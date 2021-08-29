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MotoGP / Гран При Великобритании Отчет о гонке

Куартараро на Yamaha одержал пятую победу в сезоне MotoGP

Автор:
, главный редактор

Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый подиум в новейшей истории высшей лиги чемпионата мира

Куартараро на Yamaha одержал пятую победу в сезоне MotoGP

Фабио Куартараро, выступающий в составе заводской команды Yamaha, выиграл мотоциклетный Гран При Великобритании, прошедший на трассе в Сильверстоуне. Этот успех стал для гонщика уже пятым в этом сезоне.

Французский пилот, лидирующий в чемпионате мира, начал гонку с 3-й позиции, а на старте на какое-то время откатился на 4-е место – но быстро поймал нужный темп и еще по ходу первой четверти гонки вышел в лидеры. К экватору заезда пилот Yamaha оторвался от ближайшего преследователя на приличные по меркам MotoGP 3 секунды.

Для этого Куартараро пришлось обогнать в том числе братьев Эспаргаро – стартовавшего с поула Пола (Honda) и прорвавшегося в число лидеров Алеша (Aprilia). Испанцы некоторое время возглавляли пелотон, а потом, пропустив Куартараро, сохраняли позиции в первой тройке. 

Но в середине заезда угрозой для братьев стала скорость пилотов Suzuki. Алекс Ринс и Хоан Мир, стартовавшие с 10-й и 11-й позиции, в лучших традициях марки по ходу гонки прорывались вверх – и если действующий чемпион мира в какой- то момент остановился в своем прогрессе, его напарник в итоге вышел на 2-е место. 

В результате место на подиуме досталось только Алешу. Подиум стал для испанца первым с 2014 года (и всего вторым в карьере), а для марки Aprilia – первым с момента возвращения в высшую лигу чемпионата мира в 2012 году. 5-е место Пола Эспаргаро стало для испанца лучшим результатом с момента перехода в заводскую команду Honda.

Антигероем заезда стал шестикратный чемпион мира Марк Маркес. На первом круге, сражаясь с соперниками в середине первой десятки, испанец переборщил с агрессией и в одном из поворотов столкнулся с Хорхе Мартином (Pramac Ducati). Оба гонщика после этого инцидента были вынуждены прекратить борьбу.

 

В общем зачете чемпионата Куартараро заметно укрепил свое преимущество благодаря неудаче Франческо Баньяи (Ducati), занимавшего перед началом гонки 2-е место. Преимущество гонщика Yamaha над ближайшим преследователем выросло с 47-ми очков до 65-ти. Теперь на второй строчке турнирной таблицы находится Мир, а на третьем – Жоан Зарко, отстающий от Куартараро на 69 баллов. 

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Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание Очки
1 France Фабио Куартараро Yamaha     25
2 Spain Алекс Ринс Suzuki 2.663 2.663 20
3 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 4.105 1.442 16
4 Australia Джек Миллер Ducati 4.254 0.149 13
5 Spain Пол Эспаргаро Honda 8.462 4.208 11
6 South Africa Брэд Биндер KTM 12.189 3.727 10
7 Spain Икер Лекуона KTM 13.560 1.371 9
8 Spain Алекс Маркес Honda 14.044 0.484 8
9 Spain Хоан Мир Suzuki 16.226 2.182 7
10 Italy Данило Петруччи KTM 16.287 0.061 6
11 France Жоан Зарко Ducati 16.339 0.052 5
12 Italy Энеа Бастьянини Ducati 17.696 1.357 4
13 Japan Такааки Накагами Honda 18.285 0.589 3
14 Italy Франческо Баньяя Ducati 20.913 2.628 2
15 Italy Лука Марини Ducati 21.018 0.105 1
16 Portugal Мигель Оливейра KTM 22.022 1.004  
17 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 23.232 1.210  
18 Italy Валентино Росси Yamaha 29.758 6.526  
19 United Kingdom Джейк Диксон Yamaha 50.845 21.087  
  Spain Хорхе Мартин Ducati      
  Spain Марк Маркес Honda      
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