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MotoGP / Гран При Америк Новости

Куартараро назвал трассу в Остине опасной для MotoGP

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По мнению лидера чемпионата мира, неровное покрытие американской трассы может сыграть плохую шутку с участниками Гран При

Куартараро назвал трассу в Остине опасной для MotoGP

В пятницу на «Трассе Америк» прошли тренировки очередного этапа MotoGP. С утра под дождем и после обеда на сухой трассе быстрейшим стал Марк Маркес.

Асфальт в Техасе славится своей кочковатостью, и хотя с момента последнего визита MotoGP в 2019 году покрытие обновили во многих местах, гонщики отметили, что его качество по-прежнему оставляет желать лучшего. Особенно много критиковали второй, третий и десятый повороты.

Громче всех высказался Фабио Куартараро, показавший третий результат.

«На похожей трассе я тренируюсь на кроссовом мотоцикле, – сказал француз из Yamaha. –Только сейчас ехать приходится намного быстрее и на техника MotoGP. Это очень скверно. Три года назад мы говорили им, что асфальт надо менять, а сейчас все стало даже хуже. Просто в голове не укладывается. 

Для гонок подобное просто неприемлемо. Не знаю, что сказать. Какая-то дурная шутка».

Он добавил: «Я вообще не могу считать это трассой для MotoGP.Один круг по ней проехать еще можно, но 20 подряд наверняка принесут какие-то плохие ситуации.

Многие мотоциклы подскакивают в десятом повороте, кочки там расположены в самом неудачном месте. Они есть и в первом, 11-м и 12-м, но это не так страшно, так как это медленные участки.

Но второй, третий и десятый – это худшие места для неровностей, однако именно там они и находятся. Посмотрим, к чему это приведет

Обычно я не апеллирую к комиссии по безопасности, но сейчас дело обстоит серьезно. Я отправлюсь туда и объясню, что ситуация небезопасна. Говоря откровенно, асфальт надо менять целиком».

Маркес, который выиграл в Остине уже шесть раз, поддержал ту же точку зрения: «Кочки и в целом состояние покрытия просто на пределе допустимого. К тому же, асфальт прогибается. Очень сложно».

Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP

Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Действующий чемпион MotoGP, который выиграл в Техасе в 2019 году, намекнул на возможность бойкота американской гонки.

«Думаю, что выскажу общее мнение, – отметил он. – Если мы приедем сюда в будущем году, а они не заменят асфальт, то гонка не состоится. Разумеется, у этого вопроса есть решение, просто оно требует денег. 

Задача стоит дорого, и я не знаю, готовы ли они оплатить ее. Но здесь, похоже, вообще надо менять асфальт раз в три года, а это недешево. Я понимаю сложность вопроса, но что-то надо сделать, так как речь идет о безопасности».

О том, как будут развиваться события в Остине, вы сможете узнать из прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Квалификация Гран При Америк стартует в субботу в 22:10 по московскому времени. Гонка – в воскресенье в 22:00. 

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