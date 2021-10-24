Куартараро о завоеванном титуле: Гонка не получалась, а потом стало плевать!

На старте Гран При Эмилии-Романьи казалось почти невероятным, что лидер общего зачета Фабио Куартараро досрочно станет чемпионом.

Вчера Куартаро провел худшую квалификацию в карьере и стартовал только 15-м в то время, как его единственный соперник Франческо Баньяя выиграл поул. Для того, чтобы не дать Куартараро досрочно выиграть титул, Баньяя должен был заработать минимум на три очка больше.

По ходу гонки Куартараро прорвался на четвертую позицию, но Баньяя сохранял лидерство и при таком финише отыграл бы 12 очков против необходимых трех, а значит сохранил бы еще шансы побороться за титул. Но за четыре круга до финиша Баньяя упал, тем самым гарантировав Куартараро титул.

После финиша гонщик Yamaha долго не находил нужных слов, стараясь справиться с эмоциями.

«Я до сих пор не верю в это! – сказал Баньяя в эфире французского телеканала Canal+. – Я даже не могу говорить! Может, когда спущусь с небес на землю все вам расскажу, но сейчас я еще живу в мечте. Хорошо, что мои родные тут рядом. Будем отмечать до конца сезона. Я даже не понимаю пока, что мы сегодня сотворили.

Я стартовал с конца, выбрал шины Medium как спереди, так и сзади, но в целом считал, что гонка у меня не получается… Но теперь наплевать! Я стал чемпионом мира! Думаю, через несколько дней я осознаю, что произошло».

Чуть успокоившись Куартараро дал интервью уже официальному сайту чемпионата.

«Конечно, я хотел другой победы, не за счет падения Пекко. Но мне кажется, я и моя команда отлично поработали в этом году, добились множества побед и подиумов, так что заслужили титул».

На последнем круге Куартараро без борьбы уступил место на подиуме, пропустив на третье место догнавшего его Энеа Бастьянини. Он признал, что уже знал о победе в чемпионате и просто расслабился.

«У меня было все для того, чтобы финишировать на подиуме, – сказал гонщик Yamaha. – Но у меня уже были убиты шины, и я подумал, что мне же теперь все равно. Я мог финишировать последним, мог вообще не финишировать. Это лучший момент моей жизни!».

До конца сезона MotoGP этого года осталось еще две гонки. Кто в них победит вы сможете узнать, посмотрев заезды в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».