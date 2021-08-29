Куартараро на Yamaha одержал пятую победу в сезоне MotoGP

Фабио Куартараро, выступающий в составе заводской команды Yamaha, выиграл мотоциклетный Гран При Великобритании, прошедший на трассе в Сильверстоуне. Этот успех стал для гонщика уже пятым в этом сезоне.

Французский пилот, лидирующий в чемпионате мира, начал гонку с 3-й позиции, а на старте на какое-то время откатился на 4-е место – но быстро поймал нужный темп и еще по ходу первой четверти гонки вышел в лидеры. К экватору заезда пилот Yamaha оторвался от ближайшего преследователя на приличные по меркам MotoGP 3 секунды.

Для этого Куартараро пришлось обогнать в том числе братьев Эспаргаро – стартовавшего с поула Пола (Honda) и прорвавшегося в число лидеров Алеша (Aprilia). Испанцы некоторое время возглавляли пелотон, а потом, пропустив Куартараро, сохраняли позиции в первой тройке.

Но в середине заезда угрозой для братьев стала скорость пилотов Suzuki. Алекс Ринс и Хоан Мир, стартовавшие с 10-й и 11-й позиции, в лучших традициях марки по ходу гонки прорывались вверх – и если действующий чемпион мира в какой- то момент остановился в своем прогрессе, его напарник в итоге вышел на 2-е место.

В результате место на подиуме досталось только Алешу. Подиум стал для испанца первым с 2014 года (и всего вторым в карьере), а для марки Aprilia – первым с момента возвращения в высшую лигу чемпионата мира в 2012 году. 5-е место Пола Эспаргаро стало для испанца лучшим результатом с момента перехода в заводскую команду Honda.

Антигероем заезда стал шестикратный чемпион мира Марк Маркес. На первом круге, сражаясь с соперниками в середине первой десятки, испанец переборщил с агрессией и в одном из поворотов столкнулся с Хорхе Мартином (Pramac Ducati). Оба гонщика после этого инцидента были вынуждены прекратить борьбу.

В общем зачете чемпионата Куартараро заметно укрепил свое преимущество благодаря неудаче Франческо Баньяи (Ducati), занимавшего перед началом гонки 2-е место. Преимущество гонщика Yamaha над ближайшим преследователем выросло с 47-ми очков до 65-ти. Теперь на второй строчке турнирной таблицы находится Мир, а на третьем – Жоан Зарко, отстающий от Куартараро на 69 баллов.