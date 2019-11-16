Куартараро на 0,03 секунды опередил Маркеса в финальной квалификации сезона MotoGP

Фабио Куартараро возглавлял квалификацию на протяжении почти всего финального сегмента, показав лучшее время как в первой, так и во второй попытках. В конце квалификации Марку Маркесу удалось приблизиться к нему на расстояние всего трех тысячных, но Куартараро смог еще прибавить и стал единственным, кто проехал круг быстрее 1:30.

Тройку лучших замкнул Джек Миллер из Pramac Ducati, который ненадолго возглавил протокол после второй попытки, но в итоге уступил времени поула одну десятую секунды.

Со второго ряда будут стартовать Маверик Виньялес, Франко Морбиделли и вице-чемпион этого сезона Андреа Довициозо. Семикратному чемпиону серии Валентино Росси не удалось улучшить свое время под клетчатым флагом, из-за чего ветеран оказался 12-м.

Хорхе Лоренсо. завершающий карьеру в чемпионате мира, в какой-то момент был близок к выходу в финал, но в итоге будет стартовать 16-м, на четыре позиции ниже Жоана Зарко.

Франческо Баньяя не принимал участия в квалификации после падения в конце третьей тренировки.

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Результаты квалификации Гран При Валенсии