Куартараро на Yamaha одержал пятую победу в сезоне MotoGP
Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый подиум в новейшей истории высшей лиги чемпионата мира
Фабио Куартараро, выступающий в составе заводской команды Yamaha, выиграл мотоциклетный Гран При Великобритании, прошедший на трассе в Сильверстоуне. Этот успех стал для гонщика уже пятым в этом сезоне.
Французский пилот, лидирующий в чемпионате мира, начал гонку с 3-й позиции, а на старте на какое-то время откатился на 4-е место – но быстро поймал нужный темп и еще по ходу первой четверти гонки вышел в лидеры. К экватору заезда пилот Yamaha оторвался от ближайшего преследователя на приличные по меркам MotoGP 3 секунды.
Для этого Куартараро пришлось обогнать в том числе братьев Эспаргаро – стартовавшего с поула Пола (Honda) и прорвавшегося в число лидеров Алеша (Aprilia). Испанцы некоторое время возглавляли пелотон, а потом, пропустив Куартараро, сохраняли позиции в первой тройке.
Но в середине заезда угрозой для братьев стала скорость пилотов Suzuki. Алекс Ринс и Хоан Мир, стартовавшие с 10-й и 11-й позиции, в лучших традициях марки по ходу гонки прорывались вверх – и если действующий чемпион мира в какой- то момент остановился в своем прогрессе, его напарник в итоге вышел на 2-е место.
В результате место на подиуме досталось только Алешу. Подиум стал для испанца первым с 2014 года (и всего вторым в карьере), а для марки Aprilia – первым с момента возвращения в высшую лигу чемпионата мира в 2012 году. 5-е место Пола Эспаргаро стало для испанца лучшим результатом с момента перехода в заводскую команду Honda.
Антигероем заезда стал шестикратный чемпион мира Марк Маркес. На первом круге, сражаясь с соперниками в середине первой десятки, испанец переборщил с агрессией и в одном из поворотов столкнулся с Хорхе Мартином (Pramac Ducati). Оба гонщика после этого инцидента были вынуждены прекратить борьбу.
В общем зачете чемпионата Куартараро заметно укрепил свое преимущество благодаря неудаче Франческо Баньяи (Ducati), занимавшего перед началом гонки 2-е место. Преимущество гонщика Yamaha над ближайшим преследователем выросло с 47-ми очков до 65-ти. Теперь на второй строчке турнирной таблицы находится Мир, а на третьем – Жоан Зарко, отстающий от Куартараро на 69 баллов.
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|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|25
|2
|Алекс Ринс
|Suzuki
|2.663
|2.663
|20
|3
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|4.105
|1.442
|16
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|4.254
|0.149
|13
|5
|Пол Эспаргаро
|Honda
|8.462
|4.208
|11
|6
|Брэд Биндер
|KTM
|12.189
|3.727
|10
|7
|Икер Лекуона
|KTM
|13.560
|1.371
|9
|8
|Алекс Маркес
|Honda
|14.044
|0.484
|8
|9
|Хоан Мир
|Suzuki
|16.226
|2.182
|7
|10
|Данило Петруччи
|KTM
|16.287
|0.061
|6
|11
|Жоан Зарко
|Ducati
|16.339
|0.052
|5
|12
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|17.696
|1.357
|4
|13
|Такааки Накагами
|Honda
|18.285
|0.589
|3
|14
|Франческо Баньяя
|Ducati
|20.913
|2.628
|2
|15
|Лука Марини
|Ducati
|21.018
|0.105
|1
|16
|Мигель Оливейра
|KTM
|22.022
|1.004
|17
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|23.232
|1.210
|18
|Валентино Росси
|Yamaha
|29.758
|6.526
|19
|Джейк Диксон
|Yamaha
|50.845
|21.087
|Хорхе Мартин
|Ducati
|Марк Маркес
|Honda
|Полные результаты
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