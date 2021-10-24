Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Положение в общем зачете MotoGP после Гран При в Мизано Следующая / Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины
MotoGP / Гран При Мизано Новости

Куартараро о завоеванном титуле: Гонка не получалась, а потом стало плевать!

Автор:
, Редактор

Гонщик Yamaha досрочно стал новым чемпионом MotoGP благодаря ошибке и падению своего единственного соперника

Куартараро о завоеванном титуле: Гонка не получалась, а потом стало плевать!

На старте Гран При Эмилии-Романьи казалось почти невероятным, что лидер общего зачета Фабио Куартараро досрочно станет чемпионом.

Вчера Куартаро провел худшую квалификацию в карьере и стартовал только 15-м в то время, как его единственный соперник Франческо Баньяя выиграл поул. Для того, чтобы не дать Куартараро досрочно выиграть титул, Баньяя должен был заработать минимум на три очка больше.

По ходу гонки Куартараро прорвался на четвертую позицию, но Баньяя сохранял лидерство и при таком финише отыграл бы 12 очков против необходимых трех, а значит сохранил бы еще шансы побороться за титул. Но за четыре круга до финиша Баньяя упал, тем самым гарантировав Куартараро титул.

После финиша гонщик Yamaha долго не находил нужных слов, стараясь справиться с эмоциями.

«Я до сих пор не верю в это! – сказал Баньяя в эфире французского телеканала Canal+. – Я даже не могу говорить! Может, когда спущусь с небес на землю все вам расскажу, но сейчас я еще живу в мечте. Хорошо, что мои родные тут рядом. Будем отмечать до конца сезона. Я даже не понимаю пока, что мы сегодня сотворили.

Я стартовал с конца, выбрал шины Medium как спереди, так и сзади, но в целом считал, что гонка у меня не получается… Но теперь наплевать! Я стал чемпионом мира! Думаю, через несколько дней я осознаю, что произошло».

Чуть успокоившись Куартараро дал интервью уже официальному сайту чемпионата.

«Конечно, я хотел другой победы, не за счет падения Пекко. Но мне кажется, я и моя команда отлично поработали в этом году, добились множества побед и подиумов, так что заслужили титул».

На последнем круге Куартараро без борьбы уступил место на подиуме, пропустив на третье место догнавшего его Энеа Бастьянини. Он признал, что уже знал о победе в чемпионате и просто расслабился.

«У меня было все для того, чтобы финишировать на подиуме, – сказал гонщик Yamaha. – Но у меня уже были убиты шины, и я подумал, что мне же теперь все равно. Я мог финишировать последним, мог вообще не финишировать. Это лучший момент моей жизни!».

До конца сезона MotoGP этого года осталось еще две гонки. Кто в них победит вы сможете узнать, посмотрев заезды в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При в Мизано

Предыдущая новость

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При в Мизано

Следующая новость

Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины

Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины Гран При Мизано
MotoGP

Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины

Вольф опроверг связь проблем с двигателями и ухода главного моториста Гран При США
Формула 1

Вольф опроверг связь проблем с двигателями и ухода главного моториста

Риккардо заподозрили в романе с дочкой Бергера Гран При США
Формула 1

Риккардо заподозрили в романе с дочкой Бергера

Фабио Куартараро Больше от
Фабио Куартараро
Провал Куартараро не повлиял на подход Баньяи к гонке Гран При Мизано
MotoGP

Провал Куартараро не повлиял на подход Баньяи к гонке

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать Гран При Мизано
MotoGP

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать

Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд Гран При Мизано
MotoGP

Каковы шансы Куартараро выиграть чемпионат в этот уик-энд

Самое читаемое Сегодня

Поломка заднего крыла у Ферстаппена поставила Red Bull в тупик
Формула 1 Формула 1

Поломка заднего крыла у Ферстаппена поставила Red Bull в тупик

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

Вольф опроверг связь проблем с двигателями и ухода главного моториста
Формула 1 Формула 1

Вольф опроверг связь проблем с двигателями и ухода главного моториста

«Глупый и ненужный момент». Феттель об эпизоде с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

«Глупый и ненужный момент». Феттель об эпизоде с Мазепиным

«Думал, смогу улучшить». Сайнс не собирался стартовать на Soft
Формула 1 Формула 1

«Думал, смогу улучшить». Сайнс не собирался стартовать на Soft

Риккардо заподозрили в романе с дочкой Бергера
Формула 1 Формула 1

Риккардо заподозрили в романе с дочкой Бергера

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал
MotoGP MotoGP

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша
Формула 1 Формула 1

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша

Самое важное:

Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины
MotoGP MotoGP

Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины

Куартараро о завоеванном титуле: Гонка не получалась, а потом стало плевать!
MotoGP MotoGP

Куартараро о завоеванном титуле: Гонка не получалась, а потом стало плевать!

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При в Мизано
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При в Мизано

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал
MotoGP MotoGP

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.