Куартараро назвал два секрета своей скорости в Индонезии

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Чемпион MotoGP прошлого года Фабио Куартараро в дебютном Гран При нового сезона в Катаре выглядел мягко сказать не фаворитом: он с трудом прошел в финал квалификации через Q1, а в гонке лишь благодаря сходам соперников удержался в десятке.

Однако на втором этапе, который проходит на совершенно новой трассе в индонезийском курорте Мандалика, Куартараро выиграл поул. До сих пор француз лишь жаловался на недостаток прогресса у его мотоцикла Yamaha, но теперь остался явно доволен, особенно своей скоростью на длинных дистанциях.

«Относительно Лосаила здесь есть два главных отличия, – заявил Куартараро. – Во-первых, меньше длинных прямых, а во-вторых более цепкое покрытие. Особенно улучшился зацеп у заднего колеса. Это критично: когда зацеп есть, я могу быть очень быстрым, а когда колесо скользит, я очень медленный. К сожалению, чего-то среднего не бывает.

Здесь я наконец начал чувствовать уверенность на быстром круге. Давненько такого не бывало. Дела пошли хорошо уже во второй тренировке, а в четвертой у меня получилось проехать 14-15 кругов в хорошемтемпе. Это отлично, так как мне было нужно убедиться в том, что шины выдерживают. Я ожидал, что задняя резина будет изнашиваться куда быстрее.

Я уже чувствую себя комфортно, а завтра во время разминки планирую попробовать шину Medium. Пока же я проехал 19 кругов с мягкой резиной сзади, и даже мой последний круг был одним из самых быстрых».

Дополнительная информация: Льюис Дункан