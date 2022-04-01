Куартараро: Не знаю, как подготовиться к этапу в Аргентине

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Новый сезон действующий чемпион MotoGP Фабио Куартараро начал довольно нестабильно: на первом этапе в Катаре пилот Yamaha занял девятое место, а в Индонезии смог впервые для себя забраться на пьедестал в дождевых условиях. Француз не скрывал своего недовольства отсутствием прогресса относительно максимальной скорости двигателя – также, еще в Катаре, у Фабио были проблемы с сцеплением у задней части байка.

В эти выходные уик-энд чемпионата проходит в Аргентине – однако этап был сокращен (пятничные тренировки отменили), поскольку груз серии застрял в Африке и не успел прибыть на трассу в назначенное время. Такой расклад событий может усложнить настройку байка для гонщика Yamaha.

«Я не знаю, как подготовиться к этому этапу, – признал Куартараро в четверг. – Честно говоря, в такой ситуации много всего сделать не получится. Нельзя постоянно пытаться улучшить сцепление задней частью байка, но при этом нужно понимать, что сцепление с трассой – один из важнейших аспектов, и к нашему байку довольно тяжело подобрать правильные настройки.

Когда у нас есть держак, то техника работает отлично; ты чувствуешь, что можешь делать все. Но как только уровень сцепления падает, то кажется, будто прилагаешь больше усилий и не получаешь желаемый итог. Так что я пробовал в Катаре много различных вещей, но для хорошего результата нужно немного удачи – к тому же, все зависит от того, на каких поворотах и треках тебе удастся адаптироваться лучше всего. Но к этому я не могу заранее подготовиться».