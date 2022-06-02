Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии Следующая / Маркеса успешно прооперировали
MotoGP Новость

Куартараро на два года продлил контракт с Yamaha в MotoGP

Несмотря на недавнюю критику, француз решил остаться в своей нынешней команде до конца 2024 года

Льюис Дункан
Автор:
Куартараро на два года продлил контракт с Yamaha в MotoGP
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фабио Куартараро дебютировал в премьер-классе MotoGP в составе сателлита Yamaha, команды Petronas SRT. В дебютном сезоне он семь раз поднимался на подиум, а в 2020-м одержал три победы.

С сезона-2021 французский гонщик перешел в заводской коллектив, заменив в нем самого Валентино Росси. Результатом стал титул чемпиона, первый для Yamaha с 2015 года. 

Японцы были настроены продолжать сотрудничество, но сам Фабио в последнее время часто говорил, что недоволен темпами доработок мотоцикла М1 и даже начал переговоры с соперниками.

Однако в преддверии Гран При Каталонии Yamaha объявила о продлении соглашения с гонщиком до конца 2024 года. 

«Я рад объявить, что остаюсь в Yamaha еще на два года, – цитирует 23-летнего спортсмена пресс-служба. – Я не раздумывал ни секунды, когда Yamaha предложила мне выступать в MotoGP, а потом перейти в заводскую команду. 

Они поверили в меня самого начала, и я очень ценю это. Но должен сказать, что нынешнее решение стало не самым простым. Я нахожусь в важнейшей стадии своей карьеры, потому попросил больше времени, чтобы быть уверенным в решении. 

Я верю в проект Yamaha MotoGP и чувствую серьезную мотивацию команды. И теперь мы официально подтверждаем наше решение продолжать совместную историю. Это позволит нам полностью сконцентрироваться на нынешнем сезоне».

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

По итогам восьми прошедших Гран При Куартараро лидирует в общем зачете чемпионата, одержав единственную победу для Yamaha. Он заработал 122 очка, тогда как три других гонщика марки – его напарник Франко Морбиделли, а также представители сателлита RNF Андреа Довициозо и Даррин Биндер – общими усилиями набрали 34. 

Контракт Морбиделли рассчитан до конца 2023 года. Ранее японский производитель объявил, что не сможет перевести в MotoGP звезду мирового Супербайка Топрака Разгатлиоглу, так как с будущего сезона RNF прервет сотрудничество с Yamaha и уйдет в лагерь Aprilia.  

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии
Предыдущая новость

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии
Следующая новость

Маркеса успешно прооперировали

Маркеса успешно прооперировали
Загрузить комментарии
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Маркеса успешно прооперировали Гран При Каталонии
MotoGP

Маркеса успешно прооперировали

Маркесу сделают новую операцию на руке, он едва ли продолжит сезон Гран При Италии
MotoGP

Маркесу сделают новую операцию на руке, он едва ли продолжит сезон

Aprilia продлила контракты с Эспаргаро и Виньялесом
MotoGP

Aprilia продлила контракты с Эспаргаро и Виньялесом

Самое важное:

Маркеса успешно прооперировали
MotoGP MotoGP

Маркеса успешно прооперировали

Куартараро на два года продлил контракт с Yamaha в MotoGP
MotoGP MotoGP

Куартараро на два года продлил контракт с Yamaha в MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии

Баньяя блестяще выиграл домашний Гран При в Муджелло
MotoGP MotoGP

Баньяя блестяще выиграл домашний Гран При в Муджелло

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.