соперников ему было что терять.

«Конечно, я расстроился, – сказал гонщик Yamaha. – Еще в четвертой тренировке, увидев Лекуону и Баньяю, я понял, что если и они попали в Q1, то мне там будет тяжело. Не скажу, что не ожидал провала, так как у нас были проблемы с начала уик-энда. К тому же я старался не рисковать на последних секторах трассы.

В общем, это поражение я могу понять. Я откровенно избегал риска на подсыхающей трассе, и зная это с провалом легче смириться. Собственно, мы ехали уже по сухой трассе и на сликах, но с мокрыми участками, и оказалось, что в таких условиях мне есть над чем поработать.

И все же посмотрите на мое время в первом секторе. Я лишь второй по скорости по сравнению с финалом квалификации, хотя я туда и не попал. А проигрывал я на двух последних секторах, где было влажно.

Подумаю, какие шины выбрать на завтра. Сегодня я ездил с мягкой резиной спереди и сзади, и это мне не понравилось. Но в сегодняшних условиях выбора не было. А вот завтра – посмотрим».

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