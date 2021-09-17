Куартараро неправильно тренировался в Арагоне. И слил гонку

Прошедший Гран При Арагона стал провалом для лидера чемпионата Фабио Куартараро. Стартовав с первого ряда, француз пропустил соперников и к финишу был только восьмым. Накануне следующей гонки в Мизано Куартараро рассказал о причинах потери своего темпа в прошлый уик-энд. Как оказалось, дело было в передней шине, причем во многом ситуацию спровоцировал сам гонщик.

«Проблемы возникли именно в гонке, – сказал Куартараро. – Температура резины оказалось слишком велика, и давление в шине также было очень высоким. Так что проблемы начались из-за того, что оба фактора сошлись вместе.

Моей личной ошибкой было то, что до гонки по ходу уик-энда я все время ездил в одиночестве, не проверил, как шина ведет себя, когда мотоцикл оказывается непосредственно позади другого байка. И только в гонке выяснилось, что в таком режиме она быстро перегревается.

В итоге я потерял сцепление и не мог эффективно тормозить. К счастью сейчас мы смогли выяснить причину проблем и избежать ее повторения в будущем».

Квалификация Гран При Сан-Марино начнется завтра в 15:10 по московскому времени, а в 15:00 в воскресенье стартует гонка. Посмотреть заезды в прямом эфире вы можете с помощью телеканала и видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова