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MotoGP / Гран При Валенсии / Отчет о квалификации

Куартараро на 0,03 секунды опередил Маркеса в финальной квалификации сезона MotoGP

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Куартараро на 0,03 секунды опередил Маркеса в финальной квалификации сезона MotoGP
Автор:
, редактор
16 нояб. 2019 г., 13:59

Французский гонщик Petronas Yamaha начнет Гран При Валенсии с поула, взяв верх в упорном поединке с действующим чемпионом мира.

Фабио Куартараро возглавлял квалификацию на протяжении почти всего финального сегмента, показав лучшее время как в первой, так и во второй попытках. В конце квалификации Марку Маркесу удалось приблизиться к нему на расстояние всего трех тысячных, но Куартараро смог еще прибавить и стал единственным, кто проехал круг быстрее 1:30.

 

Тройку лучших замкнул Джек Миллер из Pramac Ducati, который ненадолго возглавил протокол после второй попытки, но в итоге уступил времени поула одну десятую секунды.

 

Со второго ряда будут стартовать Маверик Виньялес, Франко Морбиделли и вице-чемпион этого сезона Андреа Довициозо. Семикратному чемпиону серии Валентино Росси не удалось улучшить свое время под клетчатым флагом, из-за чего ветеран оказался 12-м.

Хорхе Лоренсо. завершающий карьеру в чемпионате мира, в какой-то момент был близок к выходу в финал, но в итоге будет стартовать 16-м, на четыре позиции ниже Жоана Зарко.

Франческо Баньяя не принимал участия в квалификации после падения в конце третьей тренировки. 

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Результаты квалификации Гран При Валенсии

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 20 France Фабио Куартараро Yamaha 1'29.978  
2 93 Spain Марк Маркес Honda 1'30.010 0.032
3 43 Australia Джек Миллер Ducati 1'30.086 0.108
4 12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'30.178 0.200
5 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'30.449 0.471
6 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'30.511 0.533
7 36 Spain Хоан Мир Suzuki 1'30.573 0.595
8 42 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'30.595 0.617
9 35 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'30.726 0.748
10 9 Italy Данило Петруччи Ducati 1'30.771 0.793
11 44 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'30.908 0.930
12 46 Italy Валентино Росси Yamaha 1'30.954 0.976
13 5 France Жоан Зарко Honda 1'30.826 0.848
14 51 Italy Микеле Пирро Ducati 1'30.949 0.971
15 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'30.972 0.994
16 99 Spain Хорхе Лоренсо Honda 1'31.295 1.317
17 82 Finland Мика Каллио KTM 1'31.383 1.405
18 53 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'31.507 1.529
19 27 Spain Икер Лекуона KTM 1'31.658 1.680
20 29 Italy Андреа Янноне Aprilia 1'31.714 1.736
21 17 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 1'31.815 1.837
22 55 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 1'31.839 1.861
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Источник: в Honda готовы взять брата Марка Маркеса на сезон-2020

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Автор Иван Матушкин

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