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MotoGP / Гран При Малайзии / Отчет о тренировке

Куартараро обновил рекорд круга на первой тренировке в Малайзии

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Куартараро обновил рекорд круга на первой тренировке в Малайзии
Автор:
, редактор (Австралия)
1 нояб. 2019 г., 05:29

Гонщики на Yamaha возглавили протокол первой тренировки, Марк Маркес стал только четвертым.

Во время первой пятничной тренировки Гран При Малайзии чемпионата MotoGP Фабио Куартараро показал лучшее время и установил новый рекорд круга, проехав трассу «Сепанг» за 1:59,027. Свой быстрый круг Куартараро проехал под конец сессии, на 83 тысячные секунды опередив своего напарника по Petronas Yamaha Франко Морбиделли.

Сам Морбиделли также показал лучшее время на последних минутах тренировки, отодвинув на третью строчку Маверика Виньялеса. Последний лидировал на протяжении большей части сессии и первым проехал круг быстрее чем за две минуты.

Четвертое время осталось за Марком Маркесом, который досрочно стал чемпионом мира. В начале сессии Маркес допустил ошибку во втором повороте и был вынужден возвращаться в боксы в объезд трассы, так что он потерял время и проехал меньше кругов, чем его соперники.

Партнер Маркеса, трехкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо, продолжил испытывать сложности и показал лишь 18-й результат, уступив лидеру 2,4 секунды. Семикратный чемпион мира Валентино Росси завершил сессию с восьмым результатом.

Гран При Малайзии вы сможете посмотреть в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» и на сайте ru.motorsport.tv.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отставание Отрыв
1 France Фабио Куартараро Yamaha 01'59.027    
2 Italy Франко Морбиделли Yamaha 01'59.110 00.083 00.083
3 Spain Маверик Виньялес Yamaha 01'59.218 00.191 00.108
4 Spain Марк Маркес Honda 01'59.517 00.490 00.299
5 Italy Андреа Довициозо Ducati 01'59.527 00.500 00.010
6 Spain Алекс Ринс Suzuki 01'59.546 00.519 00.019
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 01'59.854 00.827 00.308
8 Italy Валентино Росси Yamaha 01'59.893 00.866 00.039
9 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 01'59.975 00.948 00.082
10 Australia Джек Миллер Ducati 01'59.996 00.969 00.021
11 Spain Хоан Мир Suzuki 02'00.410 01.383 00.414
12 Italy Данило Петруччи Ducati 02'00.826 01.799 00.416
13 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 02'00.874 01.847 00.048
14 Spain Пол Эспаргаро KTM 02'00.951 01.924 00.077
15 Italy Франческо Баньяя Ducati 02'01.000 01.973 00.049
16 France Жоан Зарко Honda 02'01.038 02.011 00.038
17 Italy Андреа Янноне Aprilia 02'01.172 02.145 00.134
18 Spain Хорхе Лоренсо Honda 02'01.515 02.488 00.343
19 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 02'01.579 02.552 00.064
20 Finland Мика Каллио KTM 02'01.959 02.932 00.380
21 Portugal Мигель Оливейра KTM 02'05.412 06.385 03.453
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Автор Эндрю ван Лёвен

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