Куартараро на два года продлил контракт с Yamaha в MotoGP

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Фабио Куартараро дебютировал в премьер-классе MotoGP в составе сателлита Yamaha, команды Petronas SRT. В дебютном сезоне он семь раз поднимался на подиум, а в 2020-м одержал три победы.

С сезона-2021 французский гонщик перешел в заводской коллектив, заменив в нем самого Валентино Росси. Результатом стал титул чемпиона, первый для Yamaha с 2015 года.

Японцы были настроены продолжать сотрудничество, но сам Фабио в последнее время часто говорил, что недоволен темпами доработок мотоцикла М1 и даже начал переговоры с соперниками.

Однако в преддверии Гран При Каталонии Yamaha объявила о продлении соглашения с гонщиком до конца 2024 года.

«Я рад объявить, что остаюсь в Yamaha еще на два года, – цитирует 23-летнего спортсмена пресс-служба. – Я не раздумывал ни секунды, когда Yamaha предложила мне выступать в MotoGP, а потом перейти в заводскую команду.

Они поверили в меня самого начала, и я очень ценю это. Но должен сказать, что нынешнее решение стало не самым простым. Я нахожусь в важнейшей стадии своей карьеры, потому попросил больше времени, чтобы быть уверенным в решении.

Я верю в проект Yamaha MotoGP и чувствую серьезную мотивацию команды. И теперь мы официально подтверждаем наше решение продолжать совместную историю. Это позволит нам полностью сконцентрироваться на нынешнем сезоне».

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

По итогам восьми прошедших Гран При Куартараро лидирует в общем зачете чемпионата, одержав единственную победу для Yamaha. Он заработал 122 очка, тогда как три других гонщика марки – его напарник Франко Морбиделли, а также представители сателлита RNF Андреа Довициозо и Даррин Биндер – общими усилиями набрали 34.

Контракт Морбиделли рассчитан до конца 2023 года. Ранее японский производитель объявил, что не сможет перевести в MotoGP звезду мирового Супербайка Топрака Разгатлиоглу, так как с будущего сезона RNF прервет сотрудничество с Yamaha и уйдет в лагерь Aprilia.