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MotoGP / Гран При Италии Отчет о квалификации

Куартараро на Yamaha завоевал четвертый поул подряд

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, Главный редактор

В первый ряд также попали два гонщика на Ducati, а вот Марк Маркес запомнился только играми с соперниками

Куартараро на Yamaha завоевал четвертый поул подряд

Фабио Куартараро, представляющий заводскую команда Yamaha, одержал победу в квалификации мотоциклетного Гран При Италии – шестого этапа MotoGP, который в эти выходные проходит на трассе в Муджелло. Поул стал для француза четвертым подряд, а для его команды – пятым в шести этапах сезона. 

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Из считающихся фаворитами этапа гонщиков на Ducati лучше других себя показали Франческо Баньяя и Жоан Зарко, занявшие места в первом ряду. При этом они отстали от победителя почти на четверть секунды: не зря после окончания заезда Куартараро (показавший лучшие времена на трех из четырех секторов) назвал свой круг в конце второго сегмента лучшим за всю карьеру в MotoGP.

Обращает на себя внимание результат Алеша Эспаргаро: 4-е место стало лучшим для марки Aprilia за последний год, с прошлогоднего Гран При Чехии.

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Главным неудачником квалификации стоит признать Маверика Виньялеса, впервые в сезоне не попавшего в дюжину лучших. Наверняка испанец будет считать одним из виновников этого Марка Маркеса. По ходу второй попытки многократный чемпион мира не раз пристраивался за спину соотечественника – хотя тот так не хотел обеспечивать сопернику слип-стрим, что однажды даже съехал на пит-лейн и проехал его насквозь (Маркес при этом повторил действия пилота Yamaha). В итоге свой лучший круг гонщик Honda проехал именно на хвосте у Виньялеса. Впрочем, окончательно надежды Маверика на попадание во второй сегмент рухнули, когда пилот совершал последний круг в одиночестве – и допустил на нем ошибку. 

Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 France Фабио Куартараро Yamaha    
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.230 0.230
3 France Жоан Зарко Ducati 0.245 0.015
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.351 0.106
5 Australia Джек Миллер Ducati 0.411 0.060
6 South Africa Брэд Биндер KTM 0.556 0.145
7 Portugal Мигель Оливейра KTM 0.558 0.002
8 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.809 0.251
9 Spain Хоан Мир Suzuki 0.889 0.080
10 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.897 0.008
11 Spain Марк Маркес Honda 0.938 0.041
12 Spain Пол Эспаргаро Honda 1.206 0.268
Полные результаты

Результаты первого сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Spain Марк Маркес Honda    
2 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.100 0.100
3 Spain Маверик Виньялес Yamaha 0.121 0.021
4 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.205 0.084
5 Japan Такааки Накагами Honda 0.271 0.066
6 Italy Микеле Пирро Ducati 0.378 0.107
7 Italy Лука Марини Ducati 0.557 0.179
8 Italy Данило Петруччи KTM 0.624 0.067
9 Italy Валентино Росси Yamaha 0.846 0.222
10 Spain Икер Лекуона KTM 1.160 0.314
11 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1.222 0.062
12 Spain Алекс Маркес Honda 1.292 0.070
Полные результаты
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На спецшлеме Росси для Муджелло – корова и слова из песни

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Автор Кирилл Качнов

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