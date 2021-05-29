Куартараро на Yamaha завоевал четвертый поул подряд

Фабио Куартараро, представляющий заводскую команда Yamaha, одержал победу в квалификации мотоциклетного Гран При Италии – шестого этапа MotoGP, который в эти выходные проходит на трассе в Муджелло. Поул стал для француза четвертым подряд, а для его команды – пятым в шести этапах сезона.

Из считающихся фаворитами этапа гонщиков на Ducati лучше других себя показали Франческо Баньяя и Жоан Зарко, занявшие места в первом ряду. При этом они отстали от победителя почти на четверть секунды: не зря после окончания заезда Куартараро (показавший лучшие времена на трех из четырех секторов) назвал свой круг в конце второго сегмента лучшим за всю карьеру в MotoGP.

Обращает на себя внимание результат Алеша Эспаргаро: 4-е место стало лучшим для марки Aprilia за последний год, с прошлогоднего Гран При Чехии.

Главным неудачником квалификации стоит признать Маверика Виньялеса, впервые в сезоне не попавшего в дюжину лучших. Наверняка испанец будет считать одним из виновников этого Марка Маркеса. По ходу второй попытки многократный чемпион мира не раз пристраивался за спину соотечественника – хотя тот так не хотел обеспечивать сопернику слип-стрим, что однажды даже съехал на пит-лейн и проехал его насквозь (Маркес при этом повторил действия пилота Yamaha). В итоге свой лучший круг гонщик Honda проехал именно на хвосте у Виньялеса. Впрочем, окончательно надежды Маверика на попадание во второй сегмент рухнули, когда пилот совершал последний круг в одиночестве – и допустил на нем ошибку.

Результаты второго сегмента

Результаты первого сегмента