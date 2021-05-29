Куартараро на Yamaha завоевал четвертый поул подряд
В первый ряд также попали два гонщика на Ducati, а вот Марк Маркес запомнился только играми с соперниками
Фабио Куартараро, представляющий заводскую команда Yamaha, одержал победу в квалификации мотоциклетного Гран При Италии – шестого этапа MotoGP, который в эти выходные проходит на трассе в Муджелло. Поул стал для француза четвертым подряд, а для его команды – пятым в шести этапах сезона.
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Из считающихся фаворитами этапа гонщиков на Ducati лучше других себя показали Франческо Баньяя и Жоан Зарко, занявшие места в первом ряду. При этом они отстали от победителя почти на четверть секунды: не зря после окончания заезда Куартараро (показавший лучшие времена на трех из четырех секторов) назвал свой круг в конце второго сегмента лучшим за всю карьеру в MotoGP.
Обращает на себя внимание результат Алеша Эспаргаро: 4-е место стало лучшим для марки Aprilia за последний год, с прошлогоднего Гран При Чехии.
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Главным неудачником квалификации стоит признать Маверика Виньялеса, впервые в сезоне не попавшего в дюжину лучших. Наверняка испанец будет считать одним из виновников этого Марка Маркеса. По ходу второй попытки многократный чемпион мира не раз пристраивался за спину соотечественника – хотя тот так не хотел обеспечивать сопернику слип-стрим, что однажды даже съехал на пит-лейн и проехал его насквозь (Маркес при этом повторил действия пилота Yamaha). В итоге свой лучший круг гонщик Honda проехал именно на хвосте у Виньялеса. Впрочем, окончательно надежды Маверика на попадание во второй сегмент рухнули, когда пилот совершал последний круг в одиночестве – и допустил на нем ошибку.
Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.230
|0.230
|3
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.245
|0.015
|4
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.351
|0.106
|5
|Джек Миллер
|Ducati
|0.411
|0.060
|6
|Брэд Биндер
|KTM
|0.556
|0.145
|7
|Мигель Оливейра
|KTM
|0.558
|0.002
|8
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.809
|0.251
|9
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.889
|0.080
|10
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.897
|0.008
|11
|Марк Маркес
|Honda
|0.938
|0.041
|12
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1.206
|0.268
|Полные результаты
Результаты первого сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Марк Маркес
|Honda
|2
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.100
|0.100
|3
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|0.121
|0.021
|4
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.205
|0.084
|5
|Такааки Накагами
|Honda
|0.271
|0.066
|6
|Микеле Пирро
|Ducati
|0.378
|0.107
|7
|Лука Марини
|Ducati
|0.557
|0.179
|8
|Данило Петруччи
|KTM
|0.624
|0.067
|9
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.846
|0.222
|10
|Икер Лекуона
|KTM
|1.160
|0.314
|11
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|1.222
|0.062
|12
|Алекс Маркес
|Honda
|1.292
|0.070
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Италии
|Автор
|Кирилл Качнов