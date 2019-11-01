Куартараро обновил рекорд круга на первой тренировке в Малайзии
Гонщики на Yamaha возглавили протокол первой тренировки, Марк Маркес стал только четвертым.
Во время первой пятничной тренировки Гран При Малайзии чемпионата MotoGP Фабио Куартараро показал лучшее время и установил новый рекорд круга, проехав трассу «Сепанг» за 1:59,027. Свой быстрый круг Куартараро проехал под конец сессии, на 83 тысячные секунды опередив своего напарника по Petronas Yamaha Франко Морбиделли.
Сам Морбиделли также показал лучшее время на последних минутах тренировки, отодвинув на третью строчку Маверика Виньялеса. Последний лидировал на протяжении большей части сессии и первым проехал круг быстрее чем за две минуты.
Четвертое время осталось за Марком Маркесом, который досрочно стал чемпионом мира. В начале сессии Маркес допустил ошибку во втором повороте и был вынужден возвращаться в боксы в объезд трассы, так что он потерял время и проехал меньше кругов, чем его соперники.
Партнер Маркеса, трехкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо, продолжил испытывать сложности и показал лишь 18-й результат, уступив лидеру 2,4 секунды. Семикратный чемпион мира Валентино Росси завершил сессию с восьмым результатом.
Гран При Малайзии вы сможете посмотреть в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» и на сайте ru.motorsport.tv.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отставание
|Отрыв
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|01'59.027
|2
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|01'59.110
|00.083
|00.083
|3
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|01'59.218
|00.191
|00.108
|4
|Марк Маркес
|Honda
|01'59.517
|00.490
|00.299
|5
|Андреа Довициозо
|Ducati
|01'59.527
|00.500
|00.010
|6
|Алекс Ринс
|Suzuki
|01'59.546
|00.519
|00.019
|7
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|01'59.854
|00.827
|00.308
|8
|Валентино Росси
|Yamaha
|01'59.893
|00.866
|00.039
|9
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|01'59.975
|00.948
|00.082
|10
|Джек Миллер
|Ducati
|01'59.996
|00.969
|00.021
|11
|Хоан Мир
|Suzuki
|02'00.410
|01.383
|00.414
|12
|Данило Петруччи
|Ducati
|02'00.826
|01.799
|00.416
|13
|Карел Абрагам
|Ducati
|02'00.874
|01.847
|00.048
|14
|Пол Эспаргаро
|KTM
|02'00.951
|01.924
|00.077
|15
|Франческо Баньяя
|Ducati
|02'01.000
|01.973
|00.049
|16
|Жоан Зарко
|Honda
|02'01.038
|02.011
|00.038
|17
|Андреа Янноне
|Aprilia
|02'01.172
|02.145
|00.134
|18
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|02'01.515
|02.488
|00.343
|19
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|02'01.579
|02.552
|00.064
|20
|Мика Каллио
|KTM
|02'01.959
|02.932
|00.380
|21
|Мигель Оливейра
|KTM
|02'05.412
|06.385
|03.453
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Малайзии
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Куартараро обновил рекорд круга на первой тренировке в Малайзии
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