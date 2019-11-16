Куартараро на 0,03 секунды опередил Маркеса в финальной квалификации сезона MotoGP
Французский гонщик Petronas Yamaha начнет Гран При Валенсии с поула, взяв верх в упорном поединке с действующим чемпионом мира.
Фабио Куартараро возглавлял квалификацию на протяжении почти всего финального сегмента, показав лучшее время как в первой, так и во второй попытках. В конце квалификации Марку Маркесу удалось приблизиться к нему на расстояние всего трех тысячных, но Куартараро смог еще прибавить и стал единственным, кто проехал круг быстрее 1:30.
Тройку лучших замкнул Джек Миллер из Pramac Ducati, который ненадолго возглавил протокол после второй попытки, но в итоге уступил времени поула одну десятую секунды.
Со второго ряда будут стартовать Маверик Виньялес, Франко Морбиделли и вице-чемпион этого сезона Андреа Довициозо. Семикратному чемпиону серии Валентино Росси не удалось улучшить свое время под клетчатым флагом, из-за чего ветеран оказался 12-м.
Хорхе Лоренсо. завершающий карьеру в чемпионате мира, в какой-то момент был близок к выходу в финал, но в итоге будет стартовать 16-м, на четыре позиции ниже Жоана Зарко.
Франческо Баньяя не принимал участия в квалификации после падения в конце третьей тренировки.
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Результаты квалификации Гран При Валенсии
|Позиция
|#
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'29.978
|2
|93
|Марк Маркес
|Honda
|1'30.010
|0.032
|3
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|1'30.086
|0.108
|4
|12
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'30.178
|0.200
|5
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'30.449
|0.471
|6
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'30.511
|0.533
|7
|36
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'30.573
|0.595
|8
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'30.595
|0.617
|9
|35
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'30.726
|0.748
|10
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'30.771
|0.793
|11
|44
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'30.908
|0.930
|12
|46
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'30.954
|0.976
|13
|5
|Жоан Зарко
|Honda
|1'30.826
|0.848
|14
|51
|Микеле Пирро
|Ducati
|1'30.949
|0.971
|15
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'30.972
|0.994
|16
|99
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|1'31.295
|1.317
|17
|82
|Мика Каллио
|KTM
|1'31.383
|1.405
|18
|53
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'31.507
|1.529
|19
|27
|Икер Лекуона
|KTM
|1'31.658
|1.680
|20
|29
|Андреа Янноне
|Aprilia
|1'31.714
|1.736
|21
|17
|Карел Абрагам
|Ducati
|1'31.815
|1.837
|22
|55
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|1'31.839
|1.861
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Валенсии
|Автор
|Иван Матушкин
Куартараро на 0,03 секунды опередил Маркеса в финальной квалификации сезона MotoGP
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