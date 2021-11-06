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Куартараро не понял, как проиграл квалификацию

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По словам чемпиона MotoGP, после тренировок мотоцикл внезапно стал вести себя как-то странно

Куартараро не понял, как проиграл квалификацию

Досрочно выигравший чемпионат MotoGP 2021 года Фабио Куартараро был в числе быстрейших гонщиков во всех трех тренировках Гран При Альгавре, но в финале показал лишь третий результат.

Для Куартараро стартовая позиция с точки зрения личного зачета не принципиальна, однако борьба между Yamaha и Ducati в зачете команд еще не окончена, а потому в Португалии он определенно рассчитывал стартовать не с третьего ряда.

И самое неприятное для француза в том, что он, похоже, так и не понял, куда пропала скорость.

«Мы изменили настройки под квалификацию, которые должны были работать, но не сработали, – сказал гонщик Yamaha. – У меня возникли проблемы на последнем секторе, там, где обычно я как раз был силен.

Похоже, резина Medium работает здесь лучше (в квалификации Куартараро впереди поставил Soft). Так что завтра попробуем другие шины. Но в целом мотоцикл вел себя странно, не так как на тренировках.

Повторюсь, у меня осталось странное ощущение именно от поведения байка, с чем нам предстоит разобраться. Не думаю, что это трасса с начала уик-энда как-то изменилась».

Посмотреть гонку с участием Куартараро вы сможете завтра в прямом эфире на телеканале или по видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» в 16:00 по московскому времени.

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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